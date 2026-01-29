連鎖餐廳盆菜10大推介｜大家樂／美心／大家活／太興／人均$59起

連鎖餐廳盆菜推介2026｜農曆新年將至，團年飯大家打算吃什麼呢？很多人都喜歡團年跟家人一起食盆菜，勝在食物款式多，又夠方便！今次《香港01》好食玩飛就為大家準備了連鎖餐廳、酒樓盆菜合集！當中包括大家樂盆菜、美心盆菜、大快活盆菜等，人均最平$59.8就可以吃到！立即看推介！



連鎖餐廳盆菜推介2026【1】大家樂盆菜 —— 歎原隻罐頭蠔皇極品鮑魚／早鳥優惠78折／人均：$76.5起

今年大家樂推出4款盆菜，分別是鮑魚瑤柱福袋盆菜 (10-12位用)、鮑魚花膠海參福袋盆菜 (10-12位用)、原粒瑤柱福袋盆菜 (6位用)、鮑魚花膠海參福袋盆菜 (6位用)，當中3款鮑魚盆菜更選用李錦記「蠔皇極品鮑魚」，更會原罐奉上。如果大家族聚會怕一個盆菜不夠飽？大家樂還有盆菜宴可供選擇，當中有豐富菜式，如百花釀蟹鉗、燒味拼盤、喜慶滿堂開運翅、糖醋崧子魚柳、臘味糯米飯、鮑魚瑤柱有米鴨、原隻黑椒豬手等等，亦可以因應喜好自行加購，保證可以吃一頓豐富的團年飯！

2026年2月8日前於大家樂eatCDC網店訂購新春盆菜可享早鳥價，而Club100會員更尊享高達78折優惠！

鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）

優惠價：$919｜人均：$76.5｜原價：$1,129

原粒瑤柱福袋盆菜（6位用）

優惠價：$629｜人均：$104.8｜原價：$769

鮑魚花膠海參福袋盆菜（6位用）

優惠價：$899｜人均：$149.8｜原價：$1,109

鮑魚花膠海參福袋盆菜（10-12位用）

優惠價 ：$1,279｜人均：$106.5｜原價：$1,589



連鎖餐廳盆菜推介2026【2】大快活盆菜 —— 原隻鮑魚／必食手工釀羊肚菌／會員91折／人均：$83.1起

今個新年大快活推出「新春歡聚盆菜」，分別有6位用及12位用，盆菜有原隻鮑魚、手工製百花釀羊肚菌、厚魚肚、大蝦、紅燒肉等豐富食材。

新春歡聚盆菜（6位用／12位用）（大快活圖片）

大快活同樣有盆菜餐或食物可加配，當中包括葡式燒乳豬、古法焗窯雞、荷葉八寶鴨、海皇雞絲羹等等。大快活會員訂購盆菜或盆菜餐可享會員優惠，低至91折。

新春六人盆菜

優惠價：$569｜人均：$94.8

新春十二人盆菜

優惠價：$998｜人均：$83.1



連鎖餐廳盆菜推介2026【3】美心盆菜（美心MX） —— 抵食之選／歎原隻鮑魚／創新菠蘿燒汁海鮮／人均：$59.8

美心MX今年推出5款盆菜，分別是大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用）、鮑魚福聚盆菜（6位用）、豐盛團聚盆菜（10-12位用）、四喜鮑魚盆菜（4位用）及夏威夷雜錦海鮮盆菜 (4位用)，當中最特別就是以夏威夷風味的菠蘿燒汁融入盆菜，精選大蝦、帆立貝等海鮮，搭配多款鮮甜蔬果，突破傳統口味！在2026年2月5日或之前訂購，更會送BOB脆脆麵包雞油辣椒油（1樽）。

至於喜歡傳統口味，就要試試大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用），原隻蠔皇鮑魚以蠔油汁燜煮原隻鮑魚，入味而肉質煙韌有咬口！還有原粒元貝碎、韓國生曬蠔豉，而且人均：$93，非常抵食！是團年飯首選。美心MX另有盆菜宴、也有低至半價的美食加購，例如八寶鴨、紅燒元蹄、蟹柳龍蝦汁伊麵等等！

