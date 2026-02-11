車公廟攻略｜拜車公轉好運9步驟勿忘擊鼓！時間+交通+免費財神咭

車公廟拜神吉日2026｜拜車公禁忌｜踏入農曆新年，車公廟都是香港人公認的「求運聖地」。尤其是正月初三「赤口」，傳統上不宜拜年以防口舌之爭，這天便成了前往拜車公、轉風車的最佳時機！不過，拜車公並非隨便轉個圈就能「轉運」，由進廟的順序、轉風車的方向，到參拜時的祭品準備都有講究。萬一做漏了關鍵8大步驟，不僅可能求不到好運，甚至招致厄運！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了2026年車公廟參拜懶人包，即看下文啦！



車公廟拜神吉日2026｜初二或初三拜車公？

每年有4個車公誕，分別為「正月初二」、「三月廿七日」、「六月初六」、「八月十六日」。一般而言，市民都會在新年期間（正月初二）拜車公。但由於傳統認為正月初三（赤口）不宜拜年，不少市民為避赤口，一般都會在正月初三前往車公廟參拜，轉動風車，祈求好運！所以，初二和初三都是大好時機，前往車公廟轉運！而今年的初二和初三就是2月18日及2月19日。

每年有4個車公誕，分別為「正月初二」、「三月廿七日」、「六月初六」、「八月十六日」。（FB@Discover Hong Kong）

車公廟拜神吉日2026｜新年特別開放安排？

根據華人廟宇委員會最新公告，農曆新年年廿九（2月16日）至正月二十（3月8日）期間，沙田車公廟將設有特別開放時間，廿九及年初二晚皆是通宵開放。如果想避開人潮，建議年廿九及年初二晚前往，詳情如下：

沙田車公廟 農曆日期 西曆日期（2026年） 開放時間 年廿九（日間） 2月16日（星期一） 08:00－18:00 年廿九（晚間）至年初一 2月16日（星期一晚）至2月17日（星期二） 23:00－18:00 年初二（日間） 2月18日（星期三） 09:00－18:00 年初二（晚間）至年初三 2月18日（星期三晚）至2月19日（星期四） 23:00－18:00 年初四至正月二十 2月20日（星期五）至3月8日（星期日） 08:00－18:00

香港有3間車公廟，除了沙田大圍，還有西貢蠔涌和元朗厦村鄉羅屋村外。

西貢蠔涌車公廟 農曆日期 西曆日期（2026年） 開放時間 年廿九（晚間）至年初一 2月16日（星期一）至2月17日（星期二） 23:00－02:00 年初一（日間） 2月17日（星期二） 08:00－17:00 年初二（晚間）至年初三 2月18日（星期三）至2月19日（星期四） 23:00－02:00

車公廟拜神吉日2026｜如何可免費取財神咭、太歲咭？

在年初一期間，廟內會免費派發「財神咭」和「太歲咭」。如果當天未能親身抵達車公廟，善信亦可在即日起至2026年3月8日期間，以郵寄方式連同貼有$2.2郵票的回郵信封索取，送完即止。

郵寄地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈34樓華人廟宇委員會

信封面註明：索取「財神咭」和「太歲咭」



拜車公流程｜要添香油？幾多支香？敲多少下鼓？

根據華人廟宇委員會指，拜車公有以下9點程序，務必做齊！

1.於廟宇入口處選購香燭、車公寶衣及風車

2.入廟先拜主神（車公）。如有需要，可往「元辰殿」祈求來年平安；或往「福祿宮」求增福添祿

3.到專用攤位為「長添長有」燈添香油，祈求財運

4.委託廟方人員協助燃香，再於許願冊簽名並添香油

5.持點燃的香火到祭台擺放供品，廟祝會代為誦讀祭文

6.將風車的握柄在香爐上順時針繞三圈，啟動靈氣

7.持3支香進入主殿，面向車公神像，誠心默念姓名、地址及祈求事項

8.到殿外的風車轉運台轉動風車，去年運勢差者順時針轉動「化逆為順」，運勢佳者逆時針轉動「鎖住旺氣」

9.離開前擊打殿旁的銅鼓三下，讓車大元帥知道你到廟祈求



離開車公廟前，也可選購風車，將好運帶回家！另外，值得注意的是，「元辰殿」及「福祿宮」不設奉香。最後，記得年尾回來車公廟酬謝神恩！

拜車公禁忌｜可否拍攝？不建議佩戴玉器？

想要祈求順遂，除了誠心，細節也是關鍵！以下是為大家整理的參拜9大禁忌：

新年入廟拜神9禁忌｜可否拍攝？跨門檻用左腳？忌帶4款水果免不敬

除了衣著和祭品的挑選，攜帶的香火與物品都值得注意！第一，進入廟殿只限攜帶3支細香；第二，為了環保與安全，廟內不設化寶爐，因此必須將寶衣或金紙放入指定的聚寶車，由廟方統一處理；第三，傳統習俗認為玉器屬陰，參拜時不建議佩戴。

車公廟求籤程序｜在哪裡求？多少錢？

拜完車公，大家都想求支好籤，預測未來或趨吉避凶。以下是求籤五部曲：

租借籤筒：於籤務櫃檯支付$20按金租用籤筒

淨化儀式：進入大殿，將籤筒置於香爐上，緩慢轉動3圈，以便讓籤筒吸納靈氣

誠心搖籤：跪在車公神像左右兩側，閉眼默念所求之事，緩緩搖動籤筒直至其中1根竹籤掉出

領取籤文：根據竹籤上的號碼領取對應的籤文，並歸還籤筒取回按金

請教廟祝：若對籤文不解，可到解籤處請廟祝指點（建議先詢問收費）



初三赤口禁忌｜要睡到自然醒？忌拜年？

初三不宜拜年，因此大家都選擇在這天入廟拜神轉運！可是，「赤口」日，容易有凶事發生，亦為年節最凶之日。台灣命理專家小孟老師特別提醒，4大初三赤口禁忌：

初三赤口禁忌【1】忌外出拜年

赤狗為憤怒之神出來的日子，拜年容易與人發生口角爭執，或有憤怒的事情發生，因此建議這天好好休息別出外拜年。

初三赤口禁忌【2】不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，為了讓老鼠好好聚親，千萬別開燈以免打擾鼠神，另外，可在家中放一些米、鹽巴、甜點等象徵給老鼠吃，吃飽了便不會出來加害人。

初三赤口禁忌【3】不宜行房

過年由小年夜一路忙到初一，初三正是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，建議避開此日恩愛，夫妻感情才會好，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

初三赤口禁忌【4】初三不宜早起，要睡到飽

俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，初三這天盡量睡到自然醒，以避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

沙田車公廟

地址：新界大圍車公廟路

交通：港鐵大圍站B岀口／車公廟站



