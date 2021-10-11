【譚仔下午茶】大家食譚仔除了叫米線，通常都會加配小食。有見及此，譚仔雲南米線將推出特色下午茶Tea Set，一次過供應4款招牌小食，選擇困難症的朋友不用再糾結。



（譚仔雲南米線圖片）

譚仔雲南米線將於外賣平台Deliveroo（戶戶送）合作，限時推出特色下午茶Tea Set，一次過歎足4款人氣小食，包括重慶口水雞翼、紅油木耳、麻辣豬耳及四川青椒皮蛋。

（譚仔雲南米線圖片）

特色下午茶Tea Set將於10月23日及24日限時供應。透過Deliveroo訂購譚仔雲南米線中環分店任何食品，即可以優惠價$68換購期間限定下午茶餐一份，數量有限，售完即止。

（譚仔雲南米線圖片）

😋同場加映：中環平Lunch｜4大$50內抵食飯堂：$39意粉山、四季常餐濃郁沙牛麵😋

中環地段昂貴，食餐飯分分鐘八、九十元起跳，叫一班打工仔如何負擔得起，如果你長期糧尾，更加痛苦不堪。記者為大家推介4間中環抵食飯堂，全部$50內就食得飽！



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】邁爵斯M.Y Majesty —— 超巨型澎湃意粉山

餐廳總店位於深水埗，以大件夾抵食著名，最近於中環開分店，價錢與總店一樣親民。店內共供應4款意粉，包括香蒜白酒蜆肉意粉、羅勒鮮番茄牛肉意粉等，每碟意粉都超巨型，猶如一座山，望落超澎湃！

😋😋😋想知意粉價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

邁爵斯M.Y Majesty

地址：中環嘉咸街49號地下C號舖

電話：6360 8384



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