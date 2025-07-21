車仔麵24間全港推介｜8餸$30碗！街坊價歎米芝蓮＋秘製大滷麵

車仔麵推介｜車仔麵好味抵食，款式可自由配搭，是香港地道美食。《香港01》「好食玩飛」記者整理全港24大人氣車仔麵，有不少都有秘製湯底及醬汁，經常大排長龍，連發哥都幫襯！人氣車仔麵分佈在港九新界，總有1間在附近！



車仔麵可謂本土美食的代表（資料圖片）

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車仔麵人氣推介！

「車仔麵」香港的特色麵食，50年代的車仔麵是當時內地人湧到香港生活的生計，舊時檔主以改裝過的木頭手推車（車仔）流動販賣熱騰騰的麵，因此約定俗成為「車仔麵」。以前的車仔上半部有「煮食格」，分別放置湯汁、麵條及配料（餸），車仔下半部裝有爐具，通常使用石油氣作燃料。現今茶餐廳、雲南米線店及街市小食檔，其中有不少也用「車仔麵式」的經營售賣粉麵。

即叫即製的車仔麵（陳焯輝攝）

全港車仔麵店多不勝數，文記、永年、肥公等等，很多食客吃過回味，以下車仔麵店又是否你的心水呢？

配搭多款餸菜的車仔麵（資料圖片）

🍜九龍區：

車仔麵推介【1】許記車仔麵 —— 秘製沙嗲汁，配料$8起

許記車仔麵是位於牛池灣已經有數十年歷史的隱世小店，店內座位不多但就非常旺場，經常都要等位。許記車仔麵有超多配料，每款餸都只是$8起，加上店方秘製的沙嗲汁超正！香港車仔麵關注組網民大讚車仔麵平靚正！

許記車仔麵

地址：彩虹牛池灣龍池徑60號

注意事項：只收現金



車仔麵推介【2】文記車仔麵 —— 米芝蓮街頭小食推介，深水埗排隊王

連續多年入選米芝蓮街頭小食的文記車仔麵，向來大排長龍，更吸引眾多海外遊客慕名而至。文記車仔麵的老闆黃先生早於1995年便開始在石硤尾白田邨擺檔賣車仔麵，而文記之所以受歡迎，是因車仔麵的配料夠多，亦有美味的瑞士雞翼、韮菜餃與獨門特製的辣椒醬。

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文記車仔麵

地址：深水埗福榮街121號地舖

電話︰9059 5104



車仔麵推介【3】肥公車仔麵 —— 搬舖裝修後重開即見人龍

網上飲食群組「香港車仔麵關注組」自肥公重開後，一直吸引不少人前往幫襯，據網民所說肥公車仔麵重開後雖有加價，但配料份量依然十分多，相當抵食。$60左右便能品嚐豬腸＇豬紅，豬皮，雞翼尖4個餸的油麵以及汽水1支。店舖牛腩、豬腸和雞翼尖一向同樣深受歡迎。

肥公車仔麵

地址：太子上海街709號地舖

電話︰2399 0071

注意事項：只收現金



車仔麵推介【4】聚來車仔麵 —— 無味精，爆漿漏奶華

深水埗的聚來車仔麵以每日新鮮包製的招牌餃子、鮮炸肉丸而知名，店舖亦承諾每碗麵不加味精。此外，該店的甜品同樣人氣十足，爆漿阿華田西多士、爆漿草苺西多士的賣相，吸引許多人品嘗車仔麵後下單享用。

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聚來車仔麵

地址：深水埗基隆街172號地舖

電話：2391 8033



車仔麵推介【5】永年士多 —— 常推限時優惠、款式

雖然以士多為名，但「永年」實際是一間車仔麵店。永年最初以士多起家，後來轉型專售車仔麵，扎根元朗賣麵30、40年，一直深受民眾歡迎，近年更於尖沙咀開設分店。該店不時推出限時優惠與款式，包括指定時間免費吃麵、抹茶紅豆冰特價優惠，以及限時供應沙嗲肥牛、盆菜等，吸引許多人持續到訪。

永年士多（尖沙咀店）

地址：所有分店可瀏覽官方網頁



車仔麵推介【6】華記潮州滷水車仔麵 —— 惹味滷水配料

林盛斌Bob曾與大家分享的美食「飯堂」，除了Bob，張秀文、麥玲玲都也讚好食。華記主打潮州滷水，入味的滷水配料十分惹味。車仔麵份量十足，CP值高！

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華記潮州滷水車仔麵

地址：太子界限街27號地下

查詢︰6563 3939



車仔麵推介【7】來多碗車仔麵 —— 必試自家製辣醬

如果說每間車仔麵總有一款「靈魂配菜」，個個來都必嗌，那麼「來多碗車仔麵」的靈魂配菜非招牌魷魚鬚莫屬！網民大讚魷魚鬚的醬汁不止是淋在表面，而是煮到非常入味，值得一讚。網民還說必試她們的自家製辣醬！

