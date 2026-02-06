香港匹克球場地7大推介｜室內+室外都有　附信用卡Book場慳錢攻略

香港的匹克球場地已從最初的公共試驗場，發展到多間專業私人室內場館。這些私人場地大多位於市區或交通便利地點，提供冷氣環境、專業設備和社交氛圍，遠比戶外公共場更舒適穩定，尤其適合雨天或炎夏。以下為大家精選幾間熱門私人場地推介，並附上詳細價格、賣點及Book場攻略，用信用卡book仲可以賺埋回贈，讓你輕鬆加入這股匹克球熱潮！



近年來，匹克球（Pickleball）在香港迅速竄紅，成為城市人追捧的新興運動。這項結合網球、羽毛球和乒乓球元素的運動，不僅規則簡單易上手，還適合全家大小一起玩，無論你是運動新手還是老手，都能在短時間內感受到樂趣。球場尺寸比網球場小（約為網球場的四分之一），使用實心塑膠球和木質或複合材質球拍，擊球時發出獨特的「pick-pick」聲響，因此得名「匹克球」。它強調策略性而非純粹體力，擊球多以輕挑、旋轉和短距離對戰為主，運動強度適中，特別適合香港快節奏的生活方式，既能流汗健身，又能社交放鬆。

私人室內場地推介：舒適冷氣，隨時開打

香港的私人匹克球場多以室內為主，避免天氣影響，設施齊全，常附設淋浴間、休息區甚至餐飲，玩完一場還能繼續社交。以下是2026年最受歡迎的幾間：

1. 212HK

212HK（黃竹坑） 位於黃竹坑香葉道22號S22大樓15及16樓，這間被譽為全港最大規模的室內匹克球社交俱樂部，佔地超過15,000平方呎，橫跨兩層樓。場內有4個專業球場，環境寬敞明亮，適合初學者到進階玩家。

價格：非會員租場約$600-$700/小時；會員月費$1,000-$2,500（視計劃而定，可享優先預訂及折扣）。

營業時間：星期日至四 7:00 AM – 10:00 PM；星期五至六 7:00 AM – 11:00 PM。

賣點：這裡不只打球，還像社交俱樂部！設有專業Pro Shop賣球拍設備、豪華沖涼房，以及名為「The Kitchen」的cafe & lounge，可以邊吃邊看體育賽事。定期舉辦特色活動，如「After Dark」螢光匹克球派對，夜晚打球超有氣氛。還有匹克球學院提供各級別課程，適合想系統學習的朋友。交通方便，近黃竹坑地鐵站，黃竹坑區上班族的最愛。

Book場方式：官網或App預訂，建議提前一週，尤其週末時段。

2. Stackd Pickleball

Stackd Pickleball（灣仔） 藏身灣仔皇后大道東183號合和中心3樓337-338號舖，這間港島首個商場內室內匹克球場，面積達一萬平方呎，樓底高逾5米。設有3個正式球場加2個迷你「dink court」（專練短球技巧）。

價格：非繁忙時段$360/小時，繁忙時段$400/小時；入會費$500（一次），月費$280起（享優先預訂及回贈）。

營業時間：每日 7:00 AM – 11:00 PM（部分來源指至23:00）。

賣點：冷氣長開，設施一流，結合運動與時尚生活態度。場內有豪華淋浴間、球拍租借，還經常舉辦社交賽、聯賽及私人訓練。位置超方便，下班後直達，適合上班族「即落即打」。這裡已是香港匹克球社群的重要基地，想認識新波友，這裡絕對是首選。

Book場方式：官網（https://book.stackdpb.com/）在線預訂，簡單快捷。

Stackd Pickleball（facebook@Stackd Pickleball）

3. Bay Pickle

Bay Pickle（天后及荃灣分店） 天后主店位於木星街23號地舖1-2號，荃灣店則在愉景新城；另有將軍澳分店。這是香港首家室內匹克球社交俱樂部，強調「Sportainment」（運動+娛樂）。

價格：非會員$240-$600/小時（視時段及分店）；金卡會員天后店$300/小時，荃灣店更平至$180/小時。

營業時間：天后店 7:00 AM – 11:00 PM；荃灣店 10:00 AM – 10:00 PM。

賣點：專業級球場，設備齊全，提供球拍及球租借。場內融合美食元素，打完球可直接享用餐飲。定期舉辦比賽、私人派對或包場，還有成人及兒童課程。適合親子或公司團建，天后店位置近地鐵，荃灣店則親民價位吸引新界玩家。

