觀音借庫2026懶人包｜吉日＋祭品＋9大禁忌　開庫觀音廟名單+地址

觀音借庫2026｜觀音還庫吉日2026｜踏入馬年，想求財源廣進、生活順遂？不少人都會在農曆正月廿六觀音借庫！俗語說「有借有還，再借不難」，你知道借庫其實有「連續借足三年」的說法嗎？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了2026觀音借庫懶人包，不僅精選全港必去的2大最靈驗古廟，更詳列最佳吉日、必須準備的祭品清單以及絕不能犯的借庫禁忌。即看下文啦！



觀音借庫什麼意思？吉日何時？

根據香港非物質文化遺產資料庫，農曆正月廿六日是觀音開庫之日。善信會帶備祭品，包括觀音衣、招財寶牒、壽金等入廟借庫，向觀音祈福與求財，抽取有銀碼或吉祥語句的利是（庫錢）和福品包，並於翌年還庫。

觀音借庫2026｜香港最靈驗的觀音廟？

每間廟宇的庫房形式、寶燭、庫錢銀碼都有不同，但有兩點基本上大同小異。第一，香燭、平安符以及觀音衣的內容，不只是借庫，同時也求福消災。第二，善信重視「有借有還」，向觀音借庫後，會於翌年開庫前還庫。

以下2大寺廟已開放予公眾預留借庫物品，而紅磡觀音廟於1873年建，經歷二戰轟炸仍屹立不倒，前來求財、借庫都顯靈，被譽為香港最靈驗的觀音廟。

觀音借庫寺廟【1】紅磡觀音廟

紅磡觀音廟是個戰火中屹立不倒的信仰之地！（華人廟宇委員會圖片）

紅磡觀音廟是個戰火中屹立不倒的信仰之地，相傳在二戰盟軍空襲中，周邊房舍被夷平，唯獨此廟奇蹟般屹立不倒，被視為觀音庇佑的活證，每年「觀音借庫」場面盛大。

紅磡觀音廟——預留借庫物品服務 預約日期 即日起至3月13日 預約時間 09:00－16:00 預約電話 9159 8272（只供Whatsapp使用） 領取借庫物品日期 3月15日至3月31日（3月19日除外）

觀音借庫寺廟【2】大坑蓮花宮

大坑蓮花宮（華人廟宇委員會官方圖片）

蓮花宮主要供奉觀音，旁祀太歲、韋陀及陰財神。除了農曆二月、六月、九月和十一月十九日的觀音誕，每年農曆正月二十六日舉辦的觀音借庫更是廟宇的盛事。當日，善信會前來參拜，並祈求新的一年財運亨通及身體健康 。

大坑蓮花宮——預留借庫物品服務 預約日期 即日起至3月14日 預約時間 10:00－16:00 預約電話 9099 6727（只供Whatsapp／Wechat使用） 領取借庫物品日期 3月15日至3月22日

除了紅磡觀音廟以及大坑蓮花宮，其實港九新界也有多間觀音廟以供大家借庫，即看以下名單：

九龍區觀音廟名單 觀音廟 地址 旺角水月宮 九龍旺角山東街90號 慈雲山觀音佛堂 九龍慈雲山沙田㘭道400號 油麻地天后廟 九龍油麻地廟街眾坊街 深水埗三太子及北帝廟 九龍深水埗汝州街196-198號

港島區觀音廟名單 觀音廟 地址 鴨脷洲水月宮 香港鴨脷洲鴨脷洲大街181號（風之塔公園內） 筲箕灣天后廟 香港島筲箕灣「筲箕灣東大街」53號

新界及離島區觀音廟名單 觀音廟 地址 大埔洞梓觀音古廟 大埔洞梓路32號 屯門青龍頭天后宮 青山道青龍頭段白沙灣 西貢白沙灣觀音廟 西貢白沙灣村86號 長洲洲頂觀音廟 長洲中興新街20號地下

觀音借庫流程？借庫金額越多越好？借幾多年？

根據南投無極龍華宮千手觀音廟，借庫有9個步驟，並且必須連續有借有還最少3年，借庫金額沒有限制，數百萬至數百億亦可。不過，切忌在觀音大士前太貪心！除了錢之外，健康、平安和好姻緣也是非常重要！借庫步驟詳情如下：

【1】預備觀音衣、招財寶牒、壽金、百解符、貴人符、元寶、香燭等借庫物品，可在廟宇購買

【2】於觀音衣寶上寫上當日日期、名字、生日及地址

【3】燃點蠟燭，再上9支香，每次3支

【4】奉上生果和鮮花，並準備好借庫物品

【5】心中誠心默念：「現向觀音菩薩借財庫，明年一定還願。」誠心上香，並叩拜3次

【6】添香油後火化觀音衣紙，或交給廟祝

【7】到「金銀庫」取利是或紅咭紙之後放進錢包內，作好運象徵

【8】離開觀音廟前，再次向觀音許下承諾，年底回來酬神

【9】完成儀式後，敲鼓三下，表示完成儀式

觀音借庫要帶什麼？

水果、百解符、鮮花、貴人符、香燭、招財寶牒、壽金、拜觀音衣紙及元寶

觀音借庫要帶水果、百解符、鮮花、貴人符、香燭、招財寶牒、壽金、拜觀音衣紙及元寶。（華人廟宇委員會官方圖片）

觀音借庫有什麼禁忌？

【1】借庫之日早午餐盡量吃素，特別忌食與牛肉、狗肉、蛇肉、飛禽走獸及血紅有關的食物，例如豬血、鴨血絕不能沾口

【2】出發前，宜以碌柚葉洗淨身體，及更換乾淨的衣服

【3】借庫時忌衣着光鮮，不可以戴帽，以示尊敬

【4】祭品宜以素菜、生果為佳，數量並無規定，但忌以酒肉作供品

【5】參拜時忌有嬉戲之意或不敬，應保持誠心

【6】借庫時不應只顧個人利益，願望以向善為佳

【7】祈願不可存貪心之意，忌要求過多，亦不可祈求違法之事

【8】抽中的開庫利是銀碼最好別告訴他人，以免影響靈驗效果

【9】利是應隨身帶備，保平安吉利。若是為公司或家庭求的利是，則應放在神檯供奉

觀音還庫流程？

到了年尾，善信需於開庫前還庫。根據南投無極龍華宮千手觀音廟，還庫需跟從以下步驟：

【1】先用一張黃紙，裁成A4紙大小，把下列禱辭抄上：

弟子某某某或信女某某某，某年某月某日某時出生，家住某路某街某巷某樓某號今擬向觀世音大士商借庫銀XX億XX千XX佰XX萬，以為經商營生之本，伏乞觀世音大士批準，來年定必壁還。



XX年XX月XX日 弟子XXX或信女XXX叩上。



【2】準備寶香燭：觀音衣3套、大光寶3對、天金6張、紙錢3疊、長錢、金銀3疊、上等檀香9支三炷、大花燭1對

【3】把以上物品準備齊全之後，便淋浴更衣，然後把祭品擺在桌上，向著菩薩，上香燭拜祭

【4】誠心念誦禱辭，念畢，鞠躬叩頭

【5】化寶時記得把抄了禱辭的黃紙一併焚化，然後禮成