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來多碗車仔麵（旺角店）

地址 : 旺角上海街441號地下2號舖／觀塘康寧道44號地下B號舖



車仔麵推介【8】濃記車仔麵 —— 車仔麵關注組力推

獲「香港車仔麵關注組」組員力推的濃記車仔麵，豬骨湯底配搭滋味餸菜夠晒夾。餸菜選擇亦非常多樣，較為特別的有豬手、牛肚、魚肚、雞腎、滷水牛蒡、炸蝦條、甜酸菜等。而且不少人讚濃記企理乾淨，環境方面在一眾「地踎館」中脫穎而出。

濃記車仔麵

地址：黃大仙鳳凰新村鳴鳯街14號地舖

注意事項：只收現金



車仔麵推介【9】味源車仔麵 —— 大件夾抵食

重口味的朋友留意喇！這間味源車仔麵的湯底獲不少「香港車仔麵關注組」組員大讚，湯底重口味之餘，吃完麵也不會口渴口乾。餸菜方面，較多人推介豬油渣，現今香港食肆豬油渣已經買少見少，大家且吃且珍惜！味源車仔麵亦出名大件夾抵食，多麵又多餸，難怪日日排長龍！

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味源車仔麵

地址：黃大仙銀鳳街13A號地舖



車仔麵推介【10】蒙麵 —— 必食勁量花甲車仔麵

紅磡這間蒙麵的車仔麵，除了有一般車仔麵配餸，最大的特色就是有不少海鮮類的配菜可選，包括香芧魚餅、脆香多春魚、蠔仔煎蛋、辣味魷魚等，每款$12至$20。最份量級的當然$42的新鮮花甲，日日即叫即煮，售完即止。不過這間家堂食位置較少，繁忙時間大家可能要耐心稍等或選擇外帶。

蒙麵

地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號舖



🍜新界區：

車仔麵推介【11】滷友記——自家秘製滷水汁大滷麵

位於華都商場內的滷水車仔麵專門店滷友記，主打使用自家秘製滷水汁製成超足料的大滷麵，配料可選金錢𦟌、陳皮魚蛋、豆腐、蘿蔔等，自由搭配兩餸或三餸。而米粉不是坊間一般的軟身米粉，口感特別爽口！別忘了加上該店特製辣椒油，麻而不辣，非常香口！

滷友記

地址：荃灣西樓角街170-184號華都中心1樓44號舖



車仔麵推介【12】苪碗麵——街坊愛店，隱世車仔麵／自家製小食

苪碗麵位於荃灣中心商場深處的一隅，位置是貨真價實的「隱世」！餐廳主打即叫即製的車仔麵配料與小食，瑞士雞翼尤為出名。店內的燒賣、腸粉即叫即蒸之餘，餛飩亦是即叫即包，非常新鮮。

除了車仔麵外，餐廳還製作中西美點，包括梅子鴨、蒜蓉生蠔，以及老闆自行研製的蝶豆花．櫻花芒果果凍，同樣值得一試！

苪碗麵

地址：荃灣荃景圍86號荃灣中心商場1期地下S52號



車仔麵推介【13】食神車仔麵 —— 牛腩湯底／滷水豬腸

位於元朗「雞地」的食神車仔麵，開業接近10年，距離巴士站或屯馬線不算遠。有清湯、牛腩汁、滷汁可選，而牛腩汁是網民大推，牛腩汁濃郁卻沒有騷味！配菜方面，蘿蔔、瑞士雞翼、滷水豬腸也是必點！滷水豬腸淋身但又有咬口、煙韌，絕對值得一試！

食神車仔麵

地址：元朗鳳悠北街永富閣地下14A號舖

電話：6319 7369



車仔麵推介【14】許祥昌食店 —— 8餸$30／10餸$32／11餸$34

「許祥昌食店」是元朗數一數二有名的車仔麵店，因為價錢夠平而且是老字號！開業至少有30年，獲不少粉絲，有網民仲話「搬走都特登返嚟食」，麵店的車仔麵主要分為3個價位，有$30 8餸、$32 10餸、$34 11餸。而且份量十足！碗碗都是快要滿瀉的狀態！

