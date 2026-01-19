長者咭優惠100大｜超市百貨／餐廳／娛樂　$2小菜+$2點心+免茶芥

長者咭優惠｜長者卡優惠｜老友記有著數！長者只要持有長者咭，在吃喝玩樂方面都有不少優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合飲食、零售、娛樂3大範疇的長者優惠，除了超市、百貨有優惠，更有多個展覽都可以免費入場，想知更多即睇下文。



長者咭優惠 —— 超市／便利店／個人護理用品篇

長者咭優惠【1】百佳／百佳旗下品牌 —— 逢星期三享9折

長者憑長者咭，逢星期三在百佳或百佳旗下的超市，選購超值牌、佳之選或金御膳系列產品，可享受全單9折優惠。

百佳旗下品牌：Express、Fusion、Gourmet、PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE、SUPADEPA、International、Taste



長者咭優惠【2】惠康 —— 逢星期三享9折

60歲及以上的長者，逢星期三憑長者咭或樂悠咭，於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買自家品牌產品（例如御品皇、Meadows），即享9折優惠。

即日起至2026年12月31日，逢星期三憑樂悠咭於惠康（或Market Place、3hreesixty）購買成人奶粉及紙尿片可享95折優惠。

長者咭優惠【3】HKTVmall —— 逢星期三網購95折

逢星期三於網上舉行「長者會員日」，已認證的長者會會員及於HKTVmall簡易版內網購，輸入指定優惠碼「SENIOR95」可享額外95折優惠。

長者會員在門市購買時出示Apps帳戶QR code及出示正本樂悠咭或長者咭購買，貨品單價$15或以上，每件減$2 。

已認證的長者會會員及於HKTVmall簡易版內網購，輸入指定優惠碼「SENIOR95」可享額外95折優惠。

長者咭優惠【4】AEON —— 黃金朝市貨品額外95折

每月的第二及第四個星期日，AEON由開店至下午1時，都會舉行「黃金朝市」，AEON會員使用樂悠咭購買「黃金朝市」相關產品可享額外95折。但要留意，商品須以樂悠咭全數支付。

長者咭優惠【5】一田超市 —— 指定產品滿$50享95折

長者逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠，提提大家，需要以樂悠咭支付所有款項。

逢星期四，購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【6】營多東南亞美食市場 —— 9折

長者憑長者咭，可享9折優惠，但要留意，相關優惠不適用於電話卡及特價貨品。

長者咭優惠【7】APITA／UNY —— 滿$100享95折

即日起至4月13日，長者於APITA、UNY樂富店、元朗店及將軍澳店，單一消費滿$100並出示樂悠咭，即可享有全單95折優惠。每筆交易只限使用一次，最多可享$15折扣。不可與其他優惠同時使用。

指定分店滿$100並以樂悠咭付款，可享95折。（官方圖片）

長者咭優惠【8】優品360° —— 星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。

長者咭優惠【9】FoodVille —— 星期二享95折

即日起至2026年12月31日，逢星期二出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。

長者咭優惠【10】家園便利店 —— 會員可享貼近來貨價的優惠

家園便利店為非牟利連鎖超級市場。65歲或以上的香港永久居民，只要登記成為家園便利店會員，購買商品即可享貼近來貨價的優惠。

長者咭優惠【11】寶達食品超市 —— 逢星期三下午4時前急凍食品88折

逢星期三下午4時前，長者憑長者咭或樂悠咭，於寶達食品超市購買急凍食品，可享88折優惠。

長者憑長者咭或樂悠咭，逢星期三下午4時前，於寶達食品超市購買急凍食品有88折。（領展）

長者咭優惠【12】OK便利店 —— 特定貨品減$2

即日起至2026年6月30日，長者出示樂悠咭，並以樂悠咭購買任何牛奶飲品（946毫升），包括鮮奶、高鈣牛奶、朱古力牛奶等，可減$2。另外，購買聖安娜家庭袋裝麵包、Circle K吐司或方包，可減$1。另外，購買南陽高蛋白飲品（朱古力香蕉味/穀物味）350毫升$3折扣優惠。

