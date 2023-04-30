大坑Cafe，大坑又有新咖啡店進駐！裝修主打黑白型格歐美戲院風，有一系列自家製特調酒啡及澳式輕食，置身其中，非常有旅遊感！新店還是寵物友善店，最適合大家在假期裡帶愛寵來消閒一番！

大坑Cafe｜黑白歐美戲院風英國人主理 必試澳式烤雞卷/特調酒啡

今次進駐大坑的咖啡為「Winstons Coffee」，店由3位英國人創立，連同新店，香港現已有3間分店。Winstons Coffee成立之初，主因是3位店主發覺在香港找不到一間啱口味的店，於是索性自己開舖。雖然店主們都是英國人，卻非常嚮往澳洲風味的咖啡，所以Winstons Coffee就成了一間具歐美風情，卻主打澳洲悠閒文化的特色咖啡館。新店沿用品牌標誌性的復古戲院風設計，黑白調子，看上去十分型！此外，與另外兩店不同，新店面積較大，坐得更為舒適。

食品方面，Winstons Coffee主打吐司及三文治等澳洲風味輕食，咖啡就必試特調酒啡，如Mr.Black及Espresso Martini。輕食之中，Chicken wrap最受歡迎，外皮烤得好香脆，內有滿滿的雞肉餡，加上沙律醬及生菜，飽肚又不覺膩。其次，足料的Bacon and egg bap也值得一試，麵包皮香脆，夾了大量滑蛋及煙肉，份量大！作為正餐不為過。

至於招牌的特調Martini咖啡，入口濃郁，口感幼滑，先嘗到咖啡香，酒的後勁漸漸浮出，非常獨特。如果不愛喝酒，店內的澳洲風咖啡都不錯！整體花果香較重，拉花靚！咖啡均配有一塊Biscotti小餅乾，質感偏硬，有開心果與杏仁在內，非常適合配咖啡享用。

Winstons Coffee

營業時間：0700-1900

地址：大坑京街4號

