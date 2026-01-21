洗頭6禁忌｜日日洗愈洗愈油兼脫髮？專家教洗頭水用法勿搽髮絲上

如何洗頭才乾淨｜正確洗頭次數｜每日洗頭真的對頭皮好嗎？這可能是多數人最大的護理迷思。根據頭髮護理專家指出，錯誤的清潔頻率與方式，不僅無法去油，反而會破壞頭皮屏障，導致頭皮屑激增，嚴重時更會引發脫髮問題。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了6大常見洗頭禁忌，即看下文避雷啦！



洗頭禁忌【1】切勿過度清洗

美國皮膚科醫師Dr. Ife Rodney指出，洗頭其實是有科學依據的，洗頭的主要目的當然是清除頭皮髒污與堆積物，但過度清洗會刺激頭皮、增加脫屑，甚至令頭髮變得脆弱乾燥。嚴重上來更有反效果，包括頭皮為補償油脂缺失、分泌更多油脂、或造成愈洗愈油的惡性循環，導致脫髮。

洗頭禁忌【2】切忌以指甲搲頭皮

香港皮膚科專科醫生馬少鵬，曾在香港電台節目《精靈一點》中教路指，濕髮後應以指腹在頭皮上輕按搓揉，切忌使用指甲抓刮，以防毛囊受損！

洗頭禁忌【3】切忌把洗頭水只塗在髮絲上

馬醫生又指，不應把洗頭水只塗抹於髮絲，而是應主要塗在髮根、頭皮位置，這樣才能做到洗頭水的真正作用：去污、去走多餘的脂油死皮、清除髮泥（如有）。

洗頭禁忌【4】長直頭髮忌只著重洗頭皮

在護髮素的使用上，長直髮者不應只著重洗頭皮的位置，而應著重滋潤易乾燥開叉的髮尾。反之，短髮或捲髮者，則建議全頭塗抹，以確保頭髮得到全面滋潤。

洗頭禁忌【5】易出油者 別1日洗頭超過3次

馬醫生特別提醒，多久洗一次頭其實沒有標準答案，而是應該觀察自己的髮量厚度，以及頭油蔓延的快慢，來找出最適合自己的頻率。舉例來說，容易出油的長直髮，可能需要每天清洗2次內，避免因油脂旺盛而引致脫髮。值得注意的是，過度清潔有機會導致頭皮與髮絲乾枯、受損斷裂，甚至引發頭皮屑問題，所以適可而止！

洗頭禁忌【6】乾性或捲曲髮質 勿逾1星期洗頭

若屬於乾性或捲曲髮質，等到感覺骯髒或油膩時再洗即可，甚至一周清洗1次也無問題，當然不建議超過一周，以免產生油脂，繼而引起脫髮。

如果已避開以上6大禁忌，但仍有頭皮問題，例如是頭皮屑突然變多，那可能是因為以下成因或洗頭水成分太刺激皮膚，想知就繼續看下去！

頭皮屑突然變多？

不知道為什麼頭皮屑突然變多？馬醫生指岀5大可能成因：

1. 脂溢性皮炎：這是最普遍的成因。此症好發於皮脂腺分泌旺盛的部位，包括頭皮、耳窩、耳後及面部T字位。其病理機制源於皮膚上的真菌過度增生，導致皮膚產生過敏發炎反應，進而出現脫皮與頭皮屑。嚴重時，患處更會出現泛紅、腫脹、劇烈痕癢甚至結痂的情況。

2. 接觸性皮炎：因接觸特定物質而引發的皮膚發炎。

3. 濕疹：常見的過敏性皮膚問題。

4. 銀屑病：即俗稱的「牛皮癬」，值得注意的是，許多患者的初期病徵往往最先出現在頭部。

5. 頭癬：屬於真菌感染的一種。雖然較為罕見，但偶爾可見於兒童身上。

頭皮屑｜去頭皮洗頭水有哪些？

紐約髮學專家Shab Reslan警告，千萬不要使用刺激性強、會刺激和乾燥頭皮的洗髮水。她強烈建議使用不含刺激性清潔成分的洗髮水，例如十二烷基硫酸鈉、月桂醇聚醚硫酸酯鈉和氯化鈉等，這些成分對頭皮都是相對温和！

