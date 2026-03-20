Ha Go app預約普通科門診攻略｜排街症易成功2招+方法+免排隊付款

普通科門診預約懶人包｜現時預約醫管局普通科門診（俗稱排街症），除了使用傳統的電話熱線外，其實還可透過醫管局手機應用程式「HA Go」辦理。不過，香港公營醫療需求緊張，即使轉用App預約亦未必能100%成功。以下將為大家整理HA Go的詳細使用教學，並綜合HA Go「蝦膏」關注組分享的2大實用秘技，助你大大提升預約成功率！



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預約普通科門診｜HA Go是什麼？

HA Go是由香港醫院管理局推出的一站式流動應用程式，用戶可透過此程式進行的服務包括：

~預約專科新症及普通科門診

~網上繳費

~查看輪候提示

~查閱醫療紀錄及藥物資訊等



👉🏻 HAGO APP下載（Android）｜HAGO APP下載（IOS）｜瀏覽HA GO詳情

比起電話預約，HA Go省卻撥打預約熱線的等候時間，以及避免線路繁忙的情況，可視為預約「排街症」的另一選擇。

👉🏻 預約普通科門診電話

用戶可透過香港醫院管理局的流動應用程式HA Go，預約專科新症及普通科門診、網上繳費、查看輪候提示、查閱醫療紀錄及藥物資訊等。（政府新聞公報）

預約普通科門診｜如何使用HA Go預約門診？

下載完HA Go後，登記成為正式會員，便可使用預約服務。

登記步驟：

1. 打開HA Go，在主頁面點選「立即登記」；

2. 填寫個人資料（可使用智方便、醫健通 eHealth直接匯入部份資料）；

3. 確認資料後，會收到電話驗證碼，輸入驗證碼後便可登記。



登記步驟圖文教學：

預約步驟：

1. 成功登入後，在HA Go主頁面點選「預約家庭醫學診所」；

2. 之後選擇「為自己預約」／「為他人預約」；

3. 系統會顯示你上一次就診的診所，以便你更快選擇。如診所當天已額滿，則可點選「預約附近診所」／點選「搜尋其他診所」，按地區尋找診所。

4. 選擇相應診所後，再按「預約」，系統會提供該診所最早的預約時間，如時間合適，便可按「接納預約」登記。



預約步驟圖文教學：

預約普通科門診｜增加預約成功機會的2個小貼士

雖然使用HA Go可隨時隨地預約門診，但由於每間門診名額有限，未必每次都能輕易預約。而專門提供HA Go實用資訊的HA Go「蝦膏」關注組之前在社交平台分享了提升預約成功機會的2個小貼士，大家不妨參考：

1. HA Go每半小時便會更新一次名額，因此可以每小時29分及59分重新載入HA Go，以搶新釋放的名額。

2. 65歲以上的會員使用HA Go，在預約時，系統會自動安排用戶去輪候長者籌，比一般人更容易預約。



65歲以上的會員在預約時，系統會自動安排用戶去輪候長者籌。（資料圖片）

預約普通科門診｜如何使用HA Go查看即時等候時間？

成功預約人士，只要打開HA Go，在頁面中選擇「排隊」，便可查看已預約的服務（藥劑部、專科門診、急症室、專職醫療及家庭醫學診所）其排隊輪候時間。此外，當到達就診時間時，系統亦會發放推送通知，提醒你前往就診。

當到達就診時間時，系統會發放推送通知，提醒你前往就診。（醫院管理局）

預約普通科門診｜如何使用HA Go繳費？

市民如果不想排隊繳費，亦可使用HA Go以電子支付方式預先繳款部份家庭醫學／專科／專職醫療門診之費用。用戶只需點選「繳費」，便可查看需要繳付的總費用，並以電子支付方式繳交款項。

普通科門診收費：$150

支付方式包括：信用卡（VISA／Master／JCB／銀聯）、八達通、Apple Pay、Google Pay、PayMe、支付寶香港、微信支付及轉數快（FPS）。



HA Go繳費圖文教學：

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