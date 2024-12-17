屯門美食19大推介｜鳥貴族／名物炸雞髀／開心果牛角包／麻糬窩夫

屯門美食｜屯門餐廳推介｜屯門一向美食多！《香港01》「好食玩飛」記者精選屯門19大美食推介，包括咖啡烏冬、40蚊吃到飽的咖哩套餐、甜品控必到的有料案內所，以及圓碌碌開心果牛角包。即睇17大屯門特色餐廳的美食、地址！



コメダ珈琲店（圖片來源：IG@komeda_coffee_official）

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屯門美食【1】鳥貴族 —— 日本過江龍／首間香港店／雞肉串燒

香港首家鳥貴族在屯門市廣場面世啦！鳥貴族主打串燒且價錢統一為$29.9和$19.9的價位，串燒包括雞胸貴族燒、雞腿貴族燒，這2款的價錢為$29.9一串；其他串燒則是$29.9兩串。至於$19.9的價位食物有前菜、小食和無酒精飲品。此外，更有香港限定款式！例如柚子醋枝豆伴小貝柱、抹茶蕨餅配雪糕、熱情果果茶、荔枝果茶和蜜桃果茶。

鳥貴族（Torikizoku）

地址：屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖

電話：3974 5663

營業時間：11:30 - 22:00



屯門美食【2】City’n Friends —— 即叫即做鵝肝漢堡／班戟漢堡

City’n Friends的橙色格局的環境最為觸目！餐廳主打即叫即做，最多網民推薦鵝肝漢堡，爆曬牛肉汁岀嚟！此外，班戟漢堡也是大熱！McGriddles的熱潮仍未逝去，大家一聽到麥當勞McGriddles岀返嚟，反應都仲好熱烈，不過唔想排長龍，就要嚟City’n Friends啦！48蚊一份豬柳蛋芝士班戟！除咗漢堡，還有意粉、沙律的選擇。

City’n Friends

地址：屯門欣寶路8號NOVO WALK地下8號舖

營業時間：11:30 - 21:30（星期一至四及日）／11:30 - 22:30（星期五至六）



屯門美食【3】盤子工房 —— All day breakfast / 橙啡

有「大件夾抵食」之稱的盤子工房位於屯門建生商場地下，雖然位置相對較偏僻，可是餐廳擁有很多忠實粉絲！最多粉絲點選的是全日早餐，有薯餅、窩夫、熱狗腸、黑松露炒蛋、煙肉、大啡菇、芝士蕃茄、煙三文魚和沙律菜，所有食材新鮮出爐，炸物非常香脆、炒蛋嫩滑！

而橙啡也是餐廳特色飲料，賣相相當吸引，明顯地看到兩層，上層是齋啡而下層是橙汁，攪勻前後的口感是不同的，各有特色！有網民提醒店內只收現金，所以不要帶卡來喔！

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盤子工房

地址：屯門良運街3號建生商場地下125號舖

電話：6583 1388

營業時間：09:00-18:00



屯門美食【4】頂立 —— 咖啡烏冬 / 虹吸咖啡

日式烏冬店四處可見，但為什麼要來屯門吃呢？就是因為咖啡烏冬喇！一啖咖啡一啖烏冬非常過癮！店內的虹吸咖啡和Cold Blew是必點，而烏冬款式的大熱之選是「鬼· 頂立海」，有慢煮豚肩肉叉燒、竹輪、竹筍、海帶等等，扁烏冬的質感非常滑身且口感煙韌！店員建議先喝一口咖啡再喝一口湯，然後再喝咖啡，便開始吃烏冬，湯底和食材的鮮味會更加放大，非常神奇！

頂立

地址：屯門井財街9號錦發大廈地下20B號舖

營業時間：12:00-18:00（星期一）/ 12:00-15:00 & 17:00-21:00（星期三至日及公眾假期）（逢星期二休息）



屯門美食【5】屯門咖哩屋 —— 學生恩物 / 42蚊學生價 / 咖哩牛脷 / 咖哩羊

50蚊食到一個豐富午餐真是少之又少，屯門咖喱屋的午市套餐份量十足，包括一款咖喱食材、湯、蔬菜、薯條、飯、印度烤餅和飲品，學生更加優惠，只需40蚊！咖喱牛脷和咖喱羊是網民非常推薦的！肉質軟嫩而且羊肉的羶味適中。

