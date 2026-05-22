譚公誕2026｜譚公誕封路！筲箕灣／大坑／改道+巴士變動+泊車安排

譚公誕2026｜譚公誕封路｜農曆四月初八除了是佛誕，也是譚公誕，2026年的譚公誕是5月24日。當日港島區將舉行大型的譚公誕巡遊活動，運輸署宣布將於筲箕灣及大坑一帶實施特別交通及運輸安排。兩區多條核心街道將實施全面封路，部份路旁泊車位及小巴站更會提前由5月23日（星期六）起暫停使用。市民及駕駛人士出發前記得留意以下交通安排，免受封路影響！



譚公誕2026交通｜封路安排

譚公誕2026｜筲箕灣/大坑交通/封路改道/巴士泊車位4大安排。（小紅書香港非物質文化遺產）

配合譚公誕慶祝活動，筲箕灣及大坑，以下路段將於2026年5月24日（星期日）上午8時正至下午1時正期間封閉，禁止所有車輛駛入：

【1】布朗街

【2】重士街

【3】京街

【4】禮賢街

【5】安庶庇街

【6】書館街

【7】第二巷

【8】施弼街

【9】新村街

【10】華倫街

【11】浣紗街

以下道路將於2026年5月24日（星期日）上午6時30分至下午6時30分，下列路段將會封閉，禁止所有車輛駛入：

【1】介乎工廠街與愛秩序街之間的一段質箕灣道(電車服務除外)

【2】介乎工廠街與東喜道之間的一段質箕灣東大街(電車服務除外)

【3】譚公廟道

【4】介乎東喜道與阿公岩道之間的一段阿公岩村道

【5】介乎與阿公岩村道束面交界處及望隆街之間的一段東喜道(西行)

【6】介乎愛禮街及與阿公岩村道束面交界處之間的一段束喜道(東行)

【7】介乎愛賢街與東喜道之間的一段愛禮街(東行)

【8】宏華街

【9】介乎筲箕灣東大街與宏華街之間的一段工廠街

【10】介乎望隆街與質箕灣東大街之間的一段工廠街(東行)

【11】介乎望隆街與宏華街之問的一段金華街

【12】巴色道

【13】廟束街

譚公誕2026交通｜改路安排

為配合譚公誕，當局將於2026年5月23日（星期六）及5月24日（星期日）在筲箕灣實施下列改路安排：

【1】沿東喜道(東行)及愛秩序灣道前往阿公岩與柴灣的車輛將改經望隆街、工廠街、愛秩序街及柴灣道。

【2】沿束區走廊(西行)及東喜道前往筒箕灣方向的車輛將改經阿公岩村道。

譚公誕2026交通安排｜巴士變動安排

因應封路措施，部份公共交通服務將實施臨時改道安排，乘客出門要注意巴士站變動：

譚公誕2026交通安排|巴士變動安排。（小紅書@Tina婷）

城巴第82X號線（往小西灣方向）： 於5月24日（星期日）上午6時30分至下午6時30分期間，將臨時改經柴灣道。

城巴第82X號線（往小西灣方向） 路線改道 暫停使用巴士站 臨時巴士站 巴士沿筲箕灣道將改經 柴灣道，不駛經愛秩序 灣道、東喜道及東區走 廊 1. 愛秩序灣道愛賢街前 2. 東喜道香港東樹木組外 3. 東喜道近香港抗戰及海防博物館 4. 東區走廊柴灣公園外 1. 筲箕灣道南安里前 2. 柴灣道明華大廈外

明華大廈穿梭巴士服務： 於5月24日（星期日）上午6時30分至下午6時30分期間，由明華大廈前往筲箕灣地鐵站的穿梭巴士將改經阿公岩道（ 北行）、阿公岩村道、東旺道、阿公岩道 （ 南行） 、柴灣道、愛秩序街、寶文街、望隆街（北行）、東喜道、愛禮街、愛賢街、愛秩序灣道及望隆街（ 南行）。

譚公誕2026交通安排｜泊車位分階段暫停

大坑區的泊車位亦會分階段提早停用，各位車主切勿違泊：

【1】浣紗街指定8個收費錶泊車位（編號：769A、769B、770A、770B、771A、771B、772A及772B號），將提早由5月23日下午4時正起，一直暫停至5月24日下午4時正。

【2】大坑封路範圍內的所有收費錶泊車位、電單車泊車位及殘疾人士專用泊車位，則於5月23日晚上8時正至5月24日下午1時正暫停使用。

筲箕灣的以下泊車位由2026年5月23日（星期六）下午1時至5月24日（星期日）下午6時30分將暫停使用

【1】位於東喜道介乎與阿公岩村道東面交界處及望隆街之間的收费a錶停車位、電單車停車位及傷殘人士停車位。

【2】位於筲箕灣東大街的收费錶停車位

【3】位於宏華街的收费錶停車位

【4】位於金華街的收费錶停車位、電單車停車位及傷殘人士停車位

限制車輛進出停車場，警方在實施封路措施期間可能會不准車輛進人或離開受影響範圍內的停車場。

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