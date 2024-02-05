龍年生肖運程｜12生肖旅遊方位吉凶大揭曉！3種生肖易有金錢損失

撰文：是啦差弟弟
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龍年生肖運程｜龍年運程｜踏入龍年，相信有不少人已經在規劃下次假期的旅遊目的地，《好食玩飛》記者綜龍年合生肖運勢，整理出12生肖旅行的有利方位，趨吉避凶，即睇各個生肖龍年的運勢、選擇旅遊目的地以及外遊期間應注意事項！

台灣今年特別適合屬蛇的朋友到訪（圖片來源：IG@smile.0709）

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12生肖龍年旅遊運程一文睇清

今個龍年，屬牛、兔、龍及狗的朋友會「犯太歲」，遭遇不測的機會會更加大，計劃行程時要特別注意安全。龍年期間會犯太歲的生肖以及所犯的種類：

屬龍：本命年犯太歲、刑太歲
屬狗：沖太歲
屬牛：破太歲
屬兔：害太歲

龍年生肖旅遊運程【1】鼠 —— 財運好、易生小意外

屬鼠的朋友，今年有2粒吉星加持，分別是代表容易賺到錢的「金匱星」以及有助權力提升的「將星」，於財運及事業2方面有好運勢，可能有更多預算去旅行！今年受到凶星「飛廉」和「大煞」影響，容易發生小意外，手腳容易受傷，要避免進行任何高風險的活動。

大家可以乘搭纜車進出聖淘沙，順便欣賞海景（圖片來源：Hotels.com）

適合旅遊的方位：南
建議旅遊目的地：新加坡

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龍年生肖旅遊運程【2】牛 —— 注意在外地期間的飲食

屬牛的你今年有2粒吉星拱照，包括貴人星「福德」及逢凶化吉星「天德」。然而，吉星今年的力度不足，讓人整體運程一般，亦人較易有腸胃問題，旅遊期間特別要注意飲食，避免進食生冷及煎炸食物。此外，屬牛的朋友今年屬破太歲，容易與人吵架，與他人旅行期間，謹記要凡事先三思而後行，避免爭執、衝突。

泰國曼谷的市集日夜熱鬧（圖片來源：Unsplash@Florian Wehde）

適合旅遊的方位：西南
建議旅遊目的地：泰國

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龍年生肖旅遊運程【3】虎 —— 旅行機會或較多

屬虎的朋友今年無沖無合，運勢較為穩定，處於驛馬年——有遷移外出變化之象，所以旅行、外出工幹或搬屋的機會較多。屬虎且喜歡到處遊歷的朋友，不妨趁機會來一趟長旅行，好好體驗世界，或許將會有意外收穫。

適合旅遊的方位：西南
建議旅遊目的地：泰國

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龍年生肖旅遊運程【4】兔 —— 留意出生日期與旅遊方向大不同

屬兔的朋友今年犯太歲，宜留意自己有沒有出現腸胃、皮膚以及負面情緒的問題。若不幸出現上述情況，可趁復活節假期去旅行化解。其中，春夏時期出世的朋友，適宜去西北方；秋冬期間出世的朋友則可以去東南方。另外，屬兔的朋友今年事業運較強，加薪升職的機會較高，財運發展較為不錯，去旅行可能有更多錢可以花！

適合旅遊的方位：西北（春夏期間出世）；東南（秋冬期間出世）
建議旅遊目的地：英國（西北）、菲律賓（東南）

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龍年生肖旅遊運程【5】龍 —— 外遊化解負面情緒

龍年的主角們注意！屬龍者今年「本命年犯太歲」兼出現「刑太歲」，並且完全無吉星拱照，運勢難免較起伏，為眾生肖之中最差。故此，屬龍人士今年易有負面情緒，宜外遊散心化解。，春夏出世的朋友適合去西北方，而秋冬出世的朋友去東南方則較為適合。

（圖片來源：Unsplash@Sabrina Mazzeo）

適合旅遊的方位：西北（春夏期間出世）；東南（秋冬期間出世）
建議旅遊目的地：英國（西北）、菲律賓（東南）

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龍年生肖旅遊運程【6】蛇 —— 要留意財物

屬蛇的朋友今年無沖無合，整體運程平穩。雖然有2大吉星保守，但凶星亦不少，要特別留意在外地時（尤其身處西北方時）可能會遇上金錢、財物糾紛、搶劫盜竊甚至殺身之禍。另外，凶星「孤辰」會令屬蛇的朋友覺得孤獨及情緒低落，宜多約朋友外出化解。