長者咭優惠【13】萬寧 —— 自家品牌85折優惠

憑長者咭或樂悠咭，逢星期二於萬寧門市購買萬寧自家品牌或Mannings Guardian單件產品，享有85折優惠。

長者咭優惠【14】屈臣氏 —— 健康產品95折優惠

逢星期三，長者於屈臣氏購買任何健康產品，出示長者咭/樂悠咭即可享95折優惠！

長者咭優惠——餐廳篇

長者咭優惠【15】大家樂 —— 滿$40減$3／會員滿$30送油菜

長者憑有效長者咭/長者八達通/樂悠咭/已驗認證長者會員卡於茶市惠顧滿$40減$3；或憑已認證長者會員卡於午市或晚市內惠顧滿$30，可獲免費油菜一客。

大家樂 —— 滿$40減$3／會員滿$30送指定食品（官方圖片）

長者咭優惠【16】美心MX —— 晚市75折

美心MX及美心Food²在每月的第一個星期四，都會有長者優惠日。長者於優惠日下午5點後，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，晚市堂食或外賣可享75折優惠。優惠適用於美心MX全線分店，但不包括西九高鐵站。

美心 —— 每月第一個星期四晚市75折（官方圖片）

長者咭優惠【17】大快活 —— 申請「快活關愛長者咭」減$3

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值$300的現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（官方圖片）

長者咭優惠【18】麥當勞 ── 滿$13送脆薯餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。

另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【19】KFC —— 送奶茶或咖啡／薯蓉

憑樂悠咭惠顧淨值滿$10或以上，即送熱香滑奶茶或即磨咖啡一杯；及在早上11時前惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。（星期六、日及公眾假期除外）

長者咭優惠【20】一粥麵 —— 早或茶市送熱飲

於一粥麵早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），以樂悠咭付款，或者出示長者咭，可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）

一粥麵 —— 早或茶市送熱飲（官方圖片）

長者咭優惠【21】南記粉麵 —— 送細豆漿或生菜半份

長者出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿一杯、生菜半份或芽菜半份。如購買套餐粉麵，可免費升級大豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

南記粉麵 —— 送細豆漿或生菜半份（官方圖片）

長者咭優惠【22】譚仔三哥米線 —— 送熱飲

長者在下午三點後，憑長者咭或樂悠咭惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯，全線分店適用（朗豪坊分店除外）。

長者咭優惠【23】譚仔雲南米線 —— 送冷熱飲品／自選兩餸或以上米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於譚仔分店可享以下優惠（二選一），優惠1：惠顧自選兩餸或以上米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐）減$8；優惠2：惠顧任何米線送冷/熱飲品一杯（不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。

譚仔雲南米線 —— 自選兩餸或以上米線減$8（官方圖片）

長者咭優惠【24】PIZZA HUT 必勝客 —— 下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

PIZZA HUT 必勝客 —— 下午茶減$5（官方圖片）

長者咭優惠【25】薄餅博士 PHD —— 下午茶時段減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者咭優惠【26】大叔拉麵 —— 滿$100享9折

長者在落單前出示樂悠咭，單一消費滿$100可享有全單9折優惠。

大叔拉麵 —— 滿$100享9折（官方圖片）

長者咭優惠【27】茶木‧台式休閒餐廳 —— 主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。(以每張樂悠咭或長者咭計算)

長者咭優惠【28】MeetMetMet ── 早／茶市送熱飲

即日至12月31日，長者憑樂悠咭於星期一至五茶市惠顧MeetMetMet，可以優惠價購買「樂悠茶餐」，套餐包含炸原條鱈魚柳配薯條一份、熱即磨咖啡／熱奶茶／熱檸檬茶／熱檸檬水一杯。

地址： 黃竹坑香葉道11號Shop LG31



長者咭優惠【29】米線陣 ── 減$3

即日至12月31日，長者惠顧米線陣，在店內以樂悠咭付款可減$3。

長者咭優惠【30】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者咭優惠【31】華星冰室 ── 滿$50減$5／滿$100減$10

