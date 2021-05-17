端午糭2021｜W酒店鮑魚糭買一送一、榮華$33起　30間早鳥優惠一覽

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-17 18:57

2021年6月14日就是端午節，各大餐廳、連鎖餅店、酒店等都已經推出糭子（粽子）早鳥優惠！《香港01》飲食記者搜羅30間端午糭抵買優惠，折扣低至5折，折實最平$33.6一隻，有間更豪送$100現金券！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

🐲抵買抵食之選——連鎖餅店、餐廳出品

連鎖式餅店或餐廳酒樓的出品定價較實惠，最平$33.6起抵買又抵吃，而且不乏特色款色，如韓或泡菜糭、新豬肉藜麥素糭、辣肉巴馬火腿芝心糭等等，連台灣直送的古早味糭也有。

以下推介包括：東海酒家、鴻星、Green Common、翠亨邨、王家沙•花樣年華、龍皇酒家、SHÈ 舍、大公館、土生花、滿樂潮州、鴻福堂、奇華餅家、榮華餅家、恆香老餅家、聖安娜餅屋、BFTSuper台灣黑橋牌等。👇👇👇有間餅店優惠低至6折！按圖看16間推介及優惠截止日期👇👇👇

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🐲高貴送禮之選——酒店食府出品

想吃得矜貴，或送禮夠體面，可以考慮本地酒店的出品，有米芝蓮三星食府出品，有名牌五星酒店中菜廳用上乘30 頭中東乾鮑入饌，大部分禮盒包裝十分精緻。

以下推介包括：香港半島酒店、四季酒店、麗思卡爾頓酒店、港麗酒店、Eaton HK、康得思酒店、金域假日酒店、九龍東皇冠假日酒店、8度海逸酒店、帝港酒店集團、One-Eight-One 酒店及城景國際。👇👇👇如果買到W酒店超抵買1送1優惠？按圖看14間推介及優惠截止日期👇👇👇

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🍛同場加映1：吃糭方法測你隱藏性格🍛

吃糭有機會透露真實性格？只要簡單看看朋友是從哪裡開始夾糭吃，便知對方是極高危反骨仔，還是可以信賴的義氣仔女！👇👇👇分開一半才吃是哪種人？按圖看其中3種性格👇👇👇

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想知全部4個答案？請按➡️【端午節食糭心理測驗 4種食法測你隱藏性格 一夾就知你有無義氣】⬅️觀看全文

🍛同場加映2：茶記炒粉麵熱量排行榜🍛

茶餐廳炒粉麵邊款最肥？以為炒河最多油就錯了，根據食物安全中心的營養調查，普遍炒麵竟然比炒河更高脂兼高卡！👇👇👇乾炒牛河只排第13？按圖看第10至15位是哪款👇👇👇

最邪惡那碟熱量約6碗飯！想知哪種炒粉麵最肥？請按➡️【網民外賣乾炒牛河驚見成碗油 15款炒粉麵熱量排行 牛河非最邪惡】⬅️觀看全文