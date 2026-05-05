大快活優惠｜一連7天全日減$6！60歲長者可享＋附長者咭申請教學

長者優惠｜老友記注意啦！大快活再度推出快閃長者優惠！持「快活關愛長者咭」的朋友，於指定日子惠顧大快活早、午、茶、晚市，單一發票可享減$6優惠！尚未申請「快活關愛長者咭」的長者，即睇下文了解優惠詳情及申請方法！

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大快活又有快閃優惠！由5月10日至16日期間，大快活推出「母親節窩心優惠加碼」活動，老友記使用「快活關愛長者咭」，將由以往每次消費，單一發票減$3，升級至減$6。而且不限時段，無論是早市、午市、下午茶還是晚市都同樣適用！老友記只需出示該咭，即可享有！

「快活關愛長者咭」將由恆常的每次消費減$3，升級至減$6優惠。（領展）

尚未申請大快活「快活關愛長者咭」的朋友，即睇以下申請教學！

大快活「快活關愛長者咭」申請教學

網上申請：

長者只需準備長者咭或樂悠咭，拍攝長者咭或樂悠咭文件的正面及背面，並填寫簡單的資料，即可完成申請。關愛咭將以郵寄方式寄出。

「快活關愛長者咭」申請

現場申請：

長者本人帶同長者咭或樂悠咭，前往任何一間大快活分店的收銀處，即可向店員申請，並可即時享用。

大快活「快活關愛長者咭」｜優惠詳情

優惠：憑「快活關愛長者咭」惠顧，即減$6。

推廣日期：5月10日至5月16日

＊優惠不能與其他推廣活動同時使用。



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