撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-04-14 16:06

薩莉亞青衣長發分店有外賣被證實有老鼠頭事件震驚全城，食物質素及衛生情況之差，實在很難想像這品牌原為日本過江龍。日本來港食店品牌不少越做越差，《香港01》飲食記者為大家整理網民熱數9大來港後變劣食的日本過江龍食店。

薩莉亞衛生情況惡劣一直為人詬病，繼多次曱甴事件後，居然有外賣意粉裝有老鼠頭，令客人卻步。有誰會記起薩莉亞其實是日本品牌？

（資料圖片）

明明日本美食多年來可謂質素保證，但不少享負盛名的連鎖店來港後都逃不出變劣食的命運。原本在日本食過也覺得好食的品牌，來到香港就連食物品質和衛生情況都難以維持。記者整理網民熱數多間變劣食的日本過江龍，點擊圖片睇睇你心目中的食店有沒有上榜 👇👇

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知名YouTuber大J曾於日本留學，他和日本籍老婆都表示學生時代真的超喜歡薩莉亞，經常光顧，不過在香港就沒有食過。早前大J和老婆到荃灣灣景廣場分店光顧，初嚐香港薩莉亞味道。他表示雖然聽過不少網民指這間餐廳非常骯髒，但實在很久沒有食過，因此過來試試，總共點了沙律、忌廉湯和鐵板燒雞扒，但卻將薩莉亞評為劣食？立即按圖睇大J點評及網民力數4大罪狀😨👇👇

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🤣🤣🤣 同場加映：熱數14款美食貴得離地 米線加凍飲$40起吃不飽 M記廿蚊餐不再 🤣🤣🤣

有網民在連登討論區問「有無人覺得依家出街食嘢價錢已經離晒地」，引來大班網民討論。面對著人工追不上物價通脹，真的覺得食餐晏都很貴。明明記憶中還是廿幾蚊的米線，原來現在埋單已經過$40。點擊圖片睇睇網民熱數的14款憑什麼賣很貴的食物 👇👇

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雖然米線食店越開越多，但米線的價錢亦越賣越貴，被評是貴到不值得的食物。還有什麼亦是短短幾年加價加到很離地？立即點擊睇全文 👉👉熱數14款美食貴得離地 米線加凍飲$40起吃不飽 M記廿蚊餐不再