【屯門美食／屯門美食2021／屯門美食推介】屯門牛有福了！近年屯門區內美食越來越多，甚至吸引不少區外人駕車入屯門搵美食。《香港01》飲食頻道記者精選屯門7大美食推介，包括主打無味精住家飯的閨•家、facebook米線關注組推介的雲川燒米線、泰式香蕉煎餅泰小子、性價比高漢堡店屯門牛等。



【1】泰小子Thaiholic —— 逾10款口味泰式香蕉煎餅

近月新開的泰式香蕉煎餅小店泰小子，主打各款口味的香蕉煎餅、芒果糯米飯、童年集體回憶的芒椰奶西。香蕉煎餅即叫即製，剛煎好時餅邊超香脆，加上超邪惡的醬料例如朱古力榛子醬、花生醬、芝士肉鬆等。招牌芒椰奶西仲好飲過許留山？按下圖即睇網民推介美食😋👇👇

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泰小子 Thaiholic

地址：屯門青河坊3號利寶商場地下3號鋪

電話：3488 0827



【2】閨。家 —— 無味精住家飯餸、老火湯

早於屯門闖出名堂的閨。家，主打無味精的住家飯及老火湯，連藝人杜文澤也曾拍片推介過！閨。家推出各款家常飯菜、無味精湯等，50元已包一款菜及湯水，性價比極高，簡直是糧尾救星。想知招牌菜式有甚麼選擇？按下圖即睇網民推介必食😋👇👇

閨。家

地址：屯門河傍街148號美基樓地下A號舖

電話：5666 2923



【3】雲川燒 —— 人氣雲南米線店獲米線關注組推介

雲川燒是區內米線名店之一，酸辣湯底、麻辣湯底米線最受歡迎，湯底濃郁但不會令人口渴，重口味人士必試。配料方面，網民推介必試腩肉、炭燒豬扒、豬頸肉等，加上極香口的炸醬，配上小食就更滿足。米線關注組不時推介雲川燒！按下圖即睇有甚麼配菜必點😋👇👇

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雲川燒 米線．紅薯粉‧串燒 (屯門)

地址：屯門良德街盈豐商場地下A27號舖

電話：2460 2227



【4】屯門牛 —— 招牌牛肉漢堡性價比高

位於置樂的漢堡店「屯門牛」，主要做外賣漢堡小食，也提供少量堂食位置。招牌菜包括5安士牛肉漢堡、烤雞漢堡、香草羊腿肉漢堡等，漢堡扒厚肉、份量大，咬下去超juicy，性價比高！加幾錢即轉跟餐配薯條、果汁？點下圖即睇網民推介必食😋👇👇

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屯門牛Tuen Mun Cow

地址：屯門青海圍2號萬寶商場地下3號舖

電話：3689 7187



【5】Kaleido Coffee —— 隱世灰白色系文青cafe

位於置樂的Kaleido Coffee，走簡約文青路線，灰白色為主調的裝潢，感覺舒服。除了手沖咖啡，招牌雞肉蘑菇批、牛角包、法式可麗路也深受年輕人歡迎，店內更有可愛的KAWS，週末在這裏逗留整個下午都無問題！Cafe的門口吸引不少人打卡！按下圖即睇必食推介😋👇👇

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Kaleido Coffee

地址：屯門青山公路351號彩華花園地下21號舖

電話：9888 1422



【6】隱啡 —— 隱世咖啡店主打自家製蛋糕

位於新墟的「隱啡」店面細細，店員會非常有耐性地向食客介紹當天提供的咖啡豆。除了高質手沖咖啡及奶啡，店內還供應自家製蛋糕，包括受歡迎的伯爵茶芝士凍餅、英式鬆餅等。下午茶與閨密來吃件蛋糕、談談心都不錯！想知招牌甜點邊款最受歡迎？點下圖即睇😋👇👇

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隱啡Hidden Coffee & Roaster

地址：屯門青山公路新墟段109號好運洋樓地下6號舖

電話：6490 1236



【7】很得輝 —— 「屯門名物」高質生炸雞髀

很得輝位置較偏僻，但週末依然經常大排長龍。雞髀可選生炸、滷水或者沙薑，加上一份小食如炸燒賣、薯條、番薯波，不用50元已有交易，性價比超高！雞髀大過手掌，剛炸好時外皮脆卜卜，肉質鮮嫩不乾柴，稱得上是「屯門名物」。想知仲有甚麼必點？點下圖即睇😋👇👇

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很得輝

地址：屯門仁愛堂街46號金滿閣地下C2號舖

電話：9194 8386



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