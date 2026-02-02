新年入廟拜神9禁忌｜可否拍攝？跨門檻用左腳？忌帶4款水果免不敬

入廟拜神程序｜香港拜神｜新年習俗｜農曆新年將至，許多人都會計畫前往廟宇參拜，祈求新的一年平安順遂、財運亨通。然而，入廟拜神其實大有學問，若不小心觸犯禁忌，不但可能對神明不敬，更擔心會影響整年的運勢！《香港01》好食玩飛記者為大家整合了農曆新年入廟拜神9大禁忌，除了需尊重基本的衣著禮儀，祭拜的水果也暗藏玄機，有4款常見水果絕對不能上桌！此外，更有3類人不建議入廟宇！想知道如何拜得正確、拜出好運？趕緊看下去啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新年入廟參拜是不少家庭的迎春活動，但當中實在太多禁忌和禮儀，香港都會大學李嘉誠專業進修學院 （都大 LiPACE）開設的「廟宇管理專業文憑」及「專業廟宇管理證書」課程中分享了有關拜神禮儀及文化，即看詳情：

新年入廟拜神禁忌【1】切勿高聲喧嘩

入廟不能高聲喧嘩、不能指點討論、不能妄加嘲諷或亂動廟宇內的供器、神像等。（香港旅遊發展局官方圖片）

入廟不能高聲喧嘩、不能指點討論、不能妄加嘲諷或亂動廟宇內的供器、神像等。

新年入廟拜神禁忌【2】切勿穿這4款衣物

即使當天氣溫升高，也避免過份暴露的穿著，如迷你裙、透視裝、背心、熱褲等，會被視為對神靈不敬。

新年入廟拜神禁忌【3】避免拍攝

一般私人廟宇不准拍攝，避免對神明不敬，閃光燈可能對廟內神像或文物造成不可補救的損害。而華人廟宇委員會及東華三院廟宇及文化推廣服務單位轄下的廟宇一般可以拍攝，但請遵守各廟宇規例。

一般私人廟宇不准拍攝，避免對神明不敬，閃光燈可能對廟內神像或文物造成不可補救的損害。（香港旅遊發展局官方圖片）

台灣塔羅牌老師艾菲爾曾於社交平台發文，以下4至9項注意事項需更加留神，繼續看下文啦！

新年入廟拜神禁忌【4】進岀廟門切忌踩踏門檻

在參訪寺廟時，跨越門檻而非踩踏是基本的尊重與禮貌。為了求得平安吉祥，若面對寺廟時進門，都是從廟宇的左門進、右門出，進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

新年入廟拜神禁忌【5】拜神切忌錯次序

拜神時一般是先朝正門天公爐（玉皇大帝）拜祭，天公拜完後再進主殿，拜完中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，則應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），象徵入吉出凶。

新年入廟拜神禁忌【6】切忌帶這4款水果拜祭

供拜神佛的鮮花以雙數成對為主，一般沒有特殊的限制，千萬不可以使用假花。比較講究的人「求貴人、桃花」：可準備繡毬花、文心蘭。「求姻緣」：可選用百合花。「求事業、學業」：可選開運竹、銀柳等（有步步高昇、銀兩）寓意。

水果則以新鮮、乾淨為宜，像是士多啤梨這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意，最好避免！（網上圖片）

水果則以新鮮、乾淨為宜，像是忌用釋迦（與釋迦尼佛同音）、番茄、番石榴（芭樂）、士多啤梨（草莓）等，因這些水果品種籽會經由腸道排出，對神佛有點不敬之意，最好避免，也不可用已拜過東西再次拜祭。適合拿來供奉的水果有蘋果，寓意平安吉祥、水梨寓意水帶財、菠蘿（鳳梨）寓意好運旺旺，橘子寓意吉利如意之意。

新年入廟拜神禁忌【7】切忌用右手插香

多數人是右撇子，如廁時用右手清潔，因此一在般民俗信仰中，普遍認為右手較為不潔，陰陽的理論中，則認為左手是接收能量，右手是排放負能量的管道。因此燒香拜佛，應以左手插香以示尊敬，反之，若左撇子是用左手清潔，則用右手插香。

新年入廟拜神禁忌【8】切忌在拜神只說心願

拜神時，我們會向神明祈求、傾訴自己的願望，只需小聲地將自己的想說的話一一敘述（音量以自己聽見即可，以免打擾別人）。先跟神明請安，告訴神明你的名字、幾年幾月出生、出生地或現居地，有什麽心願，讓神明知道，才能適時地幫助到你。

新年入廟拜神禁忌【9】3類人勿進廟

古人認為生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，對神有不敬之意，通常不拿香拜祭，可雙手十合拜神，心誠則靈即可，神明就會賜予更多的幸福平安。另有民俗說法，戴孝者須滿1年，才能入廟，避免與廟中的正氣產生對衝。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略