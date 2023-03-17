麥當勞優惠券23大優惠！麥當勞又有新一批優惠，今期抵食之選繼續有下午茶優惠，$19 有魚柳飽配熱奶茶、$20歎到脆香雞翼配冬瓜茶！另外，叫麥麥送外賣滿指定金額，即送麥樂雞或送麥炸雞，即睇麥當勞套餐套票優惠詳情！

麥當勞優惠｜最新23大優惠券！$20歎脆香雞翼+飲品、免費送麥樂雞

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠券3月推出25大麥當勞優惠券和McCafe優惠券，可於全日不同時段使用。今期優惠最抵食首選下午茶套餐優惠，折後最平$19起歎魚柳飽配熱奶茶、$20有脆香雞翼配冬瓜茶！另外，$21醒晨超值選可在炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽任選1款，再配飲品！

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McCafe亦會繼續推出咖啡優惠，$100有8杯指定手調咖啡，平均每杯$12.5。在購買咖啡優惠券時，需要事先支付$20訂金，其後每次使用優惠券時，只需付$10。另外，今次優惠亦包括$26 McCafe早餐，可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配McCafe飲品。

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麥麥送都有優惠，凡訂購滿指定金額，免費送9件麥樂雞、2件麥炸雞或6件麥炸雞。

麥當勞優惠詳情

優惠日期：2023年3月20日至3月26日

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