屯門咖哩屋

地址：屯門彩華花園25號地舖

電話：2404 1444

營業時間：11:00-15:00 & 18:00-22:30（星期一至五）/ 11:00-22:30（星期六至日）



屯門美食【6】有料案內所 —— 麻糬窩夫 / 梳乎厘班戟 / 章魚燒

甜品愛好者必到的有料案內所位於屯門食街，非常方便！有料案內所必吃的就是窩夫和班戟！記者當時點選了炙燒焦糖布甸麻糬窩夫、伯爵茶珍珠疏乎厘班戟、關西章魚燒和巨峰提子乳酸。炙燒焦糖布甸麻糬窩夫是最驚艷，暖笠笠的焦糖布甸醬倒在軟綿綿的窩夫上，有焦糖的苦澀味和脆皮的窩夫，意外地匹配！

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有料案內所

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下3號舖

電話：6657 2866

營業時間：12:00-01:30



屯門美食【7】Dineland —— 龍蝦汁意大利飯配燒原隻日本魷魚

Dineland是一家主打意大利菜的西餐廳，店面裝修以園林與現代風格結合，時尚大方。推介有原隻日本魷魚的龍蝦汁意大利飯及即刨黑松露帶子寛帶麵，鮮甜的龍蝦汁配軟硬適中的意大利飯，口感豐富。另外餐廳的德國豬手份量非常大，且皮脆肉嫩，是屯門近年人氣急升的食店！

Dineland

地址：屯門良德街3號豐連地下1號舖

電話：2333 2223

營業時間：12:00-17:00 & 18:00-22:00（星期一至五及公眾假期前夕）/ 12:00-16:00 & 18:00-22:00（星期六至日及公眾假期）



屯門美食【8】Bougel Cafe & Bakery —— 圓碌碌開心果牛角包

遷入愛定商場的Bougel Cafe，其圓碌碌New York Roll牛角包，有足足81層酥皮，層次分明，內裏填滿自家製爆餡吉士醬。味道有朱古力、海鹽焦糖、山政小山園宇治抹茶，還有近期大熱的開心果味。小店還有各式Bagel、鬆餅及瑪芬等等的糕點，尤其Bagel款式種類由甜到咸都一應俱全。

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Bougel Cafe & Bakery

地址：屯門鄉事會路2A號愛定商場A區1樓A-126號舖

電話：6085 0706

營業時間：10:00-21:00



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屯門美食【9】Banchan & Cook —— 韓式蛋包飯款式多

韓國輕食餐廳「Banchan & Cook」，提供多款口味的招牌韓式蛋包飯，例如「燉牛肋骨蛋包飯」、「泡菜燉五花肉蛋包飯」等，軟稔入味的牛肋骨及五花肉，加上半熟香濃滑蛋，口感十足。此外，餐廳喜歡於食品添加獨特色彩，例如「星際彩虹芝士豬扒」會以彩色呈現，而「水星八爪魚腿蛋包飯」則將雞蛋染成藍色，衝擊大家的味覺與視覺。

Banchan & Cook（屯門店）

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A號舖FOODMAZE內

電話：2330 2889

營業時間：11:30-21:30



屯門美食【10】 秋香 ——「唐伯虎點秋香」主題居酒屋

秋香是屯門區內有名的創意居酒屋，於青善街以及黃金海岸商場均設有分店。居酒屋以「唐伯虎點秋香」為主題，並在牆上掛上唐伯虎名言：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」！裝修別緻，打卡一流！

雖然該店是居酒屋，但食物款式超越一般居酒屋。餐廳除了供應串燒、烏冬，還有牛舌芯、玉子蟹肉蟹柳蟹膏、韓式泡菜豚腩肉等新派煲仔飯。

秋香

地址：屯門青善街康景花園26號

電話：2362 6883

營業時間：12:30-16:30 & 18:00-22:30（逢星期二休息）



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屯門美食【11】Tuen Mun Baguettes —— 越南母子開設的正宗越南法包店

以「正宗」來形容Tuen Mun Baguettes的越南法包絕對沒有誇張，該間小店由一對越南母子開設，售賣夾滿焦香烤豬腩肉、醃蘿蔔絲、青瓜、芫荽等餡料，再加上香濃秘製醬料的越南法包。每個麵包的配料份量多、香氣濃郁，不少區外人亦有再度回頭幫襯。

Tuen Mun Baguettes

地址：屯門達仁坊24號好運洋樓地下15號舖

電話：5131 9652

營業時間：10:00-21:00



屯門美食【12】KOMEDAコメダ珈琲店 —— 名古屋過江龍咖啡店

在名古屋創立的KOMEDAコメダ珈琲店，於2022年以過江龍姿態游到屯門。屯門分店秉承日本店舖的傳統特色——在早餐時段向購買咖啡的客人送出厚多士，更有紅豆蓉、雞蛋沙律或烚蛋等配料讓大家塗上多士慢慢享用。此外，咖啡店的蜜瓜雪糕梳打、抹茶奶昔、抹茶歐蕾等甜品亦相當受歡迎。

