新年煙花匯演2026｜年初二煙花　18大最佳觀賞位／維港夜空上演

新年煙花匯演2026｜馬年賀歲煙花｜新年除了拜年、逗利是，還可以去到維港兩岸欣賞奪目的煙花匯演，一起喝采歡呼迎新春！2026年農曆新年煙花匯演，將於大年初二（2月18日）在維港夜空上演。記者為大家整合農曆新年煙花2026詳情，開始時間以及18大觀賞位置推介！



新年煙花匯演2026｜幾點開始?

2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月18日）於晚上8時在維多利亞港上空發放。馬年煙花匯演合共8幕，時長約23分鐘。

新年煙花匯演2026｜煙花多少發？有多少幕？

今年農曆新年煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，首次由馬會贊助，匯演合共將發放31,888枚煙花，整體預算超過1,900萬元，規模達850米寬、250米高，維港兩岸都是最佳觀賞點。

今年的農曆新年煙花匯演以「馬到功成耀香江」為主題，將有「金元寶」、「馬蹄鐵」、「吉」字、滿天心形禮花燈造型煙花，寓意新一年繁榮昌盛、馬到功成。

新年煙花匯演2026｜18大觀賞位置推介

新年煙花最佳觀賞位｜港島區

新年煙花最佳觀賞位｜港島區【1】灣仔天星碼頭天臺

灣仔天星碼頭天臺能看盡超廣闊270度維港景色，以九龍半島背景作襯托，發射煙花的躉船就在正前方，非常震撼！

前往方法：於港鐵會展站步行約2分鐘



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【2】炮台山東岸公園

位於炮台山海濱的東岸公園面積約9,800平方米，主題區設有草地、座椅，開放維港一條長100米的防波堤，讓你近360度飽覽維港景色，有多個打卡位，觀賞維港煙花很不錯！公園內也不時放置不同主題的燈光裝置，五光十色！但大家要注意安全，防波堤小徑兩旁的石屎躉闊度只有大約2至3米且沒有圍欄，一不留神隨時跌落海！

前往方法：於港鐵炮台山站A出口，步行約7分鐘便能到達



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【3】中環IFC商場

IFC商場3樓和4樓設有公眾平台，可以從眺望維港景色，中環摩天輪和會展中心亦能一一看到。不過要注意商場在晚上10時關閉，逗留時間不能太久。

前往方法：乘坐機場快綫或港鐵至香港站F或E1出口



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【4】中西區海濱長廊／添馬公園／中山公園

中西區海濱長廊長7.4公里，沿途有不少地方是熱門的賞煙火地點，如中環天星碼頭（7號頭）的公台觀景台，可以讓大家看到一部分煙火景色。在毗鄰的中環海濱活動空間的中環9、10號公眾碼頭、添馬公園觀賞煙火或西環中山公園，視野會更好，不過缺點是相對來說人較多，在警方封路措施前要入內。

前往方法：從港鐵中環站A出口，右轉沿人行天橋往天星碼頭方向走，全程約10分鐘；或從港鐵金鐘站A出口，向左轉至夏愨道，再沿人行天橋走，往市中心添馬公園方向前行，全程約10分鐘。



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【5】寶馬山／紅香爐峰／北角東岸公園

想找個人較少、景觀好的地方，位於北角的寶馬山就是理想好去處！這裡最高的位置是紅香爐峰，向來也是睇煙花及賞維港日落的熱點！寶馬山近樹仁大學及漢基國際學校附近的車輛轉彎處也很不錯，開揚面向維港。不過，山徑沒有照明系統，需帶備頭燈或電筒來減低夜行的風險，不宜獨往及不適合新手。另外，在北角海旁的東岸公園是賞煙花新推介位，看去海平線一望無際，園內有洗手間及有休憩設施可以坐下休息。

前往方法：乘49M小巴、85號巴士至寶馬山（總站），沿聖貞德中學旁的山徑上山，大概15分鐘到達紅香爐峰。



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【6】灣仔金紫荊廣場 / 灣仔海濱

金紫荊廣場到香港展覽中心這一帶對出，即是發射煙火的躉船停泊的海面，既可以近距離觀賞煙火，又可聽金紫荊廣場的音樂和現場解說，是理想的賞煙花好去處！沿海旁位置步行就是400多米長的灣仔海濱。不過缺點是人極多，傍晚時分會有封路措施，想更清楚地看煙花，最好再預早2小時入灣仔。

前往方法：從港鐵灣仔站A出口，依路牌指示沿人行天橋前往金紫荊廣場，步行約15分鐘。



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【7】中環9-10號碼頭

煙花匯演期間，相信港島多個海旁位置也會擠滿人群，但其實中環一帶起碼有10個渡輪碼頭，而觀賞煙花的最佳碼頭就是9號碼頭和10號碼頭了！視野開闊且近地鐵站，觀賞完畢方便退場！

前往方法：從港鐵中環站A岀口 / 香港站A2出口沿行人天橋往中環碼頭方向步行



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【8】太平山頂

在這裡觀賞煙火不需要仰望，大家還可以站在太平山半山或山頂俯瞰整個維港。不過，太平山頂距離煙花匯演會場較遠，氣勢必不及在尖沙咀或灣仔般熱鬧，想拍煙花的朋友，最好還要預先備好長焦距鏡頭！

