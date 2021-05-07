撰文： 王芷甯 最後更新日期： 2021-05-07 14:28

來自日本的「業務スーパー」（業務超市）近日最在大埔登陸，旋即吸引港人「朝聖」購物。不過，YouTuber 大J 昨日（5月6日）則上載影片，質疑大埔業務超市內售賣的帆立貝，來源地並非日本而是內地，有網民其後在淘寶發現同樣包裝產品。《香港01》記者5月7日早上到該店向負責人查詢，店方回應請看下文。

位於大埔廣福道的「業務スーパー」。

YouTuber 大J 揭大埔「業務スーパー」疑賣內地貨

位於大埔廣福道的「業務スーパー」定於今日（5月7日）正式開張，但日前已開店試業，吸引大批市民光顧。《香港01》飲食頻道記者5月7日上午9時到達時，店外已擺滿祝賀開張的花籃，不少路過的大埔街坊駐足拍照。記者向負責人方先生查詢網民疑大埔「業務スーパー」售賣內地貨扮成日本貨，其中一款帆立貝包裝與日本北勝水產的幾乎一模一樣，只是名字改成「北騰水產」👇👇按圖看YouTuber 大J的發現👇👇

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負責人：有關商品已下架

大J的短片引起網民關注，陸續有人找到淘寶網上有同類貨品，大埔業務超市的方先生向《香港01》記者表示昨晚得悉事件後，馬上通知日本方面，又將有關商品下架，並暫停向本港供應商取貸，他說：「當時供應商說是加拿大貨，我也沒有仔細考究來源地，本來是打算找一些香港的貨源迎合市場，沒想到就這樣出事。」他又指香港有不少零售商都會夾雜不同來源地的貨源出售，店內亦非全部都是日本貨。

（王芷甯攝）

堅稱九成貨源來自日本

至於店內的商品有多少是日本貨源，負責人稱有9成都是來自日本「業務スーパー」，而其他就是來自香港供應商。相關貨品下架後，店內亦只會出售來自日本「業務スーパー」的商品。「我們店內有超過100款商品，當中只有10多款是來自香港供應商，因此導致出現今次的事件，造成了不好的效果。」除了將相關貨品下架，他又強調現階段不會再出售和購入香港供應商的貨源，也會盡快向日本供應商購入更多不同類型的商品。

「業務スーパー」登陸香港引全城熱議

位於大埔廣福道的「業務スーパー」共有兩層，下層售賣日本直送的冷凍食品、即食麵及調味料等，上層則是零食和酒類專區，新張期內全店有9折優惠。店內可供選購的零食、飲品和即食麵款式數量都不及DONKI、一田超市。👇👇👇要數比較吸引的商品，就是日本「業務スーパー」都有出售的冷凍食品！即睇記者精選的12款商品，詳細介紹及價錢！👇👇👇

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同場加映：遊日7個原因必去業務超市

雖然肺炎疫情持續，港人暫時都不能飛日本，不過學定幾招遊日錢慳攻略傍身都不錯！不少人去日本都一定會去業務超市掃平貨，又或者買材料親自下廚，幸運的話更有機會買到當日特價商品，究竟日本的業務超市有幾正？按下圖即睇7個特點😍😍😍

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