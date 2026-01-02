天文台料下周濕度最低30%　日醫生警告潤唇膏2禁忌　做錯隨時爛嘴

潤唇膏｜天文台最新預報顯示，本港下周將迎來一連4日的非常乾燥天氣，相對濕度低見只有30%，不少人的嘴唇隨即出現乾裂、脫皮甚至「爆拆」的慘況。這時隨手塗抹潤唇膏是指定動作，但你可知道，塗潤唇膏的方法錯誤，隨時越塗越傷？



有日本皮膚科醫生指出，大眾常犯的2大塗抹壞習慣，不但無法有效保濕，更可能破壞唇部屏障，導致唇炎或「爛嘴」！即睇下文了解潤唇膏的潛在陷阱、正確護唇大法及挑選成分貼士！



天文台料下周三1連4日「非常乾燥」

天文台指，一股季候風會在下周一（5日）稍後抵達廣東沿岸，下周中期氣溫再度下降，天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。預計下周三至周六，一連四日日間非常乾燥，相對濕度低至百分之三十。

天文台預料一股季候風會在周一稍後抵達廣東沿岸，下週中期氣溫再度下降，天氣持續晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。（香港天文台截圖）

天氣乾燥，渾身痕癢，嘴部也不例外，塗潤唇膏是必須吧！可是塗潤唇膏也有技巧，不想越塗越傷？繼續看下文啦！

嘴唇保養｜韓國網紅曝關鍵：潤唇膏要直搽

近日，一名韓國美妝網紅在Threads分享觀察，指出雖然台灣氣候潮濕，但許多台灣朋友的嘴唇卻反而比他乾裂。關鍵原因在於錯誤的塗抹習慣，大眾常像塗口紅一樣「左右橫向」來回塗抹。他解釋，由於唇紋是垂直生長的，橫向塗抹容易拉扯脆弱的唇部肌膚，導致受損。正確的方式應是順著唇紋「由上往下」垂直塗抹，並建議稍微張嘴、將上下唇分開塗、一天3至4次薄塗，這樣保濕成分才能真正深入紋理，達到修護滋潤的效果。

該韓國網紅解釋，由於唇紋是垂直生長的，橫向塗抹容易拉扯脆弱的唇部肌膚，導致受損。（AI生成圖片）

嘴唇保養｜網民崩潰驚覺搽錯20年

該帖文引發熱烈討論，許多網民驚覺自己多年來護唇方式竟然大錯特錯。有人崩潰留言：「居然要上下塗，塗錯至少十年」，也有人恍然大悟：「每天都要補護唇膏，原來要上下塗，學到了」，更有網友感嘆自己「左右橫塗」了20年，結果越勤勞嘴唇反而越乾。不過，也有知情網民認同樓主，指出皮膚科醫生和專櫃美容師確實建議過，護唇膏應順著唇紋「直向」塗抹，才能有效保護嘴唇結構。

嘴唇保養｜日本專家揭3大正確護唇法

許多人習慣左右來回塗抹潤唇膏，但根據日本赤坂美容診所所長青山秀和等專業人士指出，這其實是錯誤的觀念。嘴唇的構造特殊，不僅沒有皮脂腺，厚度更只有一般皮膚的三分之一，非常脆弱。錯誤的橫向塗抹或塗後抿嘴的動作，會產生不必要的摩擦，長期下來恐導致角質受損，甚至引起唇炎。

為了有效護唇，專家歸納出以下3大正確保養要點：

●垂直塗抹減摩擦：請改變塗抹方向，順著嘴唇原本的紋路（唇紋），輕柔地由上往下垂直塗抹，以減少對嬌嫩唇部的刺激

●適量使用不依賴：潤唇膏並非塗越多次越好，建議一天使用次數控制在 5 次以內

●鎖定保濕黃金期：最好的塗抹時機在於肌膚角質層水分較充足的時候，即「早上盥洗後」與「晚上沐浴後」，此時加強塗抹能有效鎖住水分。



最後提醒您，如果嘴唇長期出現乾裂、脫皮甚至紅腫等症狀，切勿輕忽，應尋求皮膚科醫生診斷，以確認是否為單純乾燥以外的皮膚病變。

