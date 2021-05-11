撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-05-11 14:47

日本大型連鎖食品超市「業務スーパー」正式登陸香港，引起全城討論。在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，香港人雖然暫時無法「返鄉下」，但是仍然可以到各大日本零售商「望梅止渴」，選購來自日本的食材及生活用品等。而「業務スーパー」無懼競爭激烈的環境，選擇加入戰場，背後原因是甚麼？

位於大埔廣福道的「業務超市」。（余俊亮攝）

香港「業務スーパー」早前接受日本媒體《NNA Asia》的訪問，提及面對香港市場上已經有非常受香港人歡迎的DONKI、AEON及一田等各大日本零售商，為何「業務スーパー」會在此時選擇進軍香港？另外，預計未來兩年會在全港開設10至15間分店，而首間店舖選址大埔的原因又是甚麼？👇👇即按下圖看關於香港「業務スーパー」4大Q&A👇👇

+ 4 + 4 + 4

早前，香港YouTuber大J於5月6日上載影片，質疑大埔業務超市內售賣的帆立貝，來源地並非日本而是內地，有網民其後在淘寶發現同樣包裝產品。《香港01》記者在5月7日早上到該店向負責人查詢，店方如何回應？全文：大埔業務超市疑淘寶貨扮日本貨 負責人：已下架並停向供應商取貨

想知更多香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉

同場加映：去日本7個原因必逛業務超市

雖然肺炎疫情持續，港人暫時都不能飛日本，不過學定幾招遊日錢慳攻略傍身都不錯！不少人去日本都一定會去業務超市掃平貨，又或者買材料親自下廚，幸運的話更有機會買到當日特價商品，究竟日本的業務超市有幾正？按下圖即睇7個特點😍😍😍

+ 2 + 2 + 2

想知更多遊日慳錢方法，即睇全文：7個原因必去業務超市 遊日9個慳錢方法 必去金券店買特價入場券