KOMEDAコメダ珈琲店（屯門店）

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期AEON地舖

營業時間：08:00-22:00



屯門美食【13】嘆撈 —— 芫荽控天堂

位於屯門虹橋的「嘆撈」，是區內人氣甜品店「嘆甜品」的姊妹店，主打四川風味的拌麵及甜品。多款川味拌麵均可選擇爆荽（+$5），海量芫荽鋪滿碗麵，每一口都可吃到芫荽，重口味人士和芫荽控怎可錯過！網民推薦皮蛋嘆撈（皮蛋拌麵）加爆荽，非常惹味！

嘆撈

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下4號舖

電話：3689 6865

營業時間：11:30-15:00 & 17:00-00:00



屯門美食【14】木玥巷 —— 前半島中廚主理的台灣菜館

木玥巷是由前半島中廚所主理的台灣菜館，餐廳供應秘製紅燒牛肉麵、即叫即炸的鹽酥雞、櫻花蝦鰻魚炒飯等菜式。餐廳定價並沒有半島的好，大家能以用平民價，吃得到由星級主廚製作的台灣味道。

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木玥巷

地址：屯門井財街7號力生大廈地下4-5號舖

電話：2818 8389

營業時間：12:00-15:00 & 17:30-22:00（星期一至日及公眾假期）/ 00:00-23:45（公眾假期前夕）



屯門美食【15】First Stage Cafe —— 景色優美的簡約風咖啡室

First Stage Cafe是擁有落地玻璃窗咖啡店，主打幾款虹吸咖啡及鬆軟戚風蛋糕。咖啡店採用簡約風裝修，具有落地大玻璃。大家在品嚐咖啡的同時，能夠在自然光下悠閒地看著輕鐵駛過。天氣好的時候，大家更可在露天座位享受日光與欣賞林景。

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First Stage Cafe

地址：屯門良德街8號珀御坊地下G07號舖

營業時間：08:30-20:00



屯門美食【16】雲川米線．紅薯粉 —— 人氣雲南米線店獲米線關注組推介

雲川燒是區內米線名店之一，酸辣湯底、麻辣湯底米線最受歡迎，湯底濃郁但不會令人口渴，重口味人士必試。配料方面，網民推介必試腩肉、炭燒豬扒、豬頸肉等，加上極香口的炸醬，配上小食就更滿足。米線關注組不時推介雲川燒！按下圖即睇有甚麼配菜必點😋👇👇

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雲川米線．紅薯粉

地址：

屯門青菱徑6號富麗大廈地下F號舖

屯門良德街9號盈豐商場地下A27號舖

屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓316號舖

屯門欣寶路8號NOVO WALK地下11號舖

屯門震寰路6號貝爾特酒店地下2D號舖

屯門湖翠路2號美樂花園商場地下46及61號舖



屯門美食【17】Kaleido Coffee —— 隱世灰白色系文青cafe

位於置樂的Kaleido Coffee，走簡約文青路線，灰白色為主調的裝潢，感覺舒服。除了手沖咖啡，招牌雞肉蘑菇批、牛角包、法式可麗路也深受年輕人歡迎，店內更有可愛的KAWS，週末在這裏逗留整個下午都無問題！Cafe的門口吸引不少人打卡！按下圖即睇必食推介😋👇👇

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Kaleido Coffee

地址：屯門青山公路351號彩華花園地下21號舖

電話：9888 1422

營業時間：08:30-19:00（星期二至五）/ 09:30-19:00（星期六至日及公眾假期）（逢星期一休息）



屯門美食【18】隱啡 —— 隱世咖啡店主打自家製蛋糕

位於新墟的「隱啡」店面細細，店員會非常有耐性地向食客介紹當天提供的咖啡豆。除了高質手沖咖啡及奶啡，店內還供應自家製蛋糕，包括受歡迎的伯爵茶芝士凍餅、英式鬆餅等。下午茶與閨密來吃件蛋糕、談談心都不錯！

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隱啡Hidden Coffee & Roaster

地址：屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖

電話：6490 1236

營業時間：11:00-19:00



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屯門美食【19】很得輝 —— 「屯門名物」高質生炸雞髀

很得輝位置較偏僻，但週末依然經常大排長龍。雞髀可選生炸、滷水或者沙薑，加上一份小食如炸燒賣、薯條、番薯波，不用50元已有交易，性價比超高！雞髀大過手掌，剛炸好時外皮脆卜卜，肉質鮮嫩不乾柴，稱得上是「屯門名物」。

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很得輝

地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖

電話：9194 8386

營業時間：12:30-02:00



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