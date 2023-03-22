將軍漢堡+玉子將軍漢堡回歸！麥當勞再推抹茶豆乳批+白提椰果梳打

將軍漢堡、玉子將軍漢堡回歸！麥當勞再次推出將軍漢堡系列，兩款將軍漢堡分別有玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡，3月23日起更可以優惠價$36歎到將軍漢堡超值套餐！另外，今期更有粟米湯味Shake Shake薯條調味粉回歸，另外有新推出的抹茶豆乳批及Double OREO麥旋風，即睇麥當勞優惠詳情！

麥當勞將軍漢堡+玉子將軍漢堡回歸！全新抹茶豆乳批+白提椰果梳打

麥當勞將軍漢堡回歸！麥當勞再次推出人氣將軍漢堡系列，除了將軍漢堡，不少得更有玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡，用醬汁豬柳搭配軟嫩蒸蛋，層次豐富，加上檸檬蛋黃醬味道更清新！

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由3月23日起，直接到餐廳選購或透過麥當勞 App優惠券，都可以用優惠價$36歎到將軍漢堡超值套餐！另外，麥當勞 App亦會推出超值優惠劵，包括$47玉子將軍漢堡（配薯蓉）配抹茶豆乳批四道菜滋味套餐等，超飽肚！

另外，今期更有Shake Shake 薯條粟米湯味調味粉回歸，而新登場則有抹茶豆乳批、Double OREO麥旋風及白提子椰果梳打！

使用麥當勞App優惠券，即可以優惠價歎抹茶豆乳批及Double OREO麥旋風，最平$10就食到！

麥當勞優惠詳情

優惠日期：3月23日早上11時起

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