持長者咭的長者，惠顧華星冰室單一消費滿$50，即減$5。如此類推，滿$100可減$10。

長者咭優惠【32】永年士多 ── 送奶茶／檸茶／檸水

下午3時後，長者咭持有人在永年士多作任何消費，都可獲贈熱奶茶／檸茶／檸水一杯。提提大家，每天限用優惠一次，且沙田永年無法使用此優惠。

長者咭優惠【33】錦麗 —— 主食或套餐$3優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐，可減$3。優惠適用於星期一至日及公眾假期 。(以每張樂悠咭或長者咭計算)

長者咭優惠【34】銀龍飲食集團有限公司 —— 下午茶套餐$3優惠

憑長者卡或樂悠卡於下午茶時段（下午2:30-6:00）堂食惠顧下午茶套餐，即可享$3優惠，每位長者每次只能享用優惠乙次。

長者咭優惠【35】利東集團旗下酒樓 ── 全日$2茶錢＋外賣自取95折

利東集團推出$2的茗茶優惠，長者出示有效樂悠咭，惠顧利東集團旗下任何一間酒樓，包括利東軒、利榮軒、利龍軒、利東酒家及港灣宴會廳均可享此優惠，且星期一至日全日適用。

酒樓地址：

利東軒：土瓜灣土瓜灣道78-80號定安大廈地下及1樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

利龍軒：九龍灣常悅路9號企業廣場地下1號舖

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

港灣宴會廳： 新蒲崗寧遠街3-23號越秀廣場5樓



長者咭優惠【36】銀杏館 ── $2小菜／半自助午餐$38起／$1茗茶＋點心低至$2／長者85折

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。銀杏館近年除了推出低至$38午市自助餐及$2小菜優惠外，最近更提供一盅兩件的點心，而且還有早市親民優惠！

銀杏館各分店優惠一覽：

【1】油塘分店：還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。



【2】油麻地、太古、油塘分店：使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。



【3】油麻地、太古分店：茗茶只需$1，蛋點$2起。另外，長者飲茶更有額外85折優惠。



地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



長者咭優惠【37】上海姥姥 —— 下午茶免茶位費

長者凡持有樂悠咭可以於下午茶時段享有免茶位費優惠，優惠只適用於星期一至五，不適用於法定公眾假期、節日前夕及當日。

長者咭優惠【38】鴻福堂 —— 指定產品8折優惠

即日起至2026年12月31日，長者出示樂悠咭/長者咭到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，可享8折優惠。

長者咭優惠【39】海天堂 —— 滿$100減$25

憑長者咭/樂悠卡，以現金購買正價產品滿$100，可享$25優惠。

長者咭優惠【40】蓮香樓 —— 早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（06:00-09:45）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

蓮香樓 —— 早市$2茗茶＋免收加一服務費（官方圖片）

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



長者咭優惠【41】富臨皇宮 —— 茶芥$2（黃大仙分店限定）

凡入座前出示長者樂悠咭，持咭者茶芥只需$2/位！早茶、市茶、下午茶時段都適用，優惠只限黃大仙分店限定。

地址：九龍黃大仙龍翔道120號新光中心3樓

電話: 2320 9080

富臨皇宮 —— 茶芥$2/位（黃大仙分店限定）（官方圖片）

長者咭優惠【42】潮薈軒 —— 茶芥$2/位

長者憑樂悠咭卡於潮薈軒早市時段結帳（上午11時前），可享優惠茶芥$2/位

地址：觀塘巧明街107號國基集團中心3樓

訂座電話：23683898



長者咭優惠【43】襟江酒家 —— 早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖電話



長者咭優惠【44】 牛大人 —— 晚市正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠價享用放題。

長者咭優惠【45】一鍋堂 —— 午市及晚市長者優惠

一鍋堂提供午市及晚市長者優惠，優惠詳情需向店員查詢。

長者咭優惠【46】美心西餅 —— 原價產品92折

長者出示樂悠咭，購買任何原價產品可享92折優惠。

長者咭優惠【47】榮華餅家 —— 標準價9折優惠

即日起至2026年12月31日，長者憑樂悠咭購買任何標準價產品可享9折優惠。

長者咭優惠【48】 香港聖安娜餅屋 —— 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者咭優惠【49】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者咭優惠【50】A-1 Bakery —— 每月28日95折優惠

