【雪糕優惠 / 飲食優惠】天文台預料未來幾天都有驟雨，最高氣溫更高達32度，天氣又熱又濕，點可以唔食返兩支雪條解悶呢！《香港01》飲食頻道記者精選近期7大抵買雪糕優惠，包括知名雪糕品牌如Häagen-Dazs、Dreyer's、雀巢、MÖVENPICK®等等。

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）



今次精選的7大雪糕優惠，分別來自各大便利店及超市，包括7-Eleven、OK便利店、百佳網店、阿波羅等，方便又容易買。雪糕品牌則有Häagen-Dazs、Dreyer's、雀巢、MÖVENPICK®、Baileys百利、Appolo阿波羅及精選日韓雪糕。

Häagen-Dazs：

即日起至8月12日，於百佳超市購買Häagen-Dazs家庭裝雪糕或雪糕批3支裝$110/2盒，平均每盒$55（原價$82.9）。

《香港01》飲食頻道記者精選近期7大雪糕優惠，全部都可以在便利店及超市網店買得到，有一間雪糕專門店更推出消費券限定優惠！😍😍想知雀巢MEGA雪糕批有幾抵？立即按圖睇7大消暑雪糕優惠👇👇👇

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【同場加映1】網民推介全港優質泳池Top9 大環山最靚景

全港44個公眾泳池中，有40個已重開，容納人數上限已獲放寬至50%。其實香港公眾泳池不少交通方便、好玩又風景優美，一家大細還是三五知己去都啱！有網民以「嚴選最正/最垃圾公眾泳池」為題在討論區展開討論。記者整理當中9大網民最熱捧推介和4大最伏公眾泳池，點擊下圖看看你有無去過 👇👇

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【同場加映2】中產家庭8大生活特徵 叫Daddy不叫老竇 網民：仔女唔使做兼職

在香港，中產家庭的子女是人生贏家！有網民在連登討論區討論香港中產家庭的生活習慣，吸引大批網民留言。有出身中產的網民留言指，由細到大想做乜就做乜，父母通常都給予他們很大自由度，令住公屋的網民羨慕不已！

記者整理以下8個港式中產家庭的生活特徵，由稱呼、消費觀、子女的升學就業壓力，甚至交通方法都大有不同。🤔🤔🤔有人仲話中產家庭購物不用睇價錢！即睇中產家庭的世界到底是怎樣👇👇👇

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