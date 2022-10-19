KOMEDA黃埔10月尾開幕，為香港第一間分店！名古屋老牌咖啡店コメダ珈琲店（KOMEDA咖啡店）將於10月正式登陸黃埔，KOMEDA黃埔店將保留名古屋店最大特色，買咖啡即送自選餡料厚多士，還有必試招牌甜品「冰與火」及香港限定餐牌，今次記者率先直擊KOMEDA黃埔店，到底有甚麼是必吃！

KOMEDA黃埔10月尾開幕！直擊香港首店 必食冰火甜品+香港限定品

（楊樂文攝）

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名古屋老字號咖啡店「コメダ珈琲店」（KOMEDA咖啡店），即將在黃埔AEON正式登場。KOMEDA黃埔店是香港首間分店，不但保留了名古屋本店的和洋風格，KOMEDA黃埔店酒紅絲絨梳化及牆上手繪畫，打造出日式洋食屋的舒適感，將名古屋店的特色餐點及文化重現在香港人眼前，各位日本迷不可錯過！

保留名古屋本店特色！買咖啡送多士

KOMEDA'S Coffee名古屋店最大特色是，於早餐時段貫咖啡就會送多士，成為不少人遊日的早餐必吃之選。KOMEDA黃埔店將會繼續保留這最具標誌性的特點，每日早上11前，購買咖啡就送多士套餐，可自選紅豆泥、雞蛋沙律或水煮蛋。當中以紅豆泥最受歡迎，紅豆甜而不膩，配上烘烤至金黃鬆脆的多士，份量十足，而且營養豐富！

64層酥皮丹麥麵包 V.S. 香滑雪糕！冰火交融口感極難忘

KOMEDA黃埔店同樣帶來多款名古屋招牌餐點，必試名古屋店人氣甜品「冰與火」。日本籍師傅會即叫即製「冰與火」，丹麥麵包足足有64層酥皮，熱辣辣出爐，再「唧」上以九洲大阿蘇牛奶製成的冰凍牛奶雪糕，冰火交融的口感令人欲罷不能，甜品控不能錯過！

特色特飲超多選擇！香港限定款極吸睛

KOMEDA黃埔店亦會供應多款特飲，款款都如同「可以喝的甜品」一樣，打卡一流，風味亦毫不輸蝕。KOMEDA黃埔店「元祖果凍咖啡」可以一口氣試到濃郁黑咖啡、「滑嘟嘟」的咖啡凍及順滑忌廉，三重口感極邪惡；「紅豆小町葵」內藏乾坤，輕輕攪拌即可見到大量綿密香甜的紅豆蓉，新穎配搭絕對是香港少見的款式！

另外，KOMEDA黃埔店亦特設香港限定抹茶系列特飲，有齊經典抹茶、抹茶歐蕾、抹茶奶昔等，當中最搶眼必屬「雪糕抹茶歐蕾」，抹茶歐蕾帶有濃厚抹茶獨有的甘澀清香，配上滿滿的牛奶雪糕，賣相澎湃又吸引。

雪糕抹茶歐蕾 $58（楊樂文攝）

輕食主菜甜品選擇多 特設午市套餐抵食醫肚

除了以上必吃推介外，KOMEDA黃埔店亦有選擇不少、種類繁多的美食，包括「雞蛋薄餅多士」、「公司三文治」、「炸蝦餅方堡」、「KOMEDA漢堡」、「炸豬柳拼盤」、「KOMEDA炸雞」、「宇治抹茶蛋糕」、「蜜瓜雪糕梳打」、「咖喱意粉」等；而KOMEDA黃埔店早上11時半後，顧客購買主食即可以優惠價加配飲品，升級至午市套餐，附近的打工仔及學生哥，日後又多一個午餐之選！

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逾50年老字號 全球擁超過800分店

「コメダ珈琲店」（KOMEDA咖啡店）源於名古屋，自1968年成立，在街上隨處可見咖啡店的招牌，象徵著名古屋的早餐文化，在日本全國擁有超過800間分店。海外方面，截至2022年4月底，在台灣及上海共開設33間店舖，而且尤其深受台灣食客歡迎，在台北、台中、台南和高雄都有分店。

圖片來源：官方

KOMEDA黃埔店（コメダ珈琲店 香港店）

地址：紅磡黃埔天地黃埔號（第6期）AEON STYLE G01 號舖

開幕日：2022年10月21日

營業時間：07:30-22:00



*不設網上訂位。

