【疫苗接種優惠/疫苗抽獎/疫苗獎賞】為響應政府推廣接種新冠疫苗，商界紛紛出招鼓勵市民接種疫苗，信和集團黃廷方慈善基金及華人置業推出大抽獎，頭獎是價值1,080萬元的觀塘豪宅凱滙單位、恒基兆業送黃金，星夢郵輪送一年無限任搭雲頂夢號、香格里拉集團送免費住宿、嘉民集團送60萬Tesla、長江實業送2000萬禮券可買樓，EGL東瀛遊一年任住日本酒店，即睇以下各大抽獎詳情、報名方法及登記網站連結！



（7月22日更新第【14】項抽獎內容）



【14】東瀛遊送一年任住日本酒店包自助早餐

東瀛遊推出「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」，送出1843份獎品，總值逾200萬港元。其中超級大獎將送出一年免費任住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房；二獎、三獎則送出大阪逸之彩酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店免費住宿。😍😍想知其他獎品係乜、幾時截止登記？點下圖即睇如何登記步驟及公佈抽獎日子👇👇

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【13】長江實業送2000萬禮券可買樓

為鼓勵市民接種疫苗，長江實業、長江和記聯同李嘉誠基金會推出大抽奬，送出總值港幣2,000萬元的禮券。頭獎是價值500萬港元的禮券（名額1個），可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，更可用作買長實的一手新樓。😍😍想知幾時截止登記、公佈結果？點下圖即睇如何登記步驟及重要日子👇👇

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【12】金銀業貿易場送999.9金牌

金銀業貿易場宣布推出接種疫苗抽獎活動，獎品為20克999.9限量版紀念金牌（名額110份），總值超過110萬港元。抽獎活動共分為31次抽獎日子，第一次抽獎將於8月18日舉行，首次抽獎將抽出10位得獎者。😍😍想知抽獎日子及時間？點下圖即睇如何登記步驟及重要日子👇👇

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【11】會展送全年免費任食薈景自助晚餐

為鼓勵市民儘快接種新冠疫苗，香港會議展覽中心（管理）有限公司宣佈舉辦「齊打疫苗會展開心大抽獎」，送出合共33份獎品，總值超過港幣50萬元。大獎為單人全年免費任食香港會議展覽中心薈景自助晚餐，二獎為港幣1,000元會展中心中庭晚餐禮券。😍😍想知幾時截止登記、公佈結果？點下圖即睇如何登記步驟及重要日子👇👇

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【10】嘉民集團送60萬Tesla電動車

為響應政府的疫苗計劃，嘉民集團宣布推出100萬港元抽獎活動，總共送出13項獎品，頭獎為Tesla Model 3 Long Range電動車一輛（名額1個），價值逾60萬港元。而二獎至十三獎則是各大指定商戶現金券，現金券價值由10,000至20,000不等，包括連卡佛、Donki、IKEA及蘇寧等商戶，名額共有30個。😍😍想知還有甚麼獎品？點下圖即睇如何登記步驟及重要日子👇👇

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【9】香格里拉送一年免費酒店住宿

香格里拉宣布大獎送出全球旗下酒店一年免費住宿，適用於香格里拉集團全球100多間酒店，包括倫敦、巴黎、東京和新加坡的旗艦酒店，以及香港4間酒店：港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、香港嘉里酒店及香港JEN酒店。😍😍想知參加資格、登記日子、抽獎日期？點下圖即睇登記步驟及注意事項👇👇

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【8】煤氣公司送300萬電子購物券

煤氣公司推出新冠疫苗接種大抽獎，送出總值港幣300萬元煤氣電子購物禮券，抽獎共分為5期，獎品包括10,000元煤氣電子購物禮券（50份）及1,000元煤氣電子購物禮券（2,500份），注意電子購物禮券不適用於繳交煤氣費。😍😍想知抽獎登記日子、抽獎日期？點下圖即睇抽獎登記步驟及注意事項👇👇