即日起至2026年3月28日，每月28日憑有效樂悠咭消費可自動額外95折優惠，請以有效樂悠咭支付全數款項。

A-1 Bakery —— 每月28日95折優惠（官方圖片）

長者咭優惠【51】Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店 —— 堂食全單85折

即日起至2026年4月15日，凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店 —— 堂食全單85折（官方圖片）

長者咭優惠【52】Starbucks星巴克 —— 購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠

即日至2026年8月27日，樂悠咭持有人每日早上十一時前於香港星巴克分店購買中杯裝或以上手調飲品並全數使用樂悠咭支付，可享$5折扣優惠一次。

Starbucks星巴克 —— 購買中杯裝或以上手調飲品$5折扣優惠（官方圖片）

長者咭優惠【53】Pacific Coffee —— 餐飲9折優惠

出示有效長者八達通卡 / 樂悠咭 / 長者咭可享全單9折優惠 (小商品除外)。此推廣適用於全線香港Pacific Coffee分店，顧客須於惠顧時出示並以長者八達通卡 / 樂悠咭支付全數款項，或出示長者咭以享有全單9 折優惠。

長者咭優惠【54】Pick Coffee —— 三人同行全單85折

即日起至2026年4月15日，凡三人同行其中一位持樂悠咭，可享堂食／外賣全單85折優惠。

長者咭優惠【55】金記冰室 —— 送熱奶茶

長者在任何時段於全港指定10間分店（西營盤，灣仔，銅鑼灣，堅尼地城，置富，九龍塘，黃大仙，觀塘，荃灣，元朗）出示長者咭惠顧任何食品，即額外送熱奶茶一杯 。優惠只適用於星期一至五堂食，公眾假期除外。

長者咭優惠【56】香港愉景灣酒店海玥餐廳 —— $68自助早餐／$268自助晚餐

即日起至2026年3月31日，樂悠咭持咭人可於星期一至星期五以$68享用自助早餐（原價$218)；星期五至星期日以$268享用自助晚餐（原價$588），以上優惠只限堂食，另收10%服務費，並需使用實體樂悠卡結帳以享受優惠。

長者咭優惠——娛樂篇

長者咭優惠【57】香港海洋公園 —— 免費入場

持香港身份證明文件或社會福利署簽發之長者咭的65歲或以上本港居民可免費進場，免費門票須親往正門售票處領取，優惠不適用於私人宴會或公司晚間租場。

長者咭優惠【58】香港迪士尼樂園 —— 1日門票$100

長者（60歲或以上）持有樂悠咭，可以$100購買長者1日門票。此外，長者可以優惠價$1,178、$2,058、$3,748分別購買「奇妙處處通」（樂園年票）銀卡、金卡及白金卡。

長者咭優惠【59】香港摩天輪 —— $10優惠門票

65歲以上長者可享優惠票價$10。

長者咭優惠【60】昂坪360 —— 優惠門票

長者只要出示樂悠咭或香港長者咭，可以優惠價購買昂坪360單程或來回纜車門票。

來回纜車車票：

標準車廂：$155

水晶車廂：$235

一程水晶車廂／一程標準車廂：$195

一程全景纜車／一程標準車廂：$280



單程纜車門票：

標準車廂：$105

水晶車廂：$145



長者咭優惠【61】山頂纜車 —— 特惠車票$75

65歲或以上長者可享特惠車票優惠$75山頂纜車車票。

長者咭優惠【62】香港杜莎夫人蠟像館 —— $120入場

即日起至2026年12月31日，長者卡之持有人可享$120選購香港杜莎夫人蠟像館長者(65歲或以上)入場門票(最多2張)。

長者咭優惠【63】Neway —— 以每位長者計9折

長者每位優惠收費9折。

長者咭優惠【64】康文署豁下泳池 —— 優惠價入場

年滿60歲的長者，在星期一至五（公眾假期除外）可以優惠價$8入場費享用公眾游泳池；星期六、日及公眾假期則為$9。另外長者也可以$300優惠價購買泳池月票。

長者咭優惠【65】香港科學館門票 —— 門票$10

60歲或以上長者，可以優惠價$10購買香港科學館門票。

長者咭優惠【66】香港太空館 —— 享有優惠票價

逢星期三免費入場。60歲或以上高齡人士可以優惠票$5進入展覽廳，或優惠票（前座）$15或（後座）$20進入天象廳。享有優惠的人士可能會被要求出示有效的證件，以查核資格。