大鴻運鮑魚盆菜（10-12位用）

優惠價：$1,118｜人均：$93｜原價：$1,478

鮑魚福聚盆菜（6位用）

優惠價：$768｜人均：$128｜原價：$1,128

豐盛團聚盆菜（10-12位用）

優惠價：$718｜人均：$59.8｜原價：$978

四喜鮑魚盆菜（4位用）

優惠價：$568｜人均：$142｜原價：$818

夏威夷雜錦海鮮盆菜 (4位用) 送：BOB 脆脆麵包雞油辣椒油 (1樽)

優惠價：$468｜人均：$117｜原價：$738



連鎖餐廳盆菜推介2026【4】美心盆菜（美心中菜） —— 18款豪華食材／食盡8頭鮑魚+36頭花膠

美心中菜就推出3款豪華版盆菜，分別是鮑・參・花膠・福滿盆菜(6位用) 、潮式蠔皇鵝掌・原隻鮑魚盆菜（4位／6位／12位用）、粵式鮑魚・花膠・豐足盆菜（4位／6位／12位用）！當中最豪就是鮑・參・花膠・福滿盆菜，精選18款高級食材，當中包括65頭斯里蘭卡黃玉參、36頭花膠筒、8頭福建鮑魚、炆玉掌、髮菜、蠔豉、瑤柱甫、炸白鱔球、帶子等等，無論是一家人吃團年飯，還是宴客，都非常得體！

而最抵食就是鮑魚・花膠・豐足盆菜！除了有鮑魚、花膠這些名貴食材，訂購4位或6位用盆菜更會加贈臘味糯米飯，而12位用盆菜額外再贈上湯虎蝦伊麵！最適合大家庭享用！

鮑・參・花膠・福滿盆菜

6位用$2,100｜人均：$350



蠔皇鵝掌・原隻鮑魚盆菜

12位用$2,623｜人均：$218

6位用$1,623｜人均：$270

4位用$1,123｜人均：$280.7



鮑魚・花膠・豐足盆菜

12位用$2,339｜人均：$194.9

6位用$1,528｜人均：$254.6

4位用$1,058｜人均：$264.5



連鎖餐廳盆菜推介2026【5】太興盆菜 —— 送上門／年廿九至初二都供應／人均：$133

太興今年新春推出3款盆菜，分別是極品鮑魚開心大盆菜（12位用）、極品鮑參花膠至尊盆菜（8-10位用）、鮑魚豐盛盆菜（6位用），適合不同家庭規模的團年飯享用！太興所有盆菜都主打香港即日鮮製，豐盛食材包括原隻蠔皇鮑魚、瑤柱蠔豉福袋、蠔皇海參、紅炆花膠、燒鵝、大蝦、桶子油雞等等，不同盆菜有不同配搭。

6位用盆菜就可以分店自取，而8-12位用盆菜更可享免費直送府上！不過記得要提早預訂，網上訂購需要預早3個工作天。太興盆菜年廿九至年初二都有供應，不過就需要加$50至$150附加費！

極品鮑魚開心大盆菜（12位用）

優惠價：$1750｜人均：$145.8｜原價：$2,480

極品鮑參花膠至尊盆菜（8-10位用）

優惠價：$1850｜人均：$185｜原價：$2,580

鮑魚豐盛盆菜(6位用)

優惠價：$788｜人均：$131｜原價：$888



連鎖餐廳盆菜推介2026【6】一粥麵 —— 2人盆菜／送鹽焗雞／佛跳牆盆菜／早鳥7折／人均：$99起

一粥麵今年一如以往有佛跳牆盆菜！今年主打新春鮑魚佛跳牆盆菜，精選十頭鮑魚、原粒瑤柱、原條海參、滑溜花膠、韓國蠔豉、原隻大蝦、花菇等食材，相當豐富！如果夫妻、情侶做節撐枱腳，就可以選新春兩人份盆菜，選用紅燒花膠、韓國蠔豉、古法扣鴨掌、南乳豬手、蠔皇花菇等食材製成，另配揚州炒飯或原隻皇子乳鴿及香飯，兩個人都可以過一個豐盛又暖笠笠的團年夜！