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【7】總商會大獎送價值50萬Benz房車

香港總商會推出的「香港做得到！幸運大抽獎」，由7月至9月期間一共舉行7輪抽獎。獎品總值4,300萬，包括價值50萬元平治C系列房車、國泰雙人商務客位機票、全球各地多間酒店住宿等。首輪抽獎（7月22日）獎品包括國泰商務客位機票2張、港鐵全年車票、多間酒店免費住宿等。😍😍想知登記步驟及詳情？點下圖即睇抽獎注意事項👇👇

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【6】華懋集團送如心酒店Staycation、自助晚餐

華懋集團舉辦大抽獎，年滿18歲並合資格參加者有機會贏得獎品，抽獎共送出3,650份獎品，總價值高達2,160萬港元。獎品包括如心酒店全年自助晚餐（名額50份）、如心酒店套房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐、商場現金券、電影通行證等。😍😍想知登記步驟及詳情？點下圖即睇抽獎注意事項👇👇

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【5】星夢郵輪送出一年免費任搭雲頂夢號及郵輪假期

【4】建設銀行（亞洲）送出信用卡免找數簽賬額

除了恒基地產、信和集團及新鴻基地產三大發展商各出奇招，不少金融機構及零售業紛紛推出疫苗優惠，包括【4】建設銀行（亞洲）送出信用卡免找數簽賬額、【5】星夢郵輪送出一年免費任搭雲頂夢號及郵輪假期等優惠！😍😍想知頭獎價值幾多錢、登記詳情？點下圖即睇登記步驟及網址👇👇

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【3】新鴻基送iPhone 12兼5G月費計劃

新鴻基地產宣布推出公眾大抽獎，由7月1日起連續62日，每日送出56份豐富獎品，大獎是iPhone 12 128GB及12個月5G手機月費計劃（名額1個），二獎則是新地旗下酒店宅度假住宿套票（名額10個），三獎為The Point by SHKP商場綜合會員計劃375,000積分（名額15個），以及酒店1000元餐飲現金、一田超市現金券等。😍😍想知大抽獎的登記方法？點下圖即睇各大重要日子👇👇

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【2】信和頭獎送1,080萬觀塘凱滙單位

信和集團黃廷方慈善基金及華人置業集團宣布推出大抽獎，頭獎是價值港幣價值1,080萬元的觀塘豪宅凱滙高層單位（名額一個），二獎則是價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額（總共20份）。😍😍想知大抽獎的登記方法及注意事項？點下圖即睇重要日子👇👇

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【1】恒基送9999足金60両

恒基兆業集團宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，由7月至9月將舉辦6次抽獎活動，壓軸大抽獎的頭獎為9999足金60両（價值逾100萬），二獎是9999足金30両，三獎是9999足金10両，開心獎有商場電子購物禮券及超市現金券。😍😍想知大抽獎的登記步驟、抽獎截止日期等詳情？點下圖即睇各大重要日子 👇👇👇

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同場加映1：《TimeOut》選出全球30條型格街道

說起最精彩、最型格的街道，你可能會想起歐洲多條充滿歷史氣息的街道，或者充滿街頭風格的美國城市小巷，但其實亞洲區也有不少充滿特色的街道。外國雜誌《Time Out》日前（6月10日）宣布的全球最型格街道名單則有新加坡、日本東京及香港的街道紛紛上榜！

👇👇👇香港哪一條街道上榜？立即按下圖即睇30位名單👇👇👇

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同場加映2：全港16大沙灘水質檢閱 廈門灣水清見底似度假 有個水質長年1級

《香港01》旅遊頻道記者根據環保署的資料（截至6月8日），整理16個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，發現有12個泳灘的水質都達到1級良好級別，當中不少泳灘水清沙幼，環境幽靜，適合打卡影相，甚至可以欣賞日落美景！其中一個泳灘的水質自1999年來長年保持良好級別，而且遊客較少，不會人頭湧湧。

👇👇👇想知網民點樣評價各個泳灘？按圖即睇全港16個開放公眾泳灘水質等級、交通方法👇👇👇

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香港水質良好的沙灘有邊幾個？立即點擊內文：全港16大沙灘水質檢閱 廈門灣水清見底似度假 有個水質長年1級