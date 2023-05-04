母親節餐廳2023| 酒店自助餐/精緻中菜/六頭鮑魚/北京烤鴨8大精選

母親節餐廳推介！母親節必須花心思慶祝，女人或多或少愛儀式感。想取悅媽媽，一頓精緻又美味的大餐必不可缺！今次記者精選8間高質中菜館/西餐/自助餐，部分餐廳更有無敵維港靚景，更有加配花束及蛋糕服務，幫大家與媽媽締造美好的節日回憶。



母親節餐廳8大推介

1. 羲和雅苑烤鴨坊

來自北京的過江龍烤鴨名店「羲和雅苑」，其招牌「爆炸糖」北京烤鴨令人津津樂道。適逢母親節將至，店家將推出多款家庭套餐，讓大家以美味烤鴨及美饌佳餚答謝親恩。羲和雅苑推出四款家庭套餐，定價$788-$3,988（二人至八人享用），適合不同的家庭人數慶祝。套餐除可品嚐羲和馳名烤鴨，更包括冰鎮磯煮鮑魚、黃扒魚肚、四川水煮魚、濃湯雞煲翅、海鮮毛血旺、仙桃牛奶布甸等招牌菜式，每款套餐敬送紅酒、啤酒或汽水，是家庭聚餐的不二之選。

羲和雅苑烤鴨坊

價錢：$788-$3,988（二人至八人套餐）

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203號舖

訂座熱線：21573128



2. 唯港薈 天外天中菜廳

唯港薈的天外天中菜廳主打精緻細膩的粵菜，今年為慶祝母親節，準備了八道菜晚餐及美點雙輝，當中包括蠔皇南非鮑魚拌蝦子海參、十八和味醬油乳鴿、姬松茸響螺燉土雞、金蝦醬蒸龍躉斑件等，不但用上新鮮用料，還堅持所有點心每日新鮮製作，帶給媽媽味蕾充分享受。

唯港薈 天外天中菜廳

價錢：$868/位（四位起）；額外配酒$380/位

供應日期：2023年5月12、13及14日，1800-2200

地址：尖沙咀科學館道17 號唯港薈28樓天外天中菜廳

訂座熱線：3400 1318



3. 香港JW萬豪酒店 萬豪金殿

萬豪金殿是米芝蓮星級中菜廳，今年將推出母親節八道菜限定套餐，包括龍蝦粒蟹肉焗釀蟹蓋、椰皇雪蓮子燉鮑魚、蝦籽蹄筋關東遼參及香醋花膠凍等。難忘的節慶時刻不少得為媽媽送上窩心驚喜，除了美酒佳餚，套餐還可額外加購由酒店貼心準備的母親節花束，向媽媽表達心意。

香港JW萬豪酒店 萬豪金殿

價錢：$1,288/位（四位起）；額外花束禮物套裝每份$888起

供應日期：2023年5月14日，1800-2200；花束禮物套裝須於2023年5月6日中午12時前預訂

地址：香港金鐘道88號太古廣場萬豪金殿

訂座熱線：28108366



4. 香港會議展覽中心 中庭

香港會議展覽中心「中庭」為慶祝母親節，推出「頌親宴」及「感恩宴」兩款母親節精選套餐，以傳統中式手法烹調，呈獻豐富的菜式，包括即叫即烤蜜汁叉燒、皮薄香脆的黑松露腐皮卷、滋補養顏的松茸淮山杞子燉螺頭湯及桃膠桂圓茶等，惠顧母親節套餐，每位客人可獲得「敬母蟠桃」乙個，令佳節倍添溫馨。

香港會議展覽中心 中庭

價錢：$3,360/6位及$6,720/12位

供應日期：2023年5月5日至14日

供應時間：午餐星期一至五 1130-1500；星期六、日及公眾假期 1100-1500

晚餐 1800-2130

地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓

訂座熱線：2582 7332



5. 大公館

今年，大公館推出限定的母親節套餐，如香煎琵琶蟹肉官燕、藏紅花汁燴脆皮花膠扒、30頭吉品鮑魚扣蝦子柚皮、黑松茸豆醬炒龍躉球、養生黑金蒜帶子炒飯、等等，以一系列創意手工粵菜來俘虜媽媽的味蕾。

大公館

價錢：金針花套餐 $688/位（四位起）、康乃馨套餐 $888/位（四位起）

供應日期：2023年5月6-14日

地址：荔枝角長義街9號D2 Place 1期10樓A號舖

訂座熱線：27438055



6. Giovanni Pina

不愛中菜或自助餐，精緻意⼤利菜又是另一好選擇。Giovanni Pina搜羅了來⾃世界各地的海陸時令食材，炮製出美味菜餚，如炭燒美國⿊安格斯⾁眼配祕製紅酒汁、烤焗⼤虎蝦及鱈⿂柳配地中海式燴櫻桃茄等。於5⽉10⽇前提預訂3⼈或以上晚餐，還可升級甜品，獲得⺟親節蛋糕⼄個（價值$328）。

Giovanni Pina

價錢：$608/位（全日供應）

地址：中環德輔道中135號華懋廣場2期地鋪

訂座熱線：27551088



7. 帝京酒店 帝京軒

帝京酒店帝京軒有「瑰麗媽咪母親節盛宴」，用來答謝喜愛傳統中菜的母親大人。大廚特意用矜貴食材創製多道菜式，如蠔皇南非六頭湯鮑魚伴天白花菇、櫻海老海皇焗釀蟹蓋、瑤柱雞蓉竹笙燴燕窩、香煎蒜蓉牛油北海道帆立貝等。每位媽媽可獲贈CANVAS 天然清爽透薄防曬乳液 ( 價值$120) 及$100 現金購物禮券乙份，於5月6日或之前預訂及繳付訂金，可享88折優惠。

帝京酒店 帝京軒

價錢：$3,320/4位、$4,980/6位、$9,960/12位

供應日期：2023年5月1-14日

地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓

訂座熱線：26226088



8. 香港港麗酒店 咖啡園

咖啡園的母親節自助饗宴，可以盡嘗鮮味十足的冰鎮海鮮，如加拿大鱈場蟹腳、海蝦、翡翠螺、青口及蜆等，又有刺身壽司、開胃前菜、中式燒味、東南亞 / 港式麵食及精選烤肉應有盡有，最適合愛吃多元化國際佳餚的媽媽。此外，惠顧母親節自助饗宴（午餐及晚餐）的母親還可獲贈康乃馨乙朵。

香港港麗酒店 咖啡園

價錢：5月13日午餐 $588/位、晚餐 $838/位

5月14日午餐 $678-$728/位；晚餐 $798-$838/位（視乎時段）

供應日期：2023年5月13-14日

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

訂座熱線：2822 8890