長者咭優惠【67】Ｍ+博物館 —— $300長者全年會籍

60歲或以上長者可以優惠價$60購買標準門票；$300成為全年會籍的M+長者會員。長者會員可無限次免費進入標準門票指定展覽、每個會籍年度可獲免費特別展覽禮券3張、使用指定優惠碼購買戲曲中心茶館劇院之「粵・樂・茶韻」門票，可享85折等優惠，詳情可瀏覽官方網頁。

長者咭優惠【68】濕地公園 —— 門票半價優惠

65歲或以上長者，可以半價優惠，即$15購買濕地公園標準門票。

長者咭優惠【69】故宮文化博物館 —— 門票半價優惠

60歲或以上長者，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。門票由$45起。

長者咭優惠【70】嘉道理農場暨植物園 —— 門票半價優惠

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$20入場參觀。

長者咭優惠【71】康文署豁下博物館 —— $25無限次參觀

長者持有樂悠咭或長者咭，即可以$25申請一張香港博物館通行證（Museum Pass），無限次參觀17間康文署轄下的博物館，例如香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館等。此外，持博物館通行證人士，惠顧設於館內的餐廳，還可享有折扣優惠

長者咭優惠【72】香港海事博物館 —— 門票優惠價$15

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$15購買香港海事博物館門票。

長者咭優惠【73】洲立影藝有限公司 MCL —— 2D早場優惠$30

長者年滿60歲或以上，可於全線MCL戲院享有以下優惠：

$30購買下午1:30前的2D場次戲票；

$65購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票；

＊康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院、MCL淘大戲院除外。

$45購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票

＊適用於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院。



長者咭優惠【74】英皇戲院 —— 優惠門票$25起

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭可於以下指定英皇戲院享有低至$25的電影首場優惠。

以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$25：

屯門新都商場、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地



以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$30：

Plus+ 大圍圍方、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心



以下指定英皇戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$35。

銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行： 首場優惠$35。



長者咭優惠【75】百老匯 —— 優惠門票$25起

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭於指定百老匯戲院購買首場門票，可享低至$25門票優惠。

以下指定百老匯戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$25。

MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、百老匯電影中心、百老匯旺角、MY CINEMA YOHO MALL、百老匯葵 芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖



