葵芳美食23推介｜拉麵/酸菜魚/泰國菜/台灣滷味/Cafe/甜品/米線

葵芳美食推薦！提起葵芳美食，相信大家都會第一時間想起葵涌廣場的掃街小食，但葵芳美食絕對不只在葵廣！《香港01》「好食玩飛」記者精選23間葵涌廣場以外的高質餐廳，有街坊好評的新派茶記、馳名拉麵、老字號米線、打卡Cafe及價廉味美西餐廳等，即看下文介紹！



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「金潮小廚」的「薑蔥蠔」相當肥美（圖片來源：IG@jactse）

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葵芳美食推介【1】老港冰室——主打「鑊氣」小炒＋如有「負評」可享85折

老港冰室位於新都會廣場，開業不久便引來不少人幫襯。餐廳主打一系列港式「鑊氣」小炒，例如大排檔必吃的蜜椒薯仔牛柳粒、豆腐火腩飯、乾炒牛河，同時亦有酸菜魚、乾鍋等中菜。餐廳更標榜三大承諾，如客人對服務或菜品不滿意，或點餐後30分鐘內未上菜，都可享85折優惠，對自家出品菜式非常有信心，大家不妨一試。

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓109號舖



葵芳美食推介【2】燈籠滷味——祖傳滷湯＋台灣人氣小食

來自台北師大夜市的燈籠滷味，主打台式滷味，滷汁原用台灣總店祖傳滷湯，招牌燈籠滷味集合蜂巢牛肚、豬耳、百頁豆腐、麻吉燒、白蘿蔔、黑木耳等，每款食材都吸盡湯汁，相當惹味！另外餐廳還有台灣人氣小食蔥抓蛋餅、九份芋圓，同樣值得一試！

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓181號舖

電話：2805 1333



葵芳美食推介【3】The Pantry Cafe——酸忌廉牛油果醬薯條＋梳乎厘班戟必試

The Pantry Cafe為露天的西餐廳，店舖採用木製家具，加上開揚的空間，營造出休閒氣氛，不自覺便會放鬆下來享受食物。除了慢煮手撕豬肉蕃茄汁芝士千層麵、三文魚意大利飯等主食外，其中小食酸忌廉牛油果醬薯條和甜品梳乎厘班戟更是餐廳名物，可說是聚餐時必點的美食！

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場5樓531-540號舖



葵芳美食推介【4】好味餃子店——必試豬骨濃湯湯餃

好味餃子店於葵芳新都會廣場天橋附近，位置稍為隱蔽。餐廳提供湯餃和煎餃等選擇，而且款式多，有粟米肉餃、韭菜肉餃、白菜肉餃、芫荽肉餃等，每一款都足料大大份。值得一提的是，湯餃的湯底也花足心機，豬骨濃湯非常鮮甜，令餃子再上一個層次！

地址：葵芳禮芳街15號葵福大廈地下8號舖

電話：2578 3322



葵芳美食推介【5】友義氣‧酸菜魚——價錢親民酸菜魚

友義氣‧酸菜魚價錢親民，加大酸菜魚也不到$300，而且大大盤，魚肉數量十足，足夠4個人食。除了招牌的酸菜魚外，還有一系列炒中菜，如避風塘茄子、欖菜肉鬆四季豆、潮式香芋南瓜酪等等，每款也份量十足，且非常有鑊氣！

地址：葵芳榮芳路9號恆景商場地下G01&11A號舖

電話：6886 8562



葵芳美食推介【6】泰星匯泰國菜——必點泰式炒金邊粉

泰星匯泰國菜是街坊熟知的高質泰國餐廳，其中泰式炒金邊粉可說是必點菜式。金邊粉以酸酸甜甜的醬汁烹調，配料放有大蝦、韭菜等增加風味，另外泰式肉碎煎蛋飯、生菜包也是熱門菜式，值得一試！

地址：葵芳信芳街40號地舖

電話：2199 7009



葵芳美食推介【7】初心食堂 —— 不定時開店的隱世喇沙店

初心食堂是不定時開店的隱世喇沙店，感興趣的朋友定要留意店舖IG@sssdlaksa.hk，公布的營業時間！餐廳只有店主一人主理，供應豬五花腩叻沙及雞扒叻沙兩款食品，麵底則可選擇摻摻、油麵或米粉。雞扒喇沙由生雞扒煎至皮脆肉嫩，外皮不會被湯泡到軟爛，非常酥脆，喇沙湯底微辣帶椰子香。豬五花腩叻沙則以醃製五花腩慢火煎香，肥瘦適中超級好吃！搭配配料口感豐富且份量十足！

