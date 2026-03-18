中電資助換電器｜冷氣熱水爐最多$2700！3類人有份+申請方法+日期

長者津貼｜中電推出「中電節能家電更換計劃」，資助有需要人士更換高能源效益的一級能源標籤電器，以減輕經濟負擔及改善生活質素。計劃現時開始接受第一階段申請，成功申請者，可獲最高$2,700的資助額！《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理申請資格、申請方法、申請日期等重要資訊，詳情即睇下文！



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中電「節能家電更換計劃」是什麼？

為支援弱勢社群更換節能家電，中電今年透過「中電社區節能基金」撥款3,000萬，推出「節能家電更換計劃」，資助合資格長者、低收入家庭和殘疾人士將變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機四類耗電量較高的家電，更換為一級能源標籤的型號。成功申請者，可經度度賞平台購買指定家電產品，最高可獲訂單總額的七成或$2,700的資助金額。

中電推出「節能家電更換計劃」，資助有需要人士更換高能源效益的一級能源標籤電器。（資料圖片）

中電節能家電更換計劃｜申請資格是什麼？

申請者必須為香港居民及持有香港居民身份，並且不少於一年是中電住宅用電客戶。此外，申請人亦必須為以下三類人士：

中電節能家電更換計劃｜申請資格 申請人類別 正在領取以下其中一項津貼： 65歲或以上長者類別 綜合社會保障援助（綜援） 長者生活津貼（長生津） 低收入家庭類別 在職家庭津貼 綜合社會保障援助（綜援） 學校書簿津貼計劃全額津貼 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全日制學費減免全免 殘疾人士類別 殘疾人士登記證 綜合社會保障援助計劃下的交通補助金 公共福利金計劃下的傷殘津貼

如申請人同時為「年滿65歲或以上的長者類別」及「殘疾人士類別」，並在申請時提交指定的有效證明，包括殘疾人士登記證及長者綜合社會保障援助／長者生活津貼，便屬於「特別資格人士」。成功申請後，最高可獲資助金額為每部家電售價七成或最高$2,700，以較低者為準。名額有限，先到先得。

「特別資格人士」成功申請後，最高可獲資助金額為每部家電售價七成或最高$2,700。（資料圖片）

中電節能家電更換計劃｜如何申請中電節能家電更換計劃？

合資格人士，可透過網上系統或親身遞交表格申請。親身遞交申請者，可於中電客戶服務中心索取或按此下載申請表格。填妥表格後，需帶同電費單、相關資格證明文件副本到中電客戶服務中心遞交。而網上申請者，如果同時選擇「網上購買」並提供有效度度賞登入電郵 ，購買指定型號更可獲贈額外優惠。

重要申請日期 第一階段： 即日至3月23日（名額約5,000個） 親身遞交申請： 即日起可於中電客戶服務中心索取表格 網上申請： 即日起至3月23日晚上11:59截止 第二階段： 2026年4月27日至5月3日（名額約6,000個） 親身遞交申請： 4月27日至5月3日，可於中電客戶服務中心索取表格 網上申請： 4月27日早上9:00開放至5月3日晚上11:59截止

親身遞交申請者，可於中電客戶服務中心索取或按此下載申請表格。（CLP Power Hong Kong）

中電節能家電更換計劃｜申請前準備及注意事項

1. 中電編賬號碼（供電地址必須與送貨地址一致）

2. 度度賞登入電郵或其他有效電郵地址（結果只會以電郵通知）

3. 相關資格證明文件之電子檔案（網上申請者）或副本（親身遞交申請者）

4. 決定購買家電種類

5. 如申請者於第一階段未能成功，可於第二階段再次遞交申請。所有合資格人士只會獲得一次資助。

6. 所有申請不接受後補資料，請確保遞交的申請表上的資料正確無誤。



如未有度度賞賬戶，可立即啟動或申請，詳情可瀏覽度度賞賬戶申請教學。此外，申請者亦可參考資格證明文件範例，來檢查自己的文件是否符合準則。

中電節能家電更換計劃｜我如何知道申請結果？

第一階段的申請者，不論申請成功與否，中電將會於3月30日至4月9日，以電郵方式通知申請結果；第二階段則為5月12日至15日。注意，遞交申請不代表申請成功，申請結果以電郵通知為準。

中電節能家電更換計劃可以買什麼電器？

計劃首階段主要針對夏季耗電量較大的電器，提供變頻冷氣機及電熱水爐予合資格家庭更換；而第二階段（4月27日起），則增加雪櫃及洗衣機兩個種類。每戶最多可購買其中兩種，且每種只可購買最多一件。

中電節能家電更換計劃網上申請表格

計劃首階段主要針對夏季耗電量較大的電器。（資料圖片）

中電節能家電更換計劃成功申請後，如何購買電器？

成功申請的人士，可根據申請時所選擇的購買方式，使用「專屬優惠碼」購買。購買方式分為網上購買及門市購買兩種。優惠碼只限使用一次，使用後自動失效。此外，如沒有於指定的時段完成訂單，則視作放棄資助名額。

網上購買

1. 申請者必須於電郵的指定時段內登入指定度度賞連結（不設後補時段，逾期將不受理）

2. 選擇家電並加入購物車

3. 於購物車輸入「專屬優惠碼」以扣減資助金額，並繳付餘額

4. 會有專人聯絡安排送貨及安裝



門市購買

1. 將有專人電話聯絡並預約門市購買時段

2. 申請者須帶同申請成功電郵及「專屬優惠碼」，並於預約時段內到指定門市（不接受非預約購買）

3. 選購家電時向職員出示成功電郵及「專屬優惠碼」，並即場繳付餘額

4. 會有專人聯絡安排送貨及安裝



哪些人不可申請中電節能家電更換計劃？

1. 已於2025年成功申請「變頻冷氣機更換資助計劃」者

2. 正在領取「生果金」（高齡津貼）的長者



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