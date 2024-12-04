葵芳美食18大推介！葵廣以外美食　老字號米線/澀谷拉麵/杏仁甜品

葵芳美食推薦！提起葵芳美食，相信大家都會第一時間想起葵涌廣場的掃街小食，但葵芳美食絕對不只在葵廣！《香港01》「好食玩飛」記者精選18間葵涌廣場以外的高質餐廳，有街坊好評的新派茶記、馳名拉麵、老字號米線、打卡Cafe及價廉味美西餐廳等，即看下文介紹！



「金潮小廚」的「薑蔥蠔」相當肥美（圖片來源：IG@jactse）

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葵芳美食推介【1】初心食堂 —— 不定時開店的隱世喇沙店

初心食堂是不定時開店的隱世喇沙店，餐廳只有店主一人主理，供應豬五花腩叻沙及雞扒叻沙兩款食品，麵底則可選擇摻摻、油麵或米粉。雞扒喇沙由生雞扒煎至皮脆肉嫩，外皮不會被湯泡到軟爛，非常酥脆，喇沙湯底微辣帶椰子香。豬五花腩叻沙則以醃製五花腩慢火煎香，肥瘦適中超級好吃！搭配配料口感豐富且份量十足！

初心食堂

地址：葵芳美芳街2-14號昌鴻大廈地下9號舖



葵芳美食推介【2】Beans —— 港人熱捧輕食西餐

Beans Cafe一直深受港人熱捧，主打輕食的西式菜，有意粉、意大利飯、Pizza、All Day Breakfast、甜品等，其中最具人氣的莫過於烤原條八爪魚鬚蟹膏意大利飯、黑松露軟殻蟹意粉、意式香草烤五花腩卷紅菜頭沙律、喇沙蟹肉意大利飯。Beans Cafe的各類甜品同樣出色，心太軟及Tiramisu都是必食推介！

葵芳美食推介【3】樂麵 —— 「日式ｘ港式風味」拉麵

樂麵是香港拉麵品牌，推出「日式ｘ港式風味」拉麵，主打雞白湯及花雕醉雞湯拉麵。雞白湯用上大量雞殼、豬骨及大量配菜熬製8小時而成，湯底呈奶白色綿泡，非常濃郁。花雕醉雞湯拉麵則在雞白湯湯底上加入香港製造「悅和醬園」的花雕酒，雞味濃郁更帶有酒香！麵底更則採用永樂製麵廠為麵店特製的伊麵，比傳統拉麵更掛湯！

樂麵

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場2樓270號舖

電話：5978 2846



葵芳美食推介【4】L.D.K. by Ufufu Café —— 打卡超人氣蛋包飯！

L.D.K. by Ufufu Café是融合西式風格的九州主題咖啡廳，在香港有多家分店。Café中的牛肉壽喜燒烏冬、日式肉汁蛋包飯、鹿兒島和牛漢堡扒佐咖哩蛋包飯、明太子忌廉蛋包飯都是熱門餐點。甜品則以法式多士及焦糖布丁芭菲最受歡迎，絕對是打卡必去的Café！

L.D.K. by Ufufu Café

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場3樓345A號舖

電話：3586 3899



葵芳美食推介【5】食樂 —— 街坊認證！性價比高西餐廳

西餐廳「食樂」供應價格較低、質素高的西式與Fusion餐點，受到不少葵芳街坊歡迎。餐廳較歡迎的菜式有原條日式蒲燒饅魚飯、秘製BBQ燒豬仔骨、花椒蕃茄意粉、黑安格斯封門柳等，價錢由$78起。

食樂

地址：葵芳美芳街1號地下1B號舖

電話：2683 1189／6848 3834 (WhatsApp)



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葵芳美食推介【6】金潮小廚 —— 人氣港式地道小炒店

「金潮小廚」以鑊氣小炒、特色小菜而知名。著名菜式有放滿蝦球、魷魚、花枝、鮑片的「金朝一品煲」、被網民讚歎「肉質彈牙結實」的「沙拉蝦球」、「蒜蓉粉絲蒸扇貝」、「薑蔥蠔」 以及「流沙帶子賽螃蟹」等。由於餐廳實在太具人氣，晚市市段店外常常出現出出人龍，不想等待太久的朋友，謹記要及早訂檯。

金潮小廚

地址：葵芳榮芳路9號恆景花園恆景商場地下G14-G15號舖

電話：2610 0488



葵芳美食推介【7】ROSIE —— 設計簡約！自然感啱打卡

ROSIE憑著極簡文青風設計，已經成功吸引不少人前往打卡！店內用上拱門、木、石、陶瓷、乾草等元素佈置，令店內充斥濃厚的藝術氣息。店內各款咖啡、甜品及意粉亦賣相精緻，味道大受食客好評，有興趣的朋友不妨一試喇！

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ROSIE

地址：葵芳興芳路177號葵芳廣場地下18號舖

電話：5501 5100



葵芳美食推介【8】杏甜品 —— 真杏仁製作低糖甜品

由90後單親媽媽創立的本地甜品小店—— 杏甜品，主打用真杏仁製作的健康低糖杏仁甜品。各式甜品有凍有熱，透心涼之選有招牌杏汁木蓮凍波波爽冰、呂宋芒奶昔爽冰、泰國金標龍眼爽冰等；暖笠笠之選有招牌生磨杏仁茶、木瓜燉雪耳等！

杏甜品

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓477-478號舖

電話：9602 8135



葵芳美食推介【9】正宗山西刀削麵皇 —— 麵條即叫即削夠新鮮！

正宗山西刀削麵皇在九龍區擁有不小名氣，深受附近街坊歡迎！餐廳主打純手工刀削麵，麵條非常彈牙，嚼勁十足，再搭配秘製香濃鮮甜的湯頭，讓人停不了口！店內必試的菜式有菜肉雲吞刀削麵（$50）及麻辣豬脷刀削麵（$53）。