在台北的象山，可以俯瞰台北市中心的景色（圖片來源：IG@smile.0709）

適合旅遊的方位：東、東北
建議旅遊目的地：台灣

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龍年生肖旅遊運程【7】馬 —— 進行高風險活動要份外小心

屬馬的朋友今年有2顆吉星高照，分別為「天解」及「八座」 ，「天解」能化解災禍、官非及疾病；「八座」則有利地位提升。不過，要留意今年有凶星「血刃」，屬馬的朋友手腳容易有損傷，旅遊時進行滑雪、水上活動或極限運動等高風險活動，要加倍注意安全。

威靈頓的纜車，接載遊客到山上眺望城內的風景（圖片來源：東南旅行社）

適合旅遊的方位：東南
建議旅遊目的地：紐西蘭威靈頓

龍年生肖旅遊運程【8】羊 —— 旅程中宜少吃生冷及煎炸食物

屬羊的朋友，今年無沖亦無合，整體運勢相對平穩，屬多勞多得的一年。跟屬牛的朋友一樣，需要特別留意腸胃及消化系統，尤其外遊時更加要注意飲食，盡量少吃生冷及煎炸食物。

滿佈蓮花的深圳洪湖公園（圖片來源：小紅書）

適合旅遊的方位：北
建議旅遊目的地：中國深圳

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龍年生肖旅遊運程【9】猴 —— 人際關係較好

屬猴的朋友今年與流年太歲關係佳，人緣因而比較好，做事亦較順遂，可得到貴人扶持，事業運、感情運及人際關係各方面都不錯，出遊期間說不定能認識新朋友。加上有吉星「三台」加持，有機會可升職加薪並藉此增加旅遊預算！不過，歸馬的朋友今年遇上的凶星是12生肖之中最多，容易感到精神緊張。遇上困難時，宜主動與可信任的朋友分享內心想法或外遊放鬆身心。

河內著名的火車街。（何以諾攝）

適合旅遊的方位：西
建議旅遊目的地：越南

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龍年生肖旅遊運程【10】雞 —— 容易花多了錢、超出預算

屬雞的朋友，今年正值「合太歲」之年——人緣較好，加上包括貴人星「歲合」、「地解」及「月德」、「咸池」等多粒吉星拱照，人際關係及人緣會很好，各樣事情都變得比較穩定。不過，要留意「咸池」會使人有吉亦又有凶，屬雞的朋友出遊時有機會有豔遇，但同時易生煩惱。另外，在破財星「小耗」的影響下，屬雞的朋友容易有金錢上的損失，旅行時宜忍忍手，不要亂花錢！

屹立在泰晤士河的倫敦塔橋（圖片來源：Unsplash@Yulian Alexeyev）

適合旅遊的方位：西北
建議旅遊目的地：英國

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龍年生肖旅遊運程【11】狗 —— 與旅伴爭吵的機會較高

屬狗的朋友今年沖太歲——反覆多變，有遷移、外出、變化之象，事業及感情上的變化多，運勢不算如意。受今年包括破財星「大耗 」等多個凶星的影響，不適合進行任何高風險的投資或投機決定，宜以購買實物或去旅行化解破財的危機。「歲破」亦代表人際關係破敗，容易惹人不悅，去旅行時一不小心，或會跟同伴吵架。

塔斯曼尼亞靠近南極，可觀賞到極光（圖片來源：金怡假期）

適合旅遊的方位：東南
建議旅遊目的地：澳洲塔斯曼尼亞

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龍年生肖旅遊運程【12】豬 —— 在2方位特別容易遇到意外或財物損失

屬狗的朋友今年處於正桃花之中，單身人士有望脫單，已拍拖多年人士更有機會結婚。旅行期間，可能會在中途認識到「另一半」。但受到凶星「天厄」影響，屬豬的朋友出遊的風險較高，尤其在東南方、東北方，特別容易遇到小意外或財物損失，外遊前，謹記要預先購買好旅行保險。

適合旅遊的方位：西南
建議旅遊目的地：泰國

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（全文完）

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