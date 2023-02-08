Starbucks買1送1優惠！Starbucks（星巴克）推出一連8日情人節優惠，今日（2月8日）指定時段購買任何大杯裝飲品，即可享有買1送1優惠；明天（2月9日）購買飲品或食品滿指定金額，更可以減$18，即睇下文了解優惠詳情！

Starbucks今日限定買1送1！任何手調飲品、指定時段多間分店適用

Starbucks推出「Starbucks甜蜜倒數情人節」優惠，一連8日每日不同！今日（2月8日）就有手調飲品買1送1優惠，凡於下午3時至7時，於星巴克分店購買任何大杯裝或以上手調飲品，即可享有買1送1！

（圖片來源：Starbucks Hong Kong@Facebook）

優惠適用於香港及澳門星巴克分店（迪士尼樂園，港鐵香港站，港鐵中環站，港鐵大埔墟站，港鐵紅磡站，港鐵西九龍站，亞洲博覽館，所有機場分店除外），可以趁下午茶時段放Break飲咖啡！

Starbucks情人節優惠｜買1送1

優惠日期：2023年2月8日

優惠時段：下午3時至7時

優惠地點：香港及澳門星巴克分店（迪士尼樂園，港鐵香港站，港鐵中環站，港鐵大埔墟站，港鐵紅磡站，港鐵西九龍站，亞洲博覽館，所有機場分店除外）



*優惠只適用於親臨分店消費，不適用於Mobile Order & Pay、星星送、外賣速遞服務及電話訂購。

*優惠不適用於購買Starbucks Reserve™手工咖啡Bar 及 Mixology Bar供應之手調飲品，含有雪糕或酒精之手調飲品。優惠不適用於樽裝及罐裝飲品。

*購買之飲品只適用於以正價消費，方可享有優惠。

*獲贈之飲品的價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。



明天（2月9日）凡於香港星巴克購買任何手調飲品或食品滿$88，可以即減$18；於澳門分店購買手調飲品或食品滿$108 或以上，亦可即減$18！以上優惠適用於香港星巴克分店及9間指定澳門分店。

（圖片來源：Starbucks Hong Kong@Facebook）

Starbucks情人節優惠｜買滿指定金額即減$18

優惠日期：2023年2月9日

優惠地點：香港星巴克分店（香港迪士尼樂園分店、所有機場分店及亞洲國際博覽館分店除外）及9間指定澳門分店（包括澳門友邦廣場分店、官也街分店、永利分店、永利皇宫分店、上葡京BOH分店、永光廣場分店、星皓廣場分店、海名居分店及激成分店）



*優惠只適用於親臨分店消費，不適用於Mobile Order & Pay、星星送、外賣速遞服務及電話訂購。

*優惠不適用於購買Starbucks Reserve™手工咖啡Bar 及 Mixology Bar供應之手調飲品，含有雪糕或酒精之手調飲品。優惠不適用於樽裝及罐裝飲品。

*購買之飲品只適用於以正價消費，方可享有優惠。

*獲贈之飲品的價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。



其他情人節優惠有待官方公布，有興趣記得留意！