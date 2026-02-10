新年禁忌2026｜初一忌催起床沖涼都唔好？19禁忌做錯隨時全年衰運

農曆新年禁忌｜由細到大，農曆新年都有不少傳統習俗要跟隨，例如食團年飯、行年宵花市、貼揮春、拜年、說祝賀說話等等，雖然隨著年代轉變，有不少賀年活動都開始從簡，但原來傳統上新年除了有「要做」的事，亦有些事是「不能做」而大家都經常遺忘！不想不小心觸犯而影響運程，以下禁忌就要留意！



新年禁忌2026｜新年有什麼禁忌？

新年禁忌【1】年初一：忌打破東西

在傳統習俗中，打爛東西被認為是「破財」，若真的不小心打爛了，就要用紅紙包起來，念吉祥語「歲歲平安」（取其諧音）。

年初一切勿打破東西。（《3年A組》劇照）

新年禁忌【2】年初一：忌洗澡洗頭

「洗」同「死」讀音相近不吉利，而「髮」又同「發」諧音，所以年初一洗澡和洗頭會「洗走財運」。

年初一最好不要洗澡和洗頭。（《愛‧回家》劇照）

新年禁忌【3】年初一：忌掃地、洗地、倒垃圾

傳統認為每個家庭都存在福氣和財運，如果初一掃地、洗地或倒垃圾，就會把運氣、財運掃走。所謂「年廿八洗邋遢」，所以清潔打掃工作應在年廿八前完成。

如果初一掃地、洗地或倒垃圾，就會把運氣、財運掃走。（《The Simpsons》劇照）

新年禁忌【4】年初一：忌洗衣物

傳說初一和初二是「水神」生日，如果大量用水會使水神不開心，從而得罪水神，影響新一年的運勢。

大量用水會使水神不開心，從而得罪水神，影響新一年的運勢。（《SpongeBob SquarePants》劇照）

新年禁忌【5】年初一：忌催人起床

大年初一不要叫別人起床，否則對方全年都會被催趕做事。

年初一不要叫人起床！（《多啦A夢》劇照）

新年禁忌【6】年初一：忌睡午覺

在大年初一睡午覺，一整年人會變得散慢，甚至影響事業運。

在大年初一不要睡午覺！（photo-ac）

新年禁忌【7】年初一：忌吃粥

古代人因為窮，沒有錢吃飯才吃粥，所以年初一吃粥，喻意整年都會貧窮。

古代人因為窮，沒有錢吃飯才吃粥。（資料圖片）

新年禁忌【8】年初一：忌吃肉類

大年初一被視為一年的開始，象徵新氣象，而吃肉即意味著需要動刀殺生，古人認為見血是不吉利的事，加上過年講求一團和氣，殺生帶有暴戾之氣，因此初一最好不要吃肉。

殺生帶有暴戾之氣，因此初一忌殺生，故最好不要吃肉。（《銀魂》劇照）

新年禁忌【9】年初一：忌吃藥

民間流傳「初一吃藥會病一年」的說法，因此，身體健康的人在這一天要停吃補充藥物，如維他命C丸，否則全年都病。

民間流傳「初一吃藥會病一年」的說法。（《One Piece》劇照）

新年禁忌【10】年初一：忌煮新飯

初一要吃除夕留下的「過年飯」，寓意年年有餘。

「過年飯」有年年有餘之意。（photo-ac）

新年禁忌【11】年初一：出嫁女兒忌初一、初四、初五回娘家

已出嫁的女兒初一、初四、初五最好都不要回娘家，否則會為娘家帶來衰運！

新年禁忌【12】年初一：忌買鞋

「鞋」與「唉」發音相近，不想一整年「唉唉聲」，就不要在新年期間買鞋。

新年期間買鞋會影響運情。（photo-ac）

新年禁忌【13】年初一：忌穿黑、白服飾

在民間習俗之中，黑色會「壓住」喜氣，代表不祥；白色則是喪服（孝服）的顏色，並不吉利，因此新年期間都是少穿黑、白色衣服為妙。

新年期間都是少穿黑、白色衣服為妙。（photo-ac）

新年禁忌【14】年初二：忌送禮送單數

單數不吉利，回娘家拜年不要送單數的回門禮，成雙成對最好意頭。

新年禁忌【15】年初三：忌外出拜年

初三是「赤口」，容易禍從口出，和人吵架，所以不宜外出及拜年。

初三是「赤口」，容易禍從口出。（《哥斯拉》劇照）

新年禁忌【16】年初四：忌外出

初四是「接神日」，是迎接眾神明回家的一天，為了表示守候與尊敬，應留在家中，不宜外出。

初四是「接神日」，不宜外出。（《哆啦A夢》劇照）

新年禁忌【17】年初五：忌儲窮氣

年初五為「送窮日」，快快把家中的垃圾清掃乾淨，新一年有好運與財運。

年初五留在家清潔！（清潔龍阿德@Facebook）

新年禁忌【18】年初七：忌打罵小孩

初七又稱為「人日」，當天大家都是壽星，因此古人認為這一天應互相尊敬。即使小孩犯錯，家長在初七這天也不能打、不能罵，如果孩子這天受罰，可能會在新一年的運勢低落，或者變得愛哭鬧、不聽話。

新年禁忌【19】年初九：忌曬衣服

年初九為天公生日，即玉皇大帝誕辰，當日忌晾曬衣服，以免神明出巡察看民情時，視線被衣服遮住，阻礙了祂給予祝福。

古人認為，衣服會阻擋神明的視線。（photo-ac）

《好食玩飛》記者提提你，19項年初一至年初九不能做的禁忌。信不信都好，少做為妙，好運自然來，祝各位新一年百毒不侵！