初心食堂

地址：葵芳美芳街2-14號昌鴻大廈地下9號舖

電話：9164 0967



葵芳美食推介【8】Beans —— 港人熱捧輕食西餐

Beans Cafe一直深受港人熱捧，主打輕食的西式菜，有意粉、意大利飯、Pizza、All Day Breakfast、甜品等，其中最具人氣的莫過於烤原條八爪魚鬚蟹膏意大利飯、黑松露軟殻蟹意粉、意式香草烤五花腩卷紅菜頭沙律、喇沙蟹肉意大利飯。Beans Cafe的各類甜品同樣出色，心太軟及Tiramisu都是必食推介！

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓135號舖

電話：2777 7006



葵芳美食推介【9】樂麵 —— 「日式ｘ港式風味」拉麵

樂麵是香港拉麵品牌，推出「日式ｘ港式風味」拉麵，主打雞白湯及花雕醉雞湯拉麵。雞白湯用上大量雞殼、豬骨及大量配菜熬製8小時而成，湯底呈奶白色綿泡，非常濃郁。花雕醉雞湯拉麵則在雞白湯湯底上加入香港製造「悅和醬園」的花雕酒，雞味濃郁更帶有酒香！麵底更則採用永樂製麵廠為麵店特製的伊麵，比傳統拉麵更掛湯！

樂麵

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場2樓270號舖

電話：5978 2846



葵芳美食推介【10】食樂 —— 街坊認證！性價比高西餐廳

西餐廳「食樂」供應價格較低、質素高的西式與Fusion餐點，受到不少葵芳街坊歡迎。餐廳較歡迎的菜式有原條日式蒲燒饅魚飯、秘製BBQ燒豬仔骨、花椒蕃茄意粉、黑安格斯封門柳等，價錢由$78起。

食樂

地址：葵芳美芳街1號地下1B號舖

電話：2683 1189／6848 3834 (WhatsApp)



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葵芳美食推介【11】金潮小廚 —— 人氣港式地道小炒店

「金潮小廚」以鑊氣小炒、特色小菜而知名。著名菜式有放滿蝦球、魷魚、花枝、鮑片的「金朝一品煲」、被網民讚歎「肉質彈牙結實」的「沙拉蝦球」、「蒜蓉粉絲蒸扇貝」、「薑蔥蠔」 以及「流沙帶子賽螃蟹」等。由於餐廳實在太具人氣，晚市市段店外常常出現出出人龍，不想等待太久的朋友，謹記要及早訂檯。

金潮小廚

地址：葵芳榮芳路9號恆景花園恆景商場地下G14-G15號舖

電話：2610 0488



葵芳美食推介【12】杏甜品 —— 真杏仁製作低糖甜品

由90後單親媽媽創立的本地甜品小店—— 杏甜品，主打用真杏仁製作的健康低糖杏仁甜品。各式甜品有凍有熱，透心涼之選有招牌杏汁木蓮凍波波爽冰、呂宋芒奶昔爽冰、泰國金標龍眼爽冰等；暖笠笠之選有招牌生磨杏仁茶、木瓜燉雪耳等！

杏甜品

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓477-478號舖

電話：9602 8135



葵芳美食推介【13】正宗山西刀削麵皇 —— 麵條即叫即削夠新鮮！

正宗山西刀削麵皇在九龍區擁有不小名氣，深受附近街坊歡迎！餐廳主打純手工刀削麵，麵條非常彈牙，嚼勁十足，再搭配秘製香濃鮮甜的湯頭，讓人停不了口！店內必試的菜式有菜肉雲吞刀削麵（$50）及麻辣豬脷刀削麵（$53）。

正宗山西刀削麵皇

地址：葵芳禮芳街1號地下A號舖

電話：2408 2788



葵芳美食推介【14】俺流塩らーめん —— 澀谷No. 1人氣拉麵店

來自日本澀谷的人氣鹽湯拉麵，帶豆乳顏色的湯底濃郁香滑，以特製壓力煲加入大量雞骨、豬骨熬製而成，吸盡食材精華，將鹽湯拉麵提升至更高境界。店內4款人氣拉麵推介：豚肉盛合拉麵、墨汁魷魚豚角拉麵、俺流特製撈麵、鮮味蛤蜊濃湯拉麵，大家最想食哪款？

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俺流塩らーめん

地址：葵芳新都會廣場1樓117號舖

電話：2157 9827



葵芳美食推介【15】麵屋丸京 —— 拉麵叉燒勁多！鋪滿碗邊

麵屋丸京在葵芳眾多拉麵店中脫穎而出，被葵芳街坊評選為最正宗拉麵店！除了葵芳本店，還先後開設牛頭角、荃灣及深水埗分店，非常受歡迎！店內必試真﹒叉燒拉麵（$108），每碗都有6片叉燒鋪滿碗邊，分量十足，可配味道鮮甜的清湯或香濃豬骨湯，兩者都同樣滋味。

