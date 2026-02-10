輕婚禮場地10大推介｜最多可容納400人　雞尾酒會／結婚午宴2萬起

在當今快節奏的都市生活中，越來越多新人選擇擺脫傳統大婚的繁瑣，轉向輕婚禮這種簡約卻充滿個性的形式，今次精選出十大輕婚禮場地，為提供詳細的價格、容量與特色分析。無論你是追求自然景觀還是都市奢華，這份清單都能助你一臂之力，讓大日子變得輕鬆而難忘。



輕婚禮不僅能節省預算，還能讓新人與親友在更親密的氛圍中慶祝愛情。尤其在2026年，香港的婚禮場地市場預計將更注重個性化服務，從海景花園到歷史古蹟，從法式浪漫到寵物友善空間，選擇多樣化。這些場地大多適合20至150人的小型聚會，價格從兩萬元起跳，讓新人能輕鬆實現歐陸童話或海畔誓言的夢想。

1. Maison ES：灣仔的法國花店夢幻宅邸

位於灣仔星街的Maison ES，是許多新人夢寐以求的輕婚禮首選。這裡的設計靈感源自優雅的法國花店，彷彿將巴黎的浪漫直接移植到香港鬧市中。場地總面積達2300平方呎，以白色為主調，融合手工水晶吊燈、古董沙發和藝術畫作，營造出溫馨而精緻的氛圍。戶外法式庭園更添清新草地和夢幻花藝，讓證婚儀式像在家花園般親切。特別適合喜歡fusion法國菜的新人，這裡的菜餚混合道地法式美味與亞洲風味，從午宴到晚宴都能客製化。

價格方面，平日中午時段（12pm-3pm）只需$38,000起，晚間則$73,800起；週末或假期稍高，中午$48,000起，全日包場可達$138,000（另收加一服務費）。容量上，坐席餐可招待74位賓客，雞尾酒會則可容納120人。特色在於一條龍服務，包括專業音響、投影設備和戶外庭園，讓新人無需額外煩惱佈置。報導指出，這裡的復古溫馨風格特別適合小型浪漫婚禮，賓客彷彿置身法國大宅，享用精緻fusion菜餚，價格親民卻不失高端質感。如果你想來場像童話般的輕婚，這裡絕對是灣仔隱世之選。

2. 太平山餐廳（The Peak Lookout）：山頂的百年古蹟童話屋

太平山餐廳位於山頂道121號，是一座擁有百年歷史的二級古蹟建築，宛如歐陸小屋般充滿童話魅力。這裡的中世紀復古風格，讓新人能在綠意盎然的露天花園中舉行午餐婚禮，飽覽薄扶林郊野公園和中南海的遼闊景致。室內外空間靈活，紅磚牆和木質元素不需要太多裝飾，就能營造溫馨低調的奢華氛圍。不同季節的大自然景致，更是拍照的絕佳背景，讓輕婚禮充滿詩意。

太平山餐廳（The Peak Lookout）：山頂的百年古蹟童話屋（facebook@thepeaklookouthk）

價格從$68,000起（包括食物及飲品），視乎室內或室外選擇。容量上，室內坐席晚餐可達120人，室外200人；自助餐室內100人，室外150人；雞尾酒會總數可至400人，但適合輕婚的規模建議控制在80至100人。特色包括中西合璧的菜餚選項，從歐陸式露天花園到室內古蹟廳堂，都能滿足浪漫需求。報導中提到，這裡的私隱度高，適合遠離塵囂的親密慶祝，尤其在山頂的涼風中交換誓言，感覺像逃離都市的秘密花園。對於預算中等的新人，這是結合歷史與自然的完美場地。

3. La Favorita：鰂魚涌的歌劇院式意式浪漫

隱藏在鰂魚涌英皇道的La Favorita，宛如一座1960年代的意式歌劇院，充滿大膽個性的哥德復古風格。裝飾以艷麗色調、歐式掛毯和古典燈飾為主，讓新人能在這片華麗中舉行小型婚宴。菜餚圍繞意大利經典，搭配精選酒單，適合愛酒的新人。空間雖然親密，但氛圍活潑，適合融入音樂和舞蹈的輕鬆派對。

3. La Favorita：鰂魚涌的歌劇院式意式浪漫（facebook＠La Favorita HK）

最低消費$20,000（另收加一服務費），容量60至120人。特色在於其獨特的歌劇院設計，讓婚禮像一場藝術表演，賓客能盡情享受意式美食。報導強調，這裡的裝潢融合古典與現代，特別適合個性強烈的新人，價格從兩萬元起，就能擁有充滿故事感的場地。想像在古典燈光下切蛋糕，這種復古浪漫絕對讓大日子難忘。

4. My Harbour：啟德的海景空中花園

My Harbour位於啟德郵輪碼頭頂層花園，是My Seasons四季薈系列的明星場地。這裡的復古英倫風裝潢，配以拱形天花和鎢絲燈泡，營造出型格浪漫氛圍。半圓形空間適合長桌佈置，維多利亞港景致一覽無遺，讓證婚酒會充滿海風與夕陽的詩意。

