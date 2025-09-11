天文台料周五一區36度　日男咖啡當水飲中暑昏迷　揭1習慣極危險

咖啡｜天文台表示，受高空反氣旋影響，料明日（12日）至周日（14日）天氣持續酷熱並帶微風。天文台預計，明日市區氣溫高達34度，分區預測更顯示，下午一區氣溫或高達36度，簡直像個焗爐。



夏天室外猛烈的陽光足以讓人焫著，不少上班族都會選擇飲一杯冰凍咖啡，想消暑之餘，又可以順道提神。有日本節目曾解構中暑個案，提醒各位千萬不要將「咖啡當水飲」，加上都市人一個常見的壞習慣，即使留在冷氣房內，以為消暑卻變中暑！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料持續酷熱 分區上水高達36度

天文台九天天氣預報指，未來兩三日市區最高氣溫達34度。（天文台官方網站截圖）

天文台預料，未來兩三日華南地區將受高空反氣旋影響，天色普遍晴朗，吹2級微風，天氣持續酷熱。天文台料，明日市區最高氣溫達34度，上水分區於下午2時更高達36度，大家記得定時補水及留在陰涼地方。

又打風？天文台料有低壓區發展

另外，天文台亦預料高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。

天文台分區預測顯示，上水區明日下午兩時氣溫或有36度。（天文台官網截圖）

日男咖啡當水飲中暑昏迷 原來是這個原因

不少上班族都會在炎夏飲冰凍咖啡，打算消暑又可以提神。（節目截圖）

日本電視台綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》早前播放的夏日特輯中，重現一宗真實的中暑個案，主人公卓（Takashi）是從事銷售工作，每天都會駕車到不同地方探訪客戶。雖然炎夏的酷熱天氣高達攝氏32度，但是大部分時間，他都可以在車內享受冷氣的涼風吹送，不用日曬雨淋。

（節目截圖）

工作期間有定時進食午餐，又會飲咖啡來補充身體水分。不過有一天，突如其來的疲勞伴隨著頭痛、嘔吐感、手腳軟弱無力等症狀向他襲來。待他重新恢復意識時，已經身處醫院。醫生解釋，Takashi出現以上的病症甚至失去意識的原因，是因為中暑。但是，他明明一直身處有冷氣的車廂，為甚麼都會中暑？

👇即睇節目解構原因👇

+ 11

近日天氣持續酷熱，氣溫平均達攝氏30度，天文台提醒市民應該穿着淺色衣物，減少身體吸熱，並方便排汗及散熱，補充水分時避免喝含咖啡因，慎防中暑。

知多啲：日本節目實測4大惹蚊迷思！大汗不代表惹蚊？

夏天除了要抵受炎熱高溫的天氣，還要忍受痕癢難當的蚊叮蟲咬之苦。早前，有日本節目實測坊間流傳的4大「惹蚊迷思」，究竟愈大汗是否愈惹蚊？飲完酒之後，蚊子又是否會特別容易埋身？👇睇節目實測結果👇

+ 8

想避開煩人的蚊子攻勢，一個簡單動作就可以有效驅走蚊蟲！全文：日本節目實測4大惹蚊迷思！大汗不代表惹蚊、飲酒後容易被蚊咬？

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略