情人節餐廳2024｜16間浪漫推薦！維港海景/法式小酒館/人均$388起

情人節餐廳2024！情人節想與另一半締造難忘回憶，尋找一間浪漫的餐廳，共享美食兼甜蜜交流就是最佳選擇。今次《香港01》好食玩飛記者為大家精選16間高質情人節餐廳，由頂樓海景扒房、創意日本料理Brunch 到入門級Fine Dining都有，即睇推介！



情人節餐廳2024｜16間情人節餐廳推薦！維港海景/燭光晚餐/頂樓

半島精品店與咖啡廳推出情人節期間限定「永恆的愛」下午茶！（張旭珠攝）

情人節餐廳2024【1】半島精品店與咖啡廳——「永恆的愛」下午茶

今個情人節，想與另一半享受浪漫的午後時光，必要嘗嘗半島精品店與咖啡廳推出的限定「永恆的愛」下午茶！下午茶僅於2月13和14日供應，供應精緻的鹹甜美點，包括巴馬火腿芝士蕃茄撻、蝦小露荀蛋餅、煙燻三文魚青瓜三文治、半島英式鬆餅配，以及雲尼拿慕絲甜心等。除美點外，還會另送手繪尊屬半島香檳一瓶、可愛半島小熊一隻、玫瑰一枝、六粒精品朱古力、兩件手工糕點，更附即影即有照片，讓愛侶留住難忘時刻！

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半島精品店與咖啡廳「永恆的愛」下午茶

供應日期：2月13-14日

供應時間：11:45 - 18:30

價錢：$1,314/2位

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫BL1號鋪

電話：2696 6969



情人節餐廳2024【2】唯港薈GREEN——「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶、鵝肝醬水晶生蠔晚市套餐

今個情人節，唯港薈GREEN推出「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶，以5款時令日本全人手培植的士多啤梨入饌，帶來豐盛的三道菜下午茶！

唯港薈GREEN「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶（張旭珠攝）

「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶以金鐘型的玻璃罩覆蓋，栩栩如生的蝴蝶於玻璃罩上作為點綴，食客打卡後即可享用玻璃罩內10多款田園風的精緻士多啤梨甜點，配上優雅的玫瑰金層架，彷如蝶舞仙境般令人賞心悅目！此外，無限量供應的自家製GODIVA士多啤梨軟雪糕，口感豐富濃郁，絕對為整個下午菜更為圓滿！食客還可選配illy咖啡或TWG優質茗茶乙杯；每位於情人節、星期六、日及公眾假期惠顧的賓客，更可額外獲贈法國氣泡酒乙杯！

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晚市方面，唯港薈GREEN也備有情人節晚市套餐，可選四道或九道菜式套餐，還可以加配美酒，最平兩位$1,488起！套餐以多款優質和新鮮食材製作，其中九道菜套餐最豐富，可歎加拿大帶子、金箔黑松露鵝肝醬、西班牙伊比利亞黑毛豬火腿配無花果、法國諾曼第水晶生蠔、松茸忌廉湯伴龍蝦沙律多士、香煎智利海鱸魚，主菜方面，則可揀澳洲M5和牛夏多布里昂牛柳及烤澳洲香草羊鞍。另外，還有雲呢拿意大利軟芝士配覆盆子荔枝玫瑰慕絲，非常豐富！

唯港薈-GREEN 情人節下午茶及晚市套餐

「蝶舞仙境」日本士多啤梨祭下午茶：平日每位$388起； 每2位$698起

供應日期及時間：2月14日至4月30日15:00-18:00

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情人節晚市套餐：$1,488/2位（另設加一服務費）

供應日期及時間：2月14日18:00-22:30

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地舖

電話：3400 1300



情人節餐廳2024【3】香港置地文華東方酒店SOMM——歐陸燭光晚餐

摩登法式小酒館SOMM，在今個情人節帶來四道菜及六道菜晚餐，讓愛侶在燭光下享受滋味的歐陸菜餚。推介菜式有「紅酒釀法國鵝肝凍批伴車厘子」、「惠比壽生蠔伴柑橘醬油、大根及酢橘」，每一道也盡展主廚心思。此外，酒店的MO Bar也於2月14日帶來多款情人節限定甜品，以甜蜜滋味融化情人的心扉。

香港置地文華東方酒店-SOMM 情人節四道菜及六道菜晚餐

四道菜晚餐價錢：$1,398位（另設加一服務費）

供應時間：17:30-18:30

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六道菜晚餐價錢：$1,798位（另設加一服務費）

供應時間：20:00-22:15

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供應日期：2月14日

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

電話：2132 0055



情人節餐廳2024【4】帝京酒店獅房菜——「情緣」九道菜情人節晚宴

與戀人於獅子山下享受中式廚師發辦，既有情調又有特色！帝京酒店概念餐廳獅房菜特別推出「情緣」九道菜情人節晚宴，帶來青花椒．龍蝦球．炒牛乳、紅酒．牛尾、古越龍山．蔥香．南非鮑魚等美饌。於2月10日或之前訂座並繳付訂金，可享優惠價$738/位享用。