以下指定百老匯戲院購買首場電影門票，可享首場優惠$35。

MOViE MOViE Pacific Place、PALACE ifc



長者咭優惠【76】Cinema City —— 2D首場$33

60歲以上的長者，早上首場觀看2D電影可享優惠門票$33，其餘場次$46，入場時必須出示年齡證明文件。

長者咭優惠【77】CineArt Cinema 影藝戲院 —— 2D早場$30

長者優惠適用於60歲或以上人士，入場時需出示年齡證明，下午2時前放映的場次均為早場，優惠門票只需$30。

長者咭優惠【78】Lumen Cinema —— 2D早場$30

長者優惠適用於60歲或以上人士，早上11時30分前放映場次均為早場，優惠門票只需$30。

地址：葵涌打磚坪街1-25號寶星廣場地下



長者咭優惠【79】高先電影院 —— 2D早場$30

星期一至五晚上7點前場次一律收早場票價，長者2D早場票價$30

地點：堅尼地城吉席街二號



長者咭優惠【80】CGV Cinemas —— 2D早場$30

60歲以上長者2D早場優惠$30、其他場次$45，入場前請出示有效身份證明。

地址：香港九龍荔枝角長順街15號D2 Place 二期10-11樓



長者咭優惠【81】亞洲銀髮康護養生展 —— 免費入場

長者持長者咭，可於2026年7月3-5日舉辦的亞洲銀髮康護養生展（原50+博覽 暨亞洲銀髮產品展）免費入場。

長者咭優惠【82】香港寵物節 2026 —— 免費入場

長者持長者咭，可於2026年1月29日-2月1日舉辦的香港寵物節2026免費入場。

長者咭優惠【83】香港旅遊博覽會2026 —— 免費入場

長者持長者咭，可於2026年1月29日-2月1日舉辦的香港旅遊博覽會2026免費入場。

長者咭優惠【84】香港國際試食節暨優質食品博覽2026 —— 免費入場

長者持長者咭，可於2026年4月3-7日舉辦的香港國際試食節 暨 優質食品博覽2026免費入場。

長者咭優惠【85】課外活動節2026 —— 免費入場

長者持長者咭，可於2026年5月15-17日舉辦的課外活動節2026免費入場。

長者咭優惠【86】優質寵物用品展2026 —— 免費入場

長者持長者咭，可於2026年6月5-7日舉辦的優質寵物用品展2026免費入場。

長者咭優惠【87】香港家居博覽2026 —— 免費入場

長者持長者咭，可於2026年6月25-28日舉辦的香港家居博覽2026免費入場。

長者咭優惠——保健食品篇

長者咭優惠【88】盞記燕窩專門店 —— 乾貨燕窩9折

長者咭持有人購買任何乾貨燕窩九折。此外，購物滿$500免費成為會員(普通必須滿$1,000)。

長者咭優惠【89】樓上 —— 金咭會員優惠

長者咭持有人可獲金咭會員優惠。

長者咭優惠【90】余仁生 —— 正價貨品95折優惠。

長者於余仁生購物，可享正價貨品95折優惠。

長者咭優惠【91】維特健靈 —— 免費會籍及會員優惠

持長者咭人士購物，可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。

長者咭優惠【92】好棧 —— 逢星期三滿$100減$5／$3龜苓膏

逢星期三，長者出示長者咭買滿$100即減$5，或以長者價$3購買好棧龜苓膏(原味)單個裝。

長者咭優惠【93】南北行 —— 指定商品95折起

每逢星期二，持有長者卡/樂悠卡的顧客可享一般商品全單可享額外95折優惠、廣告商品享額外98折優惠（公價貨品除外）。

長者咭優惠——其他優惠商店篇

長者咭優惠【94】裕華國貨百貨店 —— 正價商品9折

長者於裕華國貨百貨店購物可享正價商品九折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。

長者咭優惠【95】永安百貨 —— 指定貨品低至85折

逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。指定貨品85折至95折。特價貨品除外。

長者咭優惠【96】豐澤 —— 指定產品滿$1,500減$100

即日至2026年1月27日，憑樂悠咭到豐澤門市收銀處綁定易賞錢。買全線豐澤牌產品及廚房電器（部分品牌除外）滿$1,500，減$100。樂悠咭持有人必須綁定易賞錢帳戶方能享用優惠。優惠只限門市。

豐澤 —— 指定產品滿$1,500減$100（官方圖片）

長者咭優惠【97】Zoff Hong Kong —— 配眼鏡全單85折

各位60歲或以上長者，到Zoff購買正價眼鏡，出示有效的樂悠咭或香港身份證，即享全單85折優惠！

Zoff Hong Kong —— 配眼鏡全單85折（官方圖片）

長者咭優惠【98】名視眼鏡中心 —— 正價貨品9折

長者於交易前出示有效長者咭，購買鏡架及鏡片，除原有折扣，再額外享有九折，架連鏡套餐除外。並須全數付款，方可享用優惠。

長者咭優惠【99】Cherry床上用品專門店 —— 9折優惠

於Cherry床上用品專門店使用長者咭或樂悠咭消費可享額外9折。

Cherry床上用品專門店 —— 9折優惠（官方圖片）

長者咭優惠【100】電車 —— 單程$1.5

長者(65歲或以上)乘搭普通電車單程收費$1.5

