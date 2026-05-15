萬麗海景酒店自助餐優惠｜獨家65折！任食龍蝦+和牛+黑松露片皮鴨

酒店自助餐優惠｜萬麗海景酒店閣樓自助餐推出獨家低至65折快閃優惠！酒店全新主題「『鴨』軸盛宴自助晚餐」，除了有一系列冰鎮海鮮，還有香烤和牛、海膽魚子醬紫菜塔可及新海蒸焗龍蝦等，當然還不少得多款以鴨入饌的美食，其中黑松露片皮鴨極具特色，絕對要試！自助餐最平$396就可入場，想知優惠幾時開搶，即看下文！



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萬麗海景酒店自助餐優惠｜低至65折！「鴨」軸盛宴自助餐

香港萬麗海景酒店閣樓推出獨家自助餐快閃優惠，低至65折！自助餐以「『鴨』軸盛宴自助晚餐」為主題，多款以鴨入饌的美食任試任食，優惠由2026年5月18日早上11:00至5月31日23:59開搶，2026年5月19日至6月30日可以兌換，記得較定鬧鐘！

👉 5月18日11AM開賣🕛

開售時間：2026年5月18日早上11:00至5月31日23:59

優惠兌換日期：2026年5月19日至6月30日



萬麗海景酒店自助餐以「『鴨』軸盛宴自助晚餐」為主題，多款以鴨入饌的美食任試任食！（官方圖片）

萬麗海景酒店自助餐優惠｜氣氛優雅舒適 開放式廚房欣賞大廚風采

香港萬麗海景酒店閣樓於2025年完成大翻新重開，新設計以「廚藝工作室」為靈感，空間明亮且極具現代感，氣氛優雅舒適，當中開放式廚房更是一大亮點，讓大家可一邊歎自助餐一邊觀賞廚師精湛的廚藝，無論是家庭聚會還是朋友聚餐都十分合適！

👉 5月18日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店自助餐｜黑松露片皮鴨、龍蝦、海膽、魚子醬、和牛任食！

香港萬麗海景酒店閣樓全新「『鴨』軸盛宴自助晚餐」主題自助餐，主打一系列以鴨入饌的美食，例如日式鰻魚鴨肝紫菜塔可、歐陸鴨肉酥皮凍批、鴨肝配片皮鴨伴夏季黑松露、椒鹽鴨舌等，一個價錢就可歎盡多款菜式！

「『鴨』軸盛宴自助晚餐」主題自助餐，主打一系列以鴨入饌的美食。（官方圖片）

多款美食當中，重點推介黑松露片皮鴨、油封鴨腿、鴨肝慕絲，片皮鴨焦香的油脂結合帶有濃郁菌香的黑松露，極具層次，光是香氣已令人食指大動，而琥珀色的鴨皮非常酥脆，更做到皮脆肉嫩；而鴨肝慕絲則口感細滑，夾帶淡淡的堅果味，必試！

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萬麗海景酒店自助餐｜海鮮選擇豐富 品質新鮮爽甜

吃自助餐當然要瘋狂吃海鮮回本。自助餐提供多款冰鎮海鮮，包括鱈蟹腳、龍蝦、帶子、翡翠螺、鮮蝦、麵包蟹、青口等，品質新鮮爽甜。而餐廳還供應各款刺身，如三文魚、吞拿魚、油甘魚等，海鮮控絕不能錯過！

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萬麗海景酒店自助餐｜必試海膽魚子醬紫菜塔可＋香烤和牛＋蒸焗龍蝦

除了各式各樣的鴨類美食和冷盤，酒店亦有多款以昂貴食材入饌的熱食，例如香烤和牛、海膽魚子醬紫菜塔可、新鮮蒸焗龍蝦等，當中必試日式Fusion料理海膽魚子醬紫菜塔可，海膽口感Creamy不在話下，味道更是甘甜濃郁，搭配鹹香的魚子醬以及香脆的紫菜，無論是香氣還是味道都超有層次！

值得一提，自助餐更有一系列精緻甜品，以及可以無限暢飲橙汁、汽水、咖啡、茶，甚至有精選啤酒可以任飲，啱晒和朋友聚會時飲返兩杯！👉 5月18日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店閣樓自助餐推出獨家低至65折快閃優惠。（官方圖片）

萬麗海景酒店自助餐｜「鴨」軸盛宴自助晚餐

優惠價（星期一至四）：$763.2／1位｜原價$932.8

優惠價（星期五至日＋公眾假期及前夕）：$826.2／1位｜原價$1,009.8

👉 5月18日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店自助餐｜自助午餐同樣可任食海鮮＋和牛

酒店的自助午餐亦一樣出色！自助午餐同樣提供多款鴨肉料理，兼且亦有冰鎮海鮮、香烤和牛和甜品。而熱盤方面，則有日式蒜香龍蝦炒飯、海膽意大利粉、泰式紅咖喱燴鴨、醬油鴨肉炒飯等，推介以魚子醬魔鬼蛋作為開胃菜，不但賣相精緻，且味道亦不馬虎。鹹鮮的魚子醬與雞蛋軟綿的口感相輔相成，值得一試！

萬麗海景酒店閣樓自助餐推出獨家低至65折快閃優惠。（官方圖片）

另外記得試埋肉桂香料烤鴨胸伴熱情果紅酒醬，微辛的肉桂中和鴨肉的腥味，經烘烤後，肉桂的甜味更全滲入鴨肉內，配搭擁有酸甜果香的熱情果紅酒醬，令人食慾大增！

👉 5月18日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店自助餐｜「鴨」軸盛宴自助午餐（5月）

優惠價（星期一至五）：$396／1位｜原價$580.8

優惠價（星期六至日）：$448.5／1位｜原價$580.8

萬麗海景酒店自助餐｜「鴨」軸盛宴自助午餐（6月）

優惠價（星期一至五）：$442.4／1位｜原價$580.8

優惠價（星期六至日）：$478.4／1位｜原價$657.8

👉 5月18日11AM開賣🕛

地址：香港灣仔港灣道1號



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