麵屋丸京

地址：葵芳興芳路188號地舖

電話：6107 5869



葵芳美食推介【16】醉鮮靚湯特色粉麵 —— 魚湯底清甜！墨魚丸爽口彈牙

醉鮮靚湯特色粉麵主打零味精魚湯，店內的各式魚湯麵及泡飯都是必食人氣之選，附近街坊大讚「冇味精，連湯都可以飲埋」！店內所有餸及麵底都可以自由搭配，必試招牌墨魚丸魚湯米線，魚湯底濃郁，非常清甜，墨魚丸亦爽口彈牙，路過葵芳的朋友不要錯過喇！

醉鮮靚湯特色粉麵

地址：葵芳禮芳街17號葵福大廈側

電話：3998 3211



葵芳美食推介【17】雲南小鍋米線 —— 雪花雞絲受歡迎

雲南小鍋米線的店門雖然不起眼，但提到葵芳區的米線店，這家開業多年的老字號必定榜上有名！店內特色之一就是「雪花雞絲」，像雪花般的質感，幼細的雞絲浸在湯內，十分入味！店內必試皇牌小鍋米線（$56），有足料腩肉、雞絲及螺旋藻，令人「食過返尋味」啊！

雲南小鍋米線

地址：葵涌梨木道112號葵寶大廈地下5號舖

電話：2424 2510



葵芳美食推介【18】食臺 —— 人氣價廉味美西餐廳！

食臺開業多年，店外仍然經常大排長龍，人氣極高！曾被附近街坊喻為葵芳性價比最高的西餐廳，$108就可以歎到克蕯斯牛肋扒，另外店內必點招牌法式芝士流心蛋厚多士，一切開就有爆餡流心蛋黃，超級邪惡！

食臺

地址：葵芳榮芳路97-111號葵祥大厦地下E1舖

電話：3686 0348



葵芳美食推介【19】龜記茗茶 —— 台灣新鮮健康古早味手搖飲

龜記茗茶2017年在台灣創立，目前已經有超過150家分店，今年6月在葵芳設立第一間香港分店。品牌堅持新鮮、健康，提供多款古早味台灣茶飲。小店主推紅柚翡翠，每日手挖超限量的新鮮紅柚，飽滿鮮豔的葡萄柚果肉，滿滿份量保證一口接一口！

龜記茗茶

地址：葵芳新都會廣場2樓266號舖

電話：4642 6282



葵芳美食推介【20】但馬屋 —— 90分鐘任食穀飼牛！

台式放題火鍋店但馬屋主打一人一鍋，在台灣及香港已開設多間分店，口碑十分有保證！店內除了有澳洲穀飼牛放題及日本黑毛和牛放題的常規套餐，還會不時供應限定節日主題套餐！餐廳的放題共有6種價位可供選擇，全部任食90分鐘，所有牛肉都是即叫即刨，好新鮮！

但馬屋

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場2樓251-255號舖

電話：2420 9381



葵芳美食推介【21】Shake Shack（葵芳店）—— 首間寵物友善店！可跟毛孩一起用餐

別以為Shake Shack位於葵芳的分店，跟其他店舖一樣。Shake Shack在葵芳新都會廣場內的分店，全港首間寵物友善店，大家在店裡，可以與毛孩一同用餐。除了漢堡包，店舖亦售賣狗餅、雪糕等犬隻食品，讓主人跟寵物一起，慢慢享受佳餚美饌。

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Shake Shack（新都會廣場分店）

地址：新界葵芳新都會廣場4樓488-490號舖

電話：2605 0388



葵芳美食推介【22】稻田食堂 —— 平民高質日式便當

稻田食堂是不少街坊都讚的日式料理小店，主售配菜多樣的便當，食客可按喜好選擇配搭，部分包含刺身，部分則以熟食為主。最受歡迎的沖繩便當就有吉列千層芝心豬扒、汁燒金菇牛肉卷和刺身三味（三文魚、甜蝦、帶子），餸菜都高質好味，再配上咖喱飯，非常滿足。另外也有海鮮刺身丼和烏冬拉麵選擇，人均價格$60至$90，豐儉由人！

稻田食堂

地址：葵芳仁芳街2-14號美豐大廈地下6號舖

電話：6994 1917



葵芳美食推介【23】強記小食 ——必食魚蛋／牛肉球！

超過接近20年的強記小食一直都是街坊的愛店，主打香港街頭小食，經常排長龍。店內「三劍客」——燒賣、魚蛋、牛肉球是必點之選。陳皮魚蛋外皮煙韌彈牙，陳皮味香濃，辣汁強勁惹味。牛肉球口感較厚實，內餡含有馬蹄粒。

強記小食

地址：葵芳站C出口轉右巷仔



葵涌廣場都有美食推介，立即睇埋下文▼▼

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