前往方法：中環港鐵站J2出口步行至花園道纜車總站乘坐纜車；或乘坐15 / X15城巴；或乘坐1號小巴。



新年煙花最佳觀賞位｜港島區【9】山頂盧吉道

經過山頂廣場和太平山餐廳，沿凌霄閣左邊行，會見到盧吉道路牌，從盧吉道看煙花可一次過俯瞰維港煙花與高樓大廈的獨特香港夜景！

前往方法：中環港鐵站J2出口步行至花園道纜車總站乘坐纜車；或乘坐15 / X15城巴；或乘坐1號小巴，在山頂站下車後步行至盧吉道。



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區

新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【1】STAY BAR——首間船上酒吧

如果想近距離觀賞維港煙花，天星小輪船上酒吧「STAY」便是最佳選擇！酒吧由小輪船改建而成，色調復古，處處充滿年代感，現場還會有駐場歌手表演，等你一邊品嘗美酒，一邊飽覽整片維港海景。酒吧更備有陸地K1觀景台及海上「輝星號」雙舞台，可以270°無死角看足23分鐘煙花匯演，當天還有華語Pop DJ時段，將廣東話歌換上新節奏，讓你體驗與別不同的聽覺享受！此外，大家還可憑票換領「日朝夜霧」蜂蜜酒一杯，及享受各式各樣的小食。在新春期間，每位客人更可獲贈伯爵茶卷蛋及蝴蝶酥，絕對是味蕾、聽覺及視覺的多重體驗！

STAY BAR｜門票連兩杯Cocktail優惠

優惠價（非枱位）：$268｜原價$336

STAY BAR

開放日期：1月30日、2月6日、7日、13日、14日、20日、21日、27日、28日（逢星期五、六）

地址：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【2】尖沙咀碼頭

另外，天星小輪公司除了增設灣仔天星碼頭天臺，尖沙咀碼頭煙花觀賞區也是新的觀賞煙花地方，大家可以270度近距離、無遮檔欣賞到維港煙花！地理位置超方便！有香港島摩天大樓作為背景。

前往方法：港鐵尖東站 / 尖沙咀站步行約5分鐘



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【3】海港城露天停車場

相對不太擠擁的位置可選擇尖沙咀海港城露天停車場，海港城通常會在節慶煙花匯演期間推出維港煙花匯演入場券，開放海運大廈露天停車場給大家觀賞煙花匯演。

前往方法：港鐵尖沙嘴站A出口，步行至海港城後，再步行到海運停車場，約10分鐘；或港鐵尖東站L5出口，沿北京道步行約5分鐘。



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【4】西九文化區

西九藝術公園及海濱長廊，市民在平日可以踩單車、草地餐野。區內一帶海旁位置是賞煙花絕佳推介，料吸引大批訪客前往西九！

前往方法：巴士路線：215X、261B或281A，下車後步行約5分鐘；行經西區海底隧道收費廣場 - 過海巴士，下車後步行約5分鐘，便可到達；港鐵九龍站E4或E5出口：沿雅翔道步行至博物館道，抵達西九文化區，路程需時約10分鐘。



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【5】啟德郵輪碼頭

在啟德郵輪碼頭的碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」以及啟德跑道公園，碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」都有休憩草坪及觀景平台可賞煙花，環境也沒中環及尖沙咀維港兩岸一帶般多人，相對較舒適，不過缺點是僅部分位置睇到煙花匯演。

前往方法：乘巴士5R、22、22M及專線小巴86 至啟德郵輪碼頭下車；乘渡輪由北角、觀塘至啟德下船。



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【6】紅磡碼頭

在紅磡碼頭觀賞煙花的好處就是不會封路！而且不會太多人在這個位置約會、看煙花，不用擔心擁擠不堪的情況！

前往方法：黃埔站C1口前往海濱



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【7】尖沙咀海濱長廊

尖沙咀海濱花園基本上是經典的維港煙火觀賞的熱門地點，尖沙咀海濱長廊綿延不斷，所以很易找到可以觀賞煙花的位置。 最好位置就是尖沙咀鐘樓和香港文化中心露天廣場的附近，如果想人少一些，可以在星光花園找向海位置。不過要注意，在節慶期間警方一般會在傍晚進行封路措施，想好好睇煙花就要預早時間！

前往方法：從港鐵尖東站出口，按路標指示前往香港文化中心。從港鐵尖東站P1出口，經梳士巴利道步行至尖沙咀海濱花園，全程約15分鐘。



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【8】海運觀點

海港城的270度免費觀景台「海運觀點」，包括兩個約6,500平方呎的活動平台，其中一個為天然草坪，可讓人躺在草地上賞維港煙火表演！鄰近又有很多美食餐廳，同樣擁有無敵海景，又可隨時過去醫肚，非常適合睇煙花。當天人流一定極多，建議預早入場！

前往方法：由中環或灣仔碼頭乘搭天星小輪，在尖沙咀碼頭落船，經海運大廈步行至海運觀點；乘坐巴士至尖沙咀碼頭巴士總站，向海運大廈步行；由港鐵尖沙咀站 A 出口，沿海防道步行至海港城，經海運大廈到達；由港鐵尖東站 L6 出口，沿梳士巴利道步行到達海港城，經海運大廈步行到達。



新年煙花最佳觀賞位｜九龍區【9】飛鵝山

如果不想跟人迫巴士、迫地鐵，最好方法就是自駕！大家可自駕或乘坐的士到飛鵝山觀賞，從九龍方向觀賞遠處的維港煙花！但要注意，上山是以單行線行駛且停泊位置有限，如果想有好位置就要早點上山，避免在山上釀成擠塞或交通意外的情況。

前往方法：自駕到清水灣飛鵝山道



