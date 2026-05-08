一粥麵優惠｜新推藜麥菜飯免費試食！送半價優惠券＋花轎打卡體驗

一粥麵優惠｜餐廳優惠｜一粥麵將於5月17日（星期日）於樂富商場中庭及一粥麵分店，舉辧「藜菜聯婚」中式婚宴活動，現場不但設有免費試食，更會大派半價優惠券，市民還可參與花轎迎親、AI婚宴照相機等沉浸式體驗，詳情即睇下文！



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一粥麵優惠｜樂富商場設試食＋派500張藜麥菜飯套餐半價兌換券

一粥麵將於5月17日（星期日）於樂富商場舉辦「藜菜聯婚」中式婚宴，在商場中庭準備免費試食，讓市民率先品嘗迷你版「藜麥菜飯」配「外婆紅燒肉」，限量300份；現場更會派出500張一粥麵藜麥菜飯套餐的半價兌換券，先到先得！

一粥麵優惠｜新推「藜麥菜飯」！結合珍珠米＋小棠菜＋藜麥

一粥麵全新推出的「藜麥菜飯」，在經典菜飯中加入藜麥元素，讓上湯蒸煮的珍珠米、清甜爽脆的小棠菜及高纖飽滿的藜麥三種食材結合，啱晒菜飯粉絲和新派飲食追求者！

為配合「藜麥菜飯」登場，除了另推開胃新品「酸辣羹」外，一粥麵更全新推出四道菜式，均可配搭藜麥菜飯，包括「外婆紅燒肉」和「京滬香露雞」，以及經典菜式「香酥上海排骨」和「滬式燻魚扒」。

一粥麵優惠｜特設沉浸式婚宴體驗 予市民打卡「呃like」

與此同時，一粥麵還會於活動當天特設沉浸式婚宴體驗，市民可於樂富商場中庭登上特製花轎，由轎夫引領到一粥麵分店⾨口，現場更有迎親隊伍隨⾏予大家打卡。

此外，讚好或追蹤一粥麵的Facebook或Instagram帳號，即可試玩「藜菜聯婚照相機」，以AI化身「新人」拍照，並免費獲照片留念，享受婚宴樂趣，而當日樂富一粥麵分店亦會換上婚宴打卡佈置，讓大家更有投入感！

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