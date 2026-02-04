長者餐飲券2026｜送$200優惠！美心/大家樂/大快活+領取資格+方法

長者優惠｜長者餐飲券｜由政府與各大飲食集團合辦的「愛心食肆 賞你惠食」，活動已進行至第四輪，每名受惠長者將獲發一套8張的優惠券，可於2026年2月20日至4月19日使用。優惠涵蓋多間食肆，包括麥當勞、大家樂、大快活、美心MX等，其中敏華的暗然銷魂飯（原價約$75）亦只需$25就可買到，各位合資格的老友記想知如何獲取，就要留意下文！



長者餐飲券｜$25享指定餐廳午市或晚市 料7萬人受惠

第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動啟動禮於昨日（3日）舉行。「愛心食肆 賞你惠食」由政府、商界和社福機構跨界別合辦，旨在向長者傳達社會的關懷，同時鼓勵他們多與社區聯繫。政府將繼續透過長者中心向獨居長者、雙老住戶及隱蔽長者，派發餐飲優惠券。

每名受惠長者會獲發一套8張的優惠券，憑券可以優惠價$25享用相關飲食集團的指定午市或晚市飲食品，計劃預料有7萬人受惠。

每名受惠長者會獲發一套8張的優惠券。（資料圖片）

長者餐飲券有什麼優惠？

長者餐飲券【1】大家樂

長者於大家樂可以$25享用洋蔥汁雞扒腸仔飯（原價$42）。



長者於大家樂可以$25享用洋蔥汁雞扒腸仔飯。（資料圖片）

長者餐飲券【2】美心MX／美心西餅

長者於美心MX可以$25享用單拼燒味飯（原價$47）／於美心西餅或東海堂，以$25購買指定西餅及飲品。



長者餐飲券【3】大快活

長者在大快活可以$25優惠，享用菠蘿咕嚕肉配白飯及時令湯水一份（原價$49）。



長者在大快活可以$25優惠，享用菠蘿咕嚕肉配白飯及時令湯水一份。（資料圖片）

長者餐飲券【4】太興／敏華

長者於太興可以$25享用太興梅菜肉餅飯，或在敏華以$25享用暗然銷魂飯（原價約$75），兩款均配飲品。



長者於太興可以$25享用太興梅菜肉餅飯。（資料圖片）

長者餐飲券【5】Pizza Hut

長者於Pizza Hut可以優惠價$25購買迷你夏威夷風光必勝批或香蒜肉絲意粉，配三件意式迷你腸拼香脆薯條（原價$49），兼配熱飲或紙包飲品。



長者於Pizza Hut可以優惠價$25購買迷你夏威夷風光必勝批或香蒜肉絲意粉，配三件意式迷你腸拼香脆薯條，兼配熱飲或紙包飲品。（領展）

長者餐飲券【6】銀龍飲食集團

長者惠顧銀龍飲食集團，可以$25購買潮式扎肉湯河配熱飲。



長者惠顧銀龍飲食集團，可以$25購買潮式扎肉湯河配熱飲。（官方圖片）

長者餐飲券【7】KFC

長者在KFC，可以優惠價$25享用狂惹香燒雞餐（原價$48.5）。



長者在KFC，可以優惠價$25享用狂惹香燒雞餐。（Mira Place）

長者餐飲優惠券｜優惠有限期是幾時？

優惠券有效日期：2026年2月20日至4月19日



長者餐飲優惠券｜哪些人合資格申請？

1. 獨居長者

2. 雙老住戶

3. 隱蔽長者



長者餐飲優惠券｜領取方法

合資格長者可於社署轄下的長者中心領取優惠券。受惠人只需登記個人資料，包括姓名、年齡、居住狀況，便可獲得一套優惠券。如長者不便親自領取，可由照顧者代領。

👉🏻長者地區中心及長者鄰舍中心名單及電話

長者可於居住地區附近的長者中心登記領取優惠券。（基督教家庭服務中心官網）