Book場方式：官網或電話查詢（天后店：4608 3998），建議加入會員享折扣。

Bay Pickle（Instagram圖片：baypickle）

4. Pickle & Club

Pickle & Club（堅尼地城） 位於堅尼地城西寶城UG01舖，這間場地以潮流設計聞名，球場用粉紅色及綠色區分，超級IG-able。設1大1小球場。

價格：租場$400-$450/小時；試堂$195，另有月費會員制。

營業時間：每日 10:00 AM – 10:00 PM。

賣點：毋須會員即可租用，特別適合新手試玩。教練團隊國際認證，場地設計靚到爆燈，打卡一流。鄰近香港大學港鐵站，西環居民的隱藏熱點。玩完還能去附近食肆繼續聚會，輕鬆又時尚。

Book場方式：官網（https://pickleand.club/）直接預訂。

Pickle & Club（Instagram圖片：pickleandclub）

5. Asia Aces Pickleball Academy

Asia Aces Pickleball Academy（黃竹坑及數碼港） 黃竹坑店在香葉道22號S22 12樓，數碼港店在數碼港商場。黃竹坑店有2個正式球場，佔地約7,630平方呎。

價格：平日下午3時前$400/小時，之後及週末$460/小時；另有小組課程及私人教練。 營業時間：視預約而定，交通便利。

賣點：由前香港網球代表創立，師資超專業（曾獲國際賽獎牌）。專注系統訓練，適合想認真提升球技的玩家。黃竹坑店近地鐵，數碼港店環境優閒。

Book場方式：官網（https://www.aapa.com.hk/）預訂。

Asia Aces Pickleball Academy（facebook圖片＠Asia Aces Pickleball Academy）

6. Pick and Match

Pick and Match（九龍灣MegaBox） 位於九龍灣MegaBox 13樓3號舖，這是綜合運動體驗館，設3個專業匹克球場，樓底近5米，使用高抓地力亞加力地板。

價格：詳情需查官網，約中價位。

營業時間：每日 10:00 AM – 12:00 AM。

賣點：不只匹克球，還有智能網球訓練通道、高爾夫模擬器等，一站式玩晒。設DJ區，氣氛熱鬧，適合年輕朋友或派對。

Book場方式：WhatsApp或官網（https://www.pickandmatch.hk/）查詢。

Pick and Match（facebook圖片：Pick and Match）

戶外私人場地補充：GO PARK Sai Sha（馬鞍山/西貢）

7. GO PARK

如果你想親近大自然，GO PARK是全港唯一專為匹克球設計的戶外場地，位於馬鞍山海映路9號或西貢區域，設2個球場。

價格：平日$200-$250/小時，週末$250-$310/小時。

營業時間：8:00 AM – 10:00 PM。

賣點：背山面海，view超靚，遠離城市喧囂。旁邊有高爾夫等設施，適合家庭日。

Book場方式：官網（https://goparksports.hk/）

Book場全攻略：新手零失敗預訂秘訣

想玩匹克球，Book場是第一步！私人場地大多支援線上預訂，操作簡單，但熱門時段（如週末晚上）需提前搶位。以下是綜合攻略：

1. 選擇平台

大部分場地有專屬官網或App（如Stackd、Pickle & Club），直接註冊帳號即可瀏覽時段。部分支援WhatsApp快速查詢（如Pick and Match）。加入會員通常享優先權及折扣，月費由$280起，適合常玩者。

2. 預訂時機

建議提前7-14天，尤其繁忙時段（晚上7-10時）。非繁忙（如平日早上）較易位，且價錢平10-20%。

3. 費用提示

以小時計費，通常4人一場最划算（每人$100左右）。首次玩可選試堂或租借設備（球拍約$50-100）。會員制場地如Bay Pickle或212HK，長期玩更抵。

4. 裝備準備

大多場地提供租借，但自帶球拍更舒適。新手建議穿運動鞋（非跑鞋，以免滑倒），穿舒適運動服。

5. 其他Tips

雨天優先室內；想學技術，可加教練課程（$200-500/小時）。部分場地支援包場派對，適合生日或公司活動。公共康文署場雖平（室內約$50/小時），但需自帶網，且熱門需康體通搶位，私人場舒適度勝一籌。

匹克球不只運動，更是社交新方式！無論你是想減壓、結識朋友，還是帶小朋友玩，這些私人場地都能滿足。2026年，這股熱潮只會更旺，趕快Book一場試試吧！

以下仲同大家分析下用邊張卡網上訂購有最高回贈！大家可以參考返以下呢個表，然後再碌落去睇每張信用卡詳情。

(全文完)