最抵食是預訂新春鮑魚佛跳牆盆菜即送鹽焗雞(半隻)，如果訂新春鮑魚佛跳牆盆菜套餐，就會額外送鹽焗雞(一隻)，在2月15日前訂購更可享早鳥訂購優惠更低至7折！並獲贈一粥麵$50現金券乙張（五福臨門兩人份盆菜除外）。

新春鮑魚佛跳牆盆菜（6位用）送鹽焗雞(半隻)

優惠價$798｜人均：$133｜原價 $1,140

五福臨門新春兩人份盆菜(2位用)

原價 $198｜人均：$99



連鎖餐廳盆菜推介2026【7】稻香 —— 8頭鮑魚／送$900禮券／人均：$137.2

稻香集團推出「馬年行大運」精品鮑魚盆菜（5位用）及極品鮑魚盆菜（足8位用），精選8頭鮑魚、極品蠔豉、珍品海參、滋補花膠、蠔皇大花菇、瑤柱等矜貴食材！還有各種炆豬手、滷水鴨、鳳蝦等滋味食材，底層有各種吸滿精華的時令蔬菜，是團年飯、開年飯的好選擇！

精品鮑魚盆菜（5位用）及極品鮑魚盆菜（足8位用）（稻香圖片）

現在買盆菜還送高達$900禮券包，適用於稻香集團旗下的食肆，包括午市／晚市免費餐券、時令產品$30特惠券等，全天都有著數！

精品鮑魚盆菜（5位用）

原價：$698｜人均：$139.6

極品鮑魚盆菜（足8位用）

原價：$1098｜人均：$137.2



連鎖餐廳盆菜推介2026【8】富臨中菜 —— 抵食孖寶套餐／人均：$98

富臨中菜今年推出珍味鮑魚盆菜（4-6位用），豐富食材有鮑魚、海蝦、切雞、燒鴨、燒腩仔、豬手等等，更推出精選盆菜孖寶套餐，可以加配上湯生猛龍蝦（伊麵底）、龍躉兩味、節日乳豬等等！

珍味鮑魚盆菜（4-6位用）（富臨中菜圖片）

珍味鮑魚盆菜（4-6位用）

優惠價：$588｜人均：$98



連鎖餐廳盆菜推介2026【9】海港酒家 —— 原隻鮑魚、花膠／每日新鮮製作／人均：$150

海港酒家推出「新春鮑魚花膠尚品鍋」（6位用）及（12位用），選用原隻鮑魚、花膠筒、蠔豉等多款食材，並且標榜本地新鮮製造。

新春鮑魚花膠尚品鍋（6位用）及（12位用）（海港酒家圖片）

新春鮑魚花膠尚品鍋（6位用）

優惠價：$980｜人均：$163.3

新春鮑魚花膠尚品鍋（12位用）

優惠價：$1800｜人均：$150



連鎖餐廳盆菜推介2026【10】彩福皇宴 —— 每日新鮮製作／人均：$141.5

彩福皇宴今年推出「彩福鮑魚盆菜」分作4位用、8位用及12位用，主打足料蠔皇扣鮑魚、大帶子、煎海蝦、炆豬手，標榜每日新鮮製作，絕不隔夜，只需在取貨前1天預訂，翌日下午2:30後可取貨。

「彩福鮑魚盆菜」4位用、8位用及12位用（彩福皇宴圖片）

彩福鮑魚盆菜（4位用）

優惠價：$698｜人均：$174.5｜原價：$1,080

彩福鮑魚盆菜（8位用）

優惠價：$1,198｜人均：$149.7｜原價：$1,680

彩福鮑魚盆菜（12位用）

優惠價：$1,698｜人均：$141.5｜原價：$2,380



（全文完）