帝京酒店-獅房菜 情緣九道菜情人節晚宴

價錢：$738位（原價$922位，另設加一服務費）

供應日期：2月13-14日

供應時間：18:00-22:00

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓

電話：2622 6088



情人節餐廳2024【5】帝逸酒店源峰——情人節特選套餐

情人節何不去帝逸酒店的頂樓餐廳源峰，享受由日藉主廚匠心巧製的和風美饌「情人節特選套餐」，配搭玫瑰香檳，慶祝甜蜜佳節？亮眼菜式包括燒A5近江和牛柳，外脆內嫩多汁，嘗一口，濃郁滋味令人陶醉；其次，伊勢龍蝦味噌黄身煮，加入蛋黃酥炸龍蝦，入口鮮甜爽彈，帶陣陣蛋黃香；套還有中吞拿魚腩 、馬面魨薄切、牡丹蝦等刺身，以及5款壽司，日本菜控必不可錯過！

帝逸酒店-源峰 情人節特選套餐

價錢：$2,880/2位（贈送2杯玫瑰香檳）

供應日期：2月9-14日

供應時間：11:30-15:00、18:00-22:00

地址：沙田源康街1號帝逸酒店28樓

電話：3653 1115



情人節餐廳2024【6】港島海逸君綽酒店Le 188°餐廳——浪漫晚餐伴維港靚景

位於酒店頂層的Le 188°餐廳及酒廊，設有三面偌大的落地玻璃螢幕，讓大家可以一邊飽覽維港兩岸景致，一邊品嘗各款現代歐陸美饌及雞尾酒。於情人節當天更推出了情人節六道菜二人晚膳套餐，當中包括海鮮蟹肉湯、蘑菇黑松露燴飯、澳洲M9+和牛牛柳等，菜餚豐富。

港島海逸君綽酒店-Le 188°餐廳 情人節六道菜二人晚膳套餐

供應日期：2月14日

供應時間：18:30-22:30

價錢：$2,956.8/2位（另設加一服務費）

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店41樓

電話：2121 2693



情人節餐廳2024【7】香港W酒店星宴——遼參龍蝦情人節精緻中菜

星宴中餐廳推出情人節六道菜套餐，由中餐行政總廚黃偉成師傅以一系列尊貴食材打造限定菜色，當中包括冰煙麻椒蟶子皇、瑪卡黑杞子遼參燉響螺、威士忌海鮮汁燴波士頓龍蝦等。

香港W酒店-星宴中餐廳 情人節六道菜套餐

價錢：$2,024/2位（另設加一服務費）

供應日期：2月14日

供應時間：18:00-23:00

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店1樓

電話：3717 2848



情人節餐廳2024【8】香港JW萬豪酒店Flint——窩心晚宴送玫瑰

香港JW萬豪酒店推出一系列窩心的美食盛宴及甜蜜禮遇，為愛侶於情人節締造溫馨美妙的晚上。其中，酒店餐廳Flint向來以烤製美食和現代經典菜色聞名，今個情人節便特別推出六道菜情人節晚餐，包括螯蝦刺身配魚子醬、鵝肝醬芭菲、番茄配無花果撻、蟹肉鮮蠔濃湯、烤美國頂級牛柳、波士頓龍蝦意大利飯以及榛子朱古力配黑椒紅莓雪葩，各種香濃口味互相平衡並富層次感。此外，想昇華浪漫氣氛，在浪漫晚餐之餘給另一半送上由酒店悉心準備的新鮮玫瑰與美酒甜點禮物套裝，營造滿滿幸福。

香港JW萬豪酒店-Flint 情人節六道菜晚餐

供應日期：2月14日

供應時間：18:00-22:00（晚餐須於三天前預訂，花束禮物套裝須於2月5日12:00前預訂）

價錢：$1,388位；加購花束禮物套裝每份$1,418起（另設加一服務費）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

電話：2810 8366



情人節餐廳2024【9】香港喜來登酒店雲海——情人節鐵板燒晚餐

不論是喜歡鐵板燒烤肉、壽司美饌、或是清酒，你都可以在雲海品嘗正宗的大阪美食。而2月14日當日，雲海日本料理亦推出浪漫情人節晚餐，由主廚鈴木師傅精心以優質食材入饌，包括拖羅，金目鯛及鹿兒島牛肉等等，加上情人節精選甜品，為大家帶來甜蜜溫暖的回憶。