4. My Harbour：啟德的海景空中花園（My Seasons官網圖片）

價格從$63,888起（100人中西式婚宴），容量30至120人。特色包括一站式服務，如場地佈置、婚紗和攝影，讓新人輕鬆策劃。報導指出，這裡適合中西式混合婚禮，價格親民卻擁有高檔海景，特別在空中花園舉行儀式時，感覺像在港灣的私人天堂。對於都市新人，這是平衡預算與景觀的理想選擇。

5. 淺水灣影灣園（The Repulse Bay）：南區的海畔草地天堂

淺水灣影灣園位於淺水灣海灘道，擁有360度南中國海景觀，大型草坪和露天花園讓新人能在藍天綠地中舉行戶外婚禮。這裡寵物友善，適合帶毛孩參與的家庭式輕婚。場地包括草坪、涼亭和露台餐廳，裝飾靈活，從花園派對到海景晚宴皆宜。

5. 淺水灣影灣園（The Repulse Bay）：南區的海畔草地天堂（The Repulse Bay官網圖片）

價格從$98,800起，容量適合小型群組，草坪特別寵物友好。特色在於其自然景觀和一站式服務，包括場地裝飾和菜譜定制。報導中，這裡被譽為港版度假勝地，價格雖稍高但物超所值，尤其在海風中交換戒指的時刻，充滿自由與浪漫。對於愛大自然的新人，這是絕佳的戶外選擇。

6. Rosewood Hong Kong（The Lawn）：維港畔的豪華草坪

Rosewood Hong Kong的The Lawn花園草坪，佔地近200平方米，擁攬維多利亞港的日落美景。這裡的設計現代奢華，適合親朋和寵物參與的輕婚禮。場地提供拱門裝飾和香檳祝酒，讓儀式充滿高端度假感。

Rosewood Hong Kong（The Lawn）：維港畔的豪華草坪（Rosewood Hong Kong官方圖片）

當中「Bespoke Wedding Ceremony」套餐從$128,000起（50名賓客），容量達120人。特色包括蜜月套房和專人服務，讓新人無後顧之憂。報導強調，這裡的維港景致是打卡熱點，價格雖高端但包含多項福利，適合追求奢華卻親密的夫妻。在草坪上觀賞日落，絕對是浪漫的巔峰體驗。

7. The Peninsula Hong Kong（Garden Suite）：經典奢華的陽台海景

半島酒店的Garden Suite位於7樓，配以Sun Terrace露天陽台，坐擁維港景觀。古典奢華的白色裝潢，讓輕婚禮充滿貴族氣息。場地適合小型宴會或雞尾酒會，融入酒店的勞斯萊斯花車服務。

7. The Peninsula Hong Kong（Garden Suite）（ The Peninsula Hong Kong官方圖片）

租用晚間時段最低消費$500,000（另收加一服務費），容量48人宴會或60人酒會。特色包括水療護理和主題鮮花設計，讓大日子像皇室般尊貴。報導指出，這裡的維港景和歷史感完美融合，雖然價格高，但服務一流，適合注重細節的新人。在陽台上舉杯，感覺整個香港都在為你慶賀。

8. One Thirty One：西貢的隱世海景農場

位於西貢近郊的One Thirty One，是一座三面環山一面臨海的園藝農場。翠綠草地和無邊際海景，讓新人能在歐洲隱世桃源中舉行溫馨花園婚禮。私隱度極高，適合小規模親密聚會。

價格未具體，但適合20人以下法國大餐或更多自助餐。容量靈活，特色在於大自然環境，從草地儀式到海景派對皆宜。報導中，這裡被讚為遠離喧囂的桃源，價格親民卻充滿詩意，特別適合愛戶外的新人。在海風中許下誓言，簡直像電影情節。

9. Tai O Heritage Hotel Tai O Lookout：大嶼山的殖民風情海景

Tai O Heritage Hotel的Tai O Lookout位於大嶼山，前身是舊警崗，玻璃屋頂餐廳融合殖民裝飾和海景。這裡支持本地藝術，包含艇遊村落和攝影服務，讓輕婚禮融入水鄉傳統與西方元素。

價格從$98,888起（5小時包場），容量30至60人。特色包括海景和歷史建築，讓婚禮充滿故事性。報導強調，這裡的私隱度和文化融合獨特，價格合理，適合探索型新人。在玻璃屋下享用晚餐，海風拂面，浪漫指數爆表。

10. WATERMARK：中環的海畔無柱廳堂

WATERMARK位於中環天星碼頭，佔地3300平方呎的三面環海落地玻璃廳堂，讓新人盡享270度維港景致。無柱式設計空間感極佳，適合派對式酒會或小型晚宴，匯聚環球海鮮菜餚。

10. WATERMARK：中環的海畔無柱廳堂（WATERMARK圖片）

價格從$800每位起（包括食物），容量上限150人。特色在於海畔位置和採光，讓婚禮充滿輕鬆愜意。報導指出，這裡的維港景是亮點，價格親民，適合都市輕婚。在海景中舉行儀式，感覺像在船上慶祝愛情。

總結來說，這些場地不僅價格從2萬元起跳，還各有特色，從法式浪漫到海景戶外，滿足不同新人需求。輕婚禮的魅力在於其靈活性和親密度，根據報導，2026年將有更多一站式服務出現，讓策劃更輕鬆。無論選擇哪個，都能讓你的婚禮成為永恆回憶。建議提前預約，考慮交通和天氣因素，祝每對新人幸福滿載！

