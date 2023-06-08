灣仔美食｜灣仔會展站美食17大推介！蛋包飯/日式撈麵/新景園咖喱

灣仔美食向來選擇眾多，最近張敬軒在灣仔會展中心舉行一連17場演唱會，去睇騷前當然要先醫肚，今次記者整合灣仔及會展站16大美食，除了有海景打卡下午茶，粉紅主題素食餐廳，還有人氣日式蛋包飯、日本過江龍撈麵、米芝蓮星馬菜、韓式扒房Omakase及打卡文青Cafe等，即睇灣仔及會展站附近有甚麼餐廳推介！



灣仔美食【1】手打日式和牛漢堡扒 —— 招牌三色醬汁

這間餐廳主打雙拼醬汁日式蛋包飯，秉持著日本小店的職人精神，香嫩滑蛋包裹著秋田縣產的米飯，再淋上自家製醬汁，賣相非常吸引！食客可以從3款秘製醬汁中自選不同配搭，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁及濃茄燴牛肉醬，款款都經長時間熬製，拌飯一流！

灣仔美食【2】1963木十豆寸 —— 台式古宅風歎古早料理

主打古早味台式料理的「1963木十豆寸」，位於一座唐樓的2樓，裝修和佈置大多使用老闆在台灣收集的古物，營造一種台灣老宅的感覺。餐廳提供多款套餐及小菜，包括紅燒牛肉麵、三杯雞、滷味拼盤，每款套餐都會附送一小碗滷肉飯和三款小菜，而滷肉飯套餐則會有滷味拼盤。

灣仔美食【2】1963木十豆寸

地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓

電話：3105 0160

營業時間：12:00-22:00



灣仔美食【3】米芝蓮老字號星馬菜 —— 必試椰汁辣飯

灣仔一間人氣星馬菜結業兩年後，以原班人馬在原區重開，必試多款招牌菜式包括正宗海南雞飯、肉骨茶、椰汁辣飯、自家熬製肉骨茶、馬來椰絲炸香蕉、蕉葉燒魚等，款式選擇繁多，味道正宗地道。

灣仔美食【4】日系復古Cafe —— 榻榻米座位歎和洋料理

這間Cafe位於灣仔一棟歷史建築內的新店，將香港古蹟與日式懷舊咖啡店結合，店舖更集咖啡店、餐廳和酒吧於一身，提供多款日式洋食、甜品和燒酎。新店以日本明治時期風格為概念，在設計中加入大量復古元素，更設有榻榻米座位，令人猶如身處日本！

灣仔美食【5】Bakehouse —— 前四季酒店餅廚主理

說到灣仔美食，少不了由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，而且價錢相宜，門外經常大排長龍！最受歡迎的是葡撻，不少網民稱讚葡撻酥皮香脆，內餡甜而不膩。

灣仔美食【5】Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖

營業時間：08:00-21:00



灣仔美食【6】13 Thirteen

距離會展站稍遠一點，一間專賣外賣三文治的小店近日大受歡迎，主打多款足料又抵食的烘底三文治！招牌三文治款式包括黑松露炒蛋、芫荽炒蛋及蔥花炒蛋，新鮮即製而且烘底免加錢，雙拼都只是$21起，是不少上班族的早餐好選擇！

地址+詳情：灣仔美食｜爆餡烘底三文治雙拼$21起 必試黑松露/芫荽芝士滑蛋治

灣仔美食【7】Kelly's Cape Bop

這間韓式外賣小店由韓國人媽媽主理，連續5年獲得米芝蓮推介，主打韓式家常料理，包括紫菜包飯、雞蛋卷、炒年糕、炸雞等經典款式，網民稱讚紫菜包飯非常大份足料，抵食飽肚。同時小店亦有韓式料理包及食材供應，醫完肚可購買材料回家自製韓國大餐。

灣仔美食【7】Kelly's Cape Bop

地址：灣仔莊士敦道57號地舖

電話：2529 9984

營業時間：（星期一至五）11:00-20:00（星期六）11:00-19:00

*逢星期日休息



灣仔美食【8】泰麵 —— 必食招牌船麵

香港近年有不少主打船麵的餐廳，位於灣仔一級歷史建築藍屋附近的泰麵是其中一間人氣小店，連續獲米芝蓮推介，門外經常大排長龍。餐廳裝修走復古懷舊泰國風，擺設了舊式家具、泰式鐵標牌。最受歡迎的菜式是泰式和牛船麵，不少網民稱讚湯底濃郁、牛肉肉質嫩