香港喜來登酒店-雲海日本料理 情人節晚餐

價錢：$1388位（另設加一服務費）

供應日期：2月14日

供應時間：18:30-22:00

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店3樓

電話：2369 1111



情人節餐廳2024【10】The Hari意大利餐廳Lucciola ——情人節餐飲 締造精彩浪漫時刻

今年情人節，Lucciola將推出特色套餐，為大家獻上與摯愛享受甜蜜時刻的靈感。情人節晚餐設有兩輪供選擇，菜式包括海鮮拼盤、採用36隻蛋黃手工製成的意大利麵配黑松露、優質美國肉眼扒、黑鱈魚柳以及意大利頂級7年米配野火箭菜青醬、布拉塔芝士、開心果和阿瑪菲檸檬，甜品則有士多啤梨芝士蛋糕。第二輪情人節晚餐更設有魚子醬蛋黃慕斯配阿斯特拉魚子醬及龍蝦湯配龍蝦尾肉、馬斯卡彭芝士和細香蔥，讓你與摯愛共享難忘晚餐。

The Hari Hong Kong-Lucciola 情人節晚餐

價錢：第一輪 $1,688位、第二輪 $1,888（另設加一服務費）

供應日期：2月14日

供應時間：第一輪 18:00-20:00、第二輪 20:30-22:30

地址：香港灣仔駱克道330號

電話：2129 0333



情人節餐廳2024【11】8度海逸酒店池畔廊——情人節晚宴預訂9折

8度海逸酒店於今個情人節推出甜蜜愛意情人節晚宴，兩位只需$1,088並經酒店eShop預訂，可享9折優惠！情人節四道菜晚宴，先以田園雜菜水牛芝士沙律配扒大蝦作為頭盤；配以酥皮黑松露焗龍蝦湯。主菜方面，有四款可供選擇，如扒肉眼扒伴時令蔬菜配黑菌汁、焗芝士龍蝦伴鵝肝、扒春雞配時菜野菌汁或香煎海盲鰽伴香檳忌廉汁等。甜品方面，可選擇鮮雜莓朱古力慕絲蛋糕或玫瑰型的鮮芒果芝士蛋糕配草莓汁，選擇多又份量十足，是與摯愛二人世界的好去處！

8度海逸酒店-池畔廊 甜蜜愛意情人節晚宴

供應日期：2 月10–14日

供應時間：18:00-22:00

價錢：$1,088/2位（經酒店eShop預訂可享9折優惠，人均$489.6）

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店2樓

電話：2126 1962



情人節餐廳2024【12】AUOR——六道fusion菜豹紋珊瑚石斑魚紅蝦福建麵

情人節將至，灣仔創新法國餐廳AUOR將於2月13日及2月14日推出限定的情人節餐單，為客人締造浪漫之夜。AUOR的六道菜情人節餐單分2種，於2月13日，可嘗到魚子醬俄羅斯帝王蟹茶碗蒸、酸橘汁醃魚，以及甘鯛配皺葉甘藍、三文魚籽、蟶子和四川湯，主菜則是烤三黃雞配越光米和紹興酒汁；於2月14日情人節正日，則可品嘗精選主菜如豹紋珊瑚石斑魚、西班牙紅蝦福建麵以及和牛西冷配叻沙馬德拉汁等，各有各滋味，讓大家嘗到煣合了亞洲美食元素的創新法菜。

AUOR 六道菜情人節餐單

供應日期：2月13-14日

供應時間：18:30-23:30（最後點餐時間為20:30）

價錢：2月13日/$1,380位；2月14日/$1,680（另設加一服務費）

地址：灣仔告士打道88號其昌中心4樓

電話：2866 4888



情人節餐廳2024【13】AMA——頂樓浪漫意菜館嘗意大利道地菜式

位於灣仔的AMA富有意大利情調的裝潢，因此向來都是不少意大利菜愛好者的心水之選。於2月14日當日，更特別推出一日限定情人節套餐，讓大家在25樓的高空之中，與另一半甜蜜渡佳節。套餐以意大利直送食材製作，炮製出一系列的意大利及羅馬道地菜式，包括有3道前菜、1份意粉、1份主菜、甜品及意大利 Prosecco汽泡酒，推介有啤酒脆漿炸章魚、水牛乳芝士伴豬面頰番茄醬及烤海鱸佐香葱薄荷橄欖油等。

AMA Ristorante by The Amatricianist 情人節限定套餐

價錢：HK$888每位 (另設加一)

供應時間：2月14日 晚上5時至12時

地址：灣仔莊士敦道 208 號 208 JOHNSTON 25 樓

電話：3702 0806



情人節餐廳2024【14】