許祥昌食店

地址：元朗擊壤路17號順發大廈地下B號舖



車仔麵推介【15】大埔三不館車仔麵 —— 純天然湯底每日新鮮熬製

大埔三不館車仔麵採用港式懷舊設計，除了餐廳設計別具特色，車仔麵湯底亦同樣出色！大廚每日以本地番茄和牛茄鮮熬湯底起碼三小時，堅持純天然！香港車仔麵關注組內的網民就推介魷魚、豬紅及豬腸，豬紅夠滑、魷魚夠入味！

大埔三不館車仔麵

地址：大埔廣福道88號地舖

電話：2838 7911／2838 7988



車仔麵推介【16】元朗合興車仔麵 —— 自家製地獄級辣醬

元朗合興車仔麵有多達30多款配料，香港車仔麵關注組內的網民大部分都會叫豬腸及豬皮，更表示豬腸份量超多且夠入味，餸多到見唔到麵！如果能夠食辣的話，必定要試餐廳自家製的辣醬，有網民指辣醬就算分開上，食到一半都出曬汗，但越食越上癮！

元朗合興車仔麵

地址：元朗安寧路59號裕豐大廈地下A1舖

電話：3486 9208



車仔麵推介【17】榮安小食 —— 街坊價歎米芝蓮

榮安小食在2016及2017年入選米芝蓮街頭小食推介，由30多年前舊式士多開始起家，自家製滷水雞翼最受歡迎，之後轉型賣埋車仔麵。滷水出色之餘，價錢抵，CP值高！

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榮安小食

地址：荃灣大河道24號B地下

電話︰2492 6300



車仔麵推介【18】孖寶車仔麵 —— 葵廣掃街必吃

葵涌廣場有眾多食店如美食戰場，孖寶車仔麵能夠在葵涌廣場屹立不倒多年，足見其利害！除了車仔麵外，還有其他小食，例如腸粉、生菜魚肉和碗仔翅等。

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孖寶車仔麵

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場地下A15號舖

電話︰3427 3498



車仔麵推介【19】華記小食店 —— 有個「車仔麵王子」

此小店隱身於青衣涌美老屋村，據街坊說現任店主父親由60年代開始已經在青衣大街賣麵，之後交棒給自稱「車仔麵王子」的兒子接手，聽說平時街坊都以「王子」稱呼店主。華記主打地道港式小食，包括金錢肚﹑豬皮﹑魷魚﹑蘿蔔等，最特別就是其自製水餃！

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華記小食店

地址：青衣涌美老屋村90號地下

電話︰2436 0710



車仔麵推介【20】萬利小食店 —— 嗜辣者必試

這間車仔麵可說是大埔無人不識，甚至有人乘跨區要來試，全因為萬利特製的辣醬！不單止又香又辣，還帶點麻，非常刺激。店內的豬腸粉也不容錯過！

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萬利小食店

地址：大埔安泰路1號大埔廣場地下15號舖

電話︰2665 1122



🍜港島區：

車仔麵推介【21】九記牛什粉麵 —— 採用新鮮牛雜

由車仔檔到遷入鵝頸橋街市，九記牛什粉麵已經開業超過半世紀。幾十年來賣新鮮牛雜而馳名的九記，事實上是間車仔麵店，牛雜以外，煎魚餅都是十分熱賣的配餸，每到中午都會大排長龍。

九記牛什粉麵

地址：灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心8號舖

電話：2988 8960



車仔麵推介【22】榮記粉麵 —— 健康菜底，濃郁腩汁

榮記每碗麵都有菜墊底，讓人感覺頗健康，適合尋求健康飲食的朋友。店內的牛腩軟嫩入味，腩汁香濃，因此非常受食客歡迎，店舖不算大，店外許多時有著長長人龍。

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榮記粉麵

地址：銅鑼灣糖街27號A地下

電話：2808 2877



車仔麵推介【23】麵尊 —— 發哥也是座上客

每逢中午就吸引多人排隊的麵尊，開業剛好10年。小店當初憑著車仔麵和辣醬而出名，但不少網民都推介一定要加腩汁，各有特色。若覺得上環有點遠，麵尊另在銅鑼灣亦有分店。

麵尊

地址：上環蘇杭街22-24號1號舖

電話：2851 0626



車仔麵推介【24】筷子記 —— 澳門版車仔麵，人氣豬扒包

澳門都有車仔麵？這間位於中環的人氣爆燈小店，是澳門平民麵食茶檔。與其說是車仔麵小店，不如說是賣撈麵的小店，主打車仔撈麵。食客可選擇的配餸有27種，而且很多是充滿澳門特色。店內的豬扒包、辣魚包也是必食！

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筷子記

地址：中環威靈頓街85-89號群英商業大廈地下A1號舖

電話：2854 9969



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