口罩成隱形殺手！專家揭做錯1步增患癌、心血管疾病風險＋保命3招

戴口罩有什麼壞處｜戴口罩竟然會傷身？ 過去幾年，口罩成了我們對抗病毒的盔甲，但近日有醫學專家發出警訊，指出長期佩戴不合格口罩或不當使用口罩，可能會增加罹患癌症與心血管疾病的風險！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了口罩背後的潛在危害，並分享專家建議的3招保命關鍵，即看下文啦！



口罩會釋出有毒物質？

台灣環境醫學專家陳保中教授指出，口罩主要由聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）等塑料材質製成。若反覆摺疊或重複使用同一個口罩，可能會導致口罩纖維受損，進而釋放出微塑膠粒子。

若反覆摺疊或重複使用同一個口罩，可能會導致口罩纖維受損，進而釋放出微塑膠粒子。（AI生成圖片）

微塑膠對人體健康有什麼影響？

根據《新英格蘭醫學雜誌》研究顯示，長期吸入這些細微粒子，可能對人體造成以下風險：

1. 肝臟、腎臟功能下降

高劑量的微塑膠暴露會引發細胞毒性，直接對肝臟、腎臟等重要代謝器官造成實質損害，導致功能下降。

2. 增加癌症風險

微塑膠可能引發氧化壓力及發炎反應，提高癌症發生機率。

3. 引發心血管疾病

微塑膠會積聚於血管斑塊中，這種堆積與心肌梗塞、中風等嚴重併發症的發病率上升有顯著關聯。

4. 全身累積入侵大腦

微塑膠具備極強的滲透力，能透過血液循環遍布全身，甚至突破屏障進入大腦或尿液。雖然目前的臨床致病閾值（門檻值）尚在研究階段，但其廣泛的分布已引起醫學界高度關注！

微塑膠會增加癌症風險！（衛生署圖片）

戴口罩｜專家教3招保命

雖然隱憂存在，但只要掌握正確的佩戴習慣，就能有效降低風險，以下是專家提供的幾項建議：

拒絕無限續用：醫用口罩屬一次性用品，切勿連續佩戴多日

避免過度摺疊：減少將口罩塞進口袋或亂摺的行為，以免破壞纖維結構

定時更換：若口罩受潮或出現破損，應立即更換新口罩



