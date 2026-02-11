港鐵隱藏服務設施6大｜12站免費影印+導航功能網民震驚！還書都得

港鐵最新消息｜地鐵服務｜每日搭地鐵的你，知道站內的隱藏設施嗎？最近有網民在 社交平台發文，驚見港鐵站內隱藏了2大神級功能，引發全港熱議！除了可以透過MTR出口指示牌QR Code實現一鍵導航、取代Google Maps外，更有網民發現全港12個車站設有免費影印、打印及沖印相片服務，下次急需印文件或出閘搵路時，不再徬徨！即看下文啦！



港鐵隱藏服務【1】導航QR Code

近日，有台灣遊客在Threads上發文指，在港鐵站岀入口的指示牌意外挖掘神秘免費功能！不用5秒、只需2個簡單步驟，即可獲得路線指引，Google Map都慳返！

第1步：掃描出入口指示牌上的QR Code

第2步：選擇目的地後，即刻會有地圖透過網頁導航，不用再下載其他APP



香港網民得知此功能後，紛紛熱議「本香港人學到了⋯⋯完全不知道」、「身為香港人都唔知」、「我坐咗地鐵幾十年都唔知」。

港鐵隱藏服務【2】免費打印、影印、沖印

除了可以透過MTR出口指示牌QR Code實現一鍵導航外，另有網民在Threads發文指，發現全港12個車站設有免費影印、打印及沖印相片服務！這項服務是由中國工商銀行（亞洲）提供的遠程櫃員機（VTM）。

目前全港共有12個港鐵站設有這款櫃員機，例如南昌、東涌、大圍站等。除了讓香港及內地新客戶無需預約即可辦理開戶、註冊網銀及即時領卡外，最吸引大眾的是其附帶的免費打印、影印及沖印服務。根據網民分享，成為客戶後只需輸入電話號碼並通過SMS驗證碼即可使用。網民更大讚「相紙係啞面，效果免費嚟講算唔錯」！

目前全港共有12個港鐵站設有這款櫃員機，例如南昌、東涌、大圍站等。（中國工商銀行官網截圖）

免費列印｜簡單3步免費用

非銀行客戶只要完成簡單3步，即可有限額度使用免費打印服務：

1.下載中國工商銀行（亞洲）「工銀亞洲」手機應用程式

2.在「搜尋功能」輸入「港鐵便民服務」

3.按照設備畫面的指示，展示二維碼即可免費使用打印服務



中國工商銀行（亞洲）遠程櫃員機位置：

港鐵南昌站自助銀行中心（港鐵南昌站9號舖）

港鐵柯士甸站自助銀行中心（港鐵柯士甸站108號鋪）

紅磡自助銀行中心（九龍紅磡黃埔花園第9期地下21號舖）

港鐵九龍塘站自助银行中心（港鐵九龍塘站207號舖）

啟德分行（九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓L112號舖）

港鐵羅湖站自助銀行中心（新界港鐵羅湖站LOW K5舖（閘外））

港鐵火炭站自助銀行中心（港鐵火炭站4號鋪）

港鐵大圍站自助銀行中心（港鐵大圍站19號舖）

港鐵葵芳站自助銀行中心（港鐵葵芳站KWF Minibank）

落馬洲自助銀行中心（新界落馬洲港鐵站3樓票務大堂311號（閘內））

科學園分行（新界白石角香港科學園1期1E大樓1樓S107A號舖）

港鐵東涌站自助銀行中心（港鐵東涌站2號舖）



港鐵隱藏服務【3】免費充電設施

全港有29個港鐵站提供流動裝置充電設施，有13個港鐵站ICENTRES設有USB充電插座，包括深水埗站、金鐘站、香港站等；另有16個港鐵站設有USB充電插座及無線充電裝置，包括油麻地站、油塘站、欣澳站、九龍站等。

港鐵隱藏服務【4】康樂及文化事務署還書箱

港鐵3個車站內設有便捷還書箱，供公眾還書給香港公共圖書館。車站包括南昌站的屯馬綫大堂（往A和B出口方向）以及屯馬綫大堂（往C和D出口方向）；九龍塘站的觀塘綫大堂（往A和E出口方向）以及觀塘綫大堂（客務中心旁）；中環站的通往香港站的行人隧道附近、通往J和K出口的大堂（車站控制室附近）、通往J和K出口的大堂（閘機附近）。

港鐵3個車站內設有便捷還書箱，供公眾還書給香港公共圖書館。（FB@香港中央圖書館資訊分享 Information Sharing of Hong Kong Central Library）

港鐵隱藏服務【5】飲水機

飲水機也是乘客最關注的設施！全港36個車站設有飲水機，只要自備水樽隨時都能補充飲用水！車站包括大埔墟站、柴灣站、調景嶺站、海怡半島站、啟德站、天水圍站、荃灣站等。

全港36個車站設有飲水機，只要自備水樽隨時都能補充飲用水！（FB@MTR）

港鐵隱藏服務【6】洗手間

超過70個車站都設有洗手間，車站包括旺角站、中環站、荔景站、青衣站、宋皇臺站等。在港鐵手機app可以一目了然，哪個站設有和位置，近哪個出口等，人有三急就不用怕啦！

超過70個車站都設有洗手間，車站包括旺角站、中環站、荔景站、青衣站、宋皇臺站等。（FB@MTR）

