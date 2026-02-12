黃大仙新年活動｜頭炷香/接財神/拜月老　1類人免費拜太歲+送金幣

黃大仙頭炷香｜黃大仙拜月老流程｜黃大仙月老開放時間｜農曆新年將至，想求財、求緣、求平安？黃大仙祠絕對是必到聖地！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了到黃大仙祠4大拜祭重點，包括每年爭破頭的年三十晚（今年沒有年三十，年廿九便要上頭炷香了）「上頭炷香」、拜太歲、接財神、單身人士最愛的拜月老求姻緣秘訣。文中更附上黃大仙祠的交通資訊及開放時間，即看下文啦！



黃大仙廟新年｜黃大仙特點？

黃大仙祠是香港最著名的廟宇之一，崇奉儒、釋、道三教，以有求必應聞名。每年踏入大年初一的瞬間，大量善信會湧入「搶頭香」，為自己和家人添運。

黃大仙廟新年｜新年開放時間？

廟宇會於晚上9時開放予善信入祠等候上頭炷香，並通宵開放至大年初一。而太歲元辰殿於年廿九及年初一暫停開放，年初二起恢復開放。黃大仙祠正月十五亦有元宵節活動，黃大仙祠和財神宮將開至晚上9時。

嗇色園黃大仙祠開放時間 農曆日期（西曆日期） 黃大仙祠 財神宮 太歲元辰殿 年廿九（2月16日） 07:30－16:30 21:00－00:00 08:00－16:30 暫停開放 正月初一（2月17日） 00:00－21:00 （最後入場時間為20:00） 08:00－21:00 正月初二至十四（2月18日至3月2日） 07:30－18:00 （最後入場時間為17:30） 08:00－18:00 08:00－17:00 正月十五（3月3日） 07:30－21:00 （最後入場時間為20:00） 08:00－21:00

黃大仙廟新年｜拜神祈福 太歲元辰殿

嗇色園太歲元辰殿於2025年12月1日起，為善信準備酬神福物及表文，讓善信們虔拜斗姥元君、值年太歲及本命太歲，並由道長代為稟白表文，酬謝神恩。

黃大仙太歲元辰殿｜入殿要不要收費？

太歲元辰殿入場收費每位$100；65歲或以上長者入場收費每位$50，以用作殿內運作、維修儲備、宣道弘法，以及本園善業發展。

黃大仙太歲元辰殿｜酬神福物可免費取？

每位善信入場後，將獲贈1條手繩；酬神後更可獲1個贈福袋。數量有限，送完即止。

黃大仙太歲元辰殿｜酬神表文如何填寫？

酬神期間，善信在「酬神表文」填上姓名，由道長代為上稟，進表酬謝神恩。其表文將於每月化表科儀時由道長送化上達，感謝眾星君庇佑。

黃大仙太歲元辰殿｜可帶香燭參神嗎？

嗇色園奉行環保參神，太歲元辰殿內供應老山檀香3枚，殿內不接受其他香枝或供品，敬請留意。

黃大仙廟新春活動【1】頭炷香——年初一凌晨零時搶頭香

年廿九（2月16日）當晚9時開放黃大仙祠，大家跟親友食過團年飯後，可到黃大仙祠上頭炷香，體驗黃大仙信俗文化，感受熱鬧氣氛！

年廿九（2月16日）當晚，大家跟親友食過團年飯後，可到黃大仙廟上頭炷香，體驗黃大仙信俗文化，感受熱鬧氣氛！

黃大仙廟新春活動【2】拜太歲——1類人免費拜／入場禮物

新春除了參拜大仙外，好多善信一定會到太歲元辰殿，拜太歲祈求大仙庇佑！生肖屬馬之善信，於正月初二至整個正月內（2月18日至3月18日），親身出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲！

生肖屬馬之善信，於正月初二至整個正月內（2月18日至3月18日），親身出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲！

至於非屬馬人士則享特別優惠，凡付費入場者可獲送「上表祈福優惠券」1張（$50或$100) ，可即日用於扣減上表費。

所有入場的善信，可獲得1個「琉璃斗姥吊飾」；祈福上表者更可獲得1個「大仙普照」吊飾，數量有限，送完即止。

所有入場的善信，可獲得1個「琉璃斗姥吊飾」；祈福上表者更可獲得1個「大仙普照」吊飾，數量有限，送完即止。

黃大仙廟新春活動【3】接財神——派金幣、利是

初三至初五（2月20至22日），更加有特備快閃活動「接財神」，接過財神派發的金幣（朱古力）及大仙利是，今年一定財源廣進！

初三至初五（2月20至22日），更加有特備快閃活動「接財神」！

黃大仙廟新春活動【4】拜月老——岀Pool必到

希望祈求覓得良緣的善信，可以在元宵節（3月3日）到園參拜月老！即睇脫單教學：

1.誠心地站在月老像前

2.把拇指及無名指拈上

3.把尾指交叉穿過由拇指及無名指拈成圓圈

4.把由拇指及無名指拈成圓圈扣緊

5.以食指及中指夾緊小紅線

6.雙手放在眼前掩蓋雙眼

7.直線行至對方性別的神像前

8.把紅線碰到神像的腳

9.把紅線綁在神像與月老之間的紅繩上

10.誠心地祈求月老賜美好姻緣

11.若參拜成功，可攜同鮮花、水果或糕點還神

嗇色園黃大仙祠

地址：九龍黃大仙竹園村二號

交通：港鐵黃大仙站B2出口