正宗山西刀削麵皇

地址：葵芳禮芳街1號地下A號舖

電話：2408 2788



葵芳美食推介【10】俺流塩らーめん —— 澀谷No. 1人氣拉麵店

來自日本澀谷的人氣鹽湯拉麵，帶豆乳顏色的湯底濃郁香滑，以特製壓力煲加入大量雞骨、豬骨熬製而成，吸盡食材精華，將鹽湯拉麵提升至更高境界。店內4款人氣拉麵推介：豚肉盛合拉麵、墨汁魷魚豚角拉麵、俺流特製撈麵、鮮味蛤蜊濃湯拉麵，大家最想食哪款？

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俺流塩らーめん

地址：葵芳新都會廣場1樓117號舖

電話：2157 9827



葵芳美食推介【11】麵屋丸京 —— 拉麵叉燒勁多！鋪滿碗邊

麵屋丸京在葵芳眾多拉麵店中脫穎而出，被葵芳街坊評選為最正宗拉麵店！除了葵芳本店，還先後開設牛頭角、荃灣及深水埗分店，非常受歡迎！店內必試真﹒叉燒拉麵（$108），每碗都有6片叉燒鋪滿碗邊，分量十足，可配味道鮮甜的清湯或香濃豬骨湯，兩者都同樣滋味。

麵屋丸京

地址：葵芳興芳路188號地舖

電話：6107 5869



葵芳美食推介【12】醉鮮靚湯特色粉麵 —— 魚湯底清甜！墨魚丸爽口彈牙

醉鮮靚湯特色粉麵主打零味精魚湯，店內的各式魚湯麵及泡飯都是必食人氣之選，附近街坊大讚「冇味精，連湯都可以飲埋」！店內所有餸及麵底都可以自由搭配，必試招牌墨魚丸魚湯米線，魚湯底濃郁，非常清甜，墨魚丸亦爽口彈牙，路過葵芳的朋友不要錯過喇！

醉鮮靚湯特色粉麵

地址：葵芳禮芳街17號葵福大廈側

電話：3998 3211



葵芳美食推介【13】雲南小鍋米線 —— 雪花雞絲受歡迎

雲南小鍋米線的店門雖然不起眼，但提到葵芳區的米線店，這家開業多年的老字號必定榜上有名！店內特色之一就是「雪花雞絲」，像雪花般的質感，幼細的雞絲浸在湯內，十分入味！店內必試皇牌小鍋米線（$56），有足料腩肉、雞絲及螺旋藻，令人「食過返尋味」啊！

雲南小鍋米線

地址：葵涌梨木道112號葵寶大廈地下5號舖

電話：2424 2510



葵芳美食推介【14】食臺 —— 人氣價廉味美西餐廳！

食臺開業多年，店外仍然經常大排長龍，人氣極高！曾被附近街坊喻為葵芳性價比最高的西餐廳，$108就可以歎到克蕯斯牛肋扒，另外店內必點招牌法式芝士流心蛋厚多士，一切開就有爆餡流心蛋黃，超級邪惡！

食臺

地址：葵芳榮芳路97-111號葵祥大厦地下E1舖

電話：3686 0348



葵芳美食推介【15】龜記茗茶 —— 台灣新鮮健康古早味手搖飲

龜記茗茶2017年在台灣創立，目前已經有超過150家分店，今年6月在葵芳設立第一間香港分店。品牌堅持新鮮、健康，提供多款古早味台灣茶飲。小店主推紅柚翡翠，每日手挖超限量的新鮮紅柚，飽滿鮮豔的葡萄柚果肉，滿滿份量保證一口接一口！

龜記茗茶

地址：葵芳新都會廣場2樓266號舖

電話：4642 6282



葵芳美食推介【16】但馬屋 —— 90分鐘任食穀飼牛！

台式放題火鍋店但馬屋主打一人一鍋，在台灣及香港已開設多間分店，口碑十分有保證！店內除了有澳洲穀飼牛放題及日本黑毛和牛放題的常規套餐，還會不時供應限定節日主題套餐！餐廳的放題共有6種價位可供選擇，全部任食90分鐘，所有牛肉都是即叫即刨，好新鮮！

但馬屋

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場2樓251-255號舖

電話：2420 9381



葵芳美食推介【17】Shake Shack（葵芳店）—— 首間寵物友善店！可跟毛孩一起用餐

別以為Shake Shack位於葵芳的分店，跟其他店舖一樣。Shake Shack在葵芳新都會廣場內的分店，全港首間寵物友善店，大家在店裡，可以與毛孩一同用餐。除了漢堡包，店舖亦售賣狗餅、雪糕等犬隻食品，讓主人跟寵物一起，慢慢享受佳餚美饌。

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Shake Shack（新都會廣場分店）

地址：新界葵芳新都會廣場4樓488-490號舖

電話：2605 0388



葵芳美食推介【18】稻田食堂 —— 平民高質日式便當

稻田食堂是不少街坊都讚的日式料理小店，主售配菜多樣的便當，食客可按喜好選擇配搭，部分包含刺身，部分則以熟食為主。最受歡迎的沖繩便當就有吉列千層芝心豬扒、汁燒金菇牛肉卷和刺身三味（三文魚、甜蝦、帶子），餸菜都高質好味，再配上咖喱飯，非常滿足。另外也有海鮮刺身丼和烏冬拉麵選擇，人均價格$60至$90，豐儉由人！

稻田食堂

地址：葵芳仁芳街2-14號美豐大廈地下6號舖

電話：6994 1917



葵涌廣場都有美食推介，立即睇埋下文▼▼

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