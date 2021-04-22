撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-22 18:25

香港人鍾意食海南雞飯，但相信無人會去海南食海南雞飯，最多都是飛去新加坡食，但偏偏特首林鄭月娥就叫大家去海南島食海南雞飯。其實本港的海南雞飯店林立，不用飛都吃到正宗的海南雞飯，本文盤點Facebook群組「香港海南雞飯關注群組」成員推介的10間食店，各有千秋。

大家都吃慣星馬泰式的海南雞飯，相信沒人會由海南雞飯聯想到海南島。但特首林鄭月娥結束於海南博鰲亞洲論壇的行程後，在Facebook發帖，更寫出「我希望很快見到香港青年到海南實習、就業、創業，享受椰林樹影和港人喜愛的海南雞飯！」成為全城熱話。

（林鄭月娥Facebook截圖）

有關海南雞飯的來源眾說紛紜，不過現時港人一般所接觸到的海南雞飯，大多是東南亞國家如新加坡、泰國、馬來西亞的菜式。不過想食美味的海南雞飯真的無需飛去外地，Facebook美食關注組之一的「香港海南雞飯關注群組」成員亦分享了大量好吃的海南雞飯店，點擊圖片睇睇成員們推介的Top10食店 👇👇

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有網民在論壇上表示對00後笑酒樓有點心車感到大惑不解，認為以前的酒樓都是這樣，每逢點心車推出都會有大班人衝上去取點心，慢一步都可能無得食。經歷不同年代，大家對飲食文化的認知都有所不同，《香港01》飲食記者精選9句與食有關的說話，全部能看出大家與00後有年代差 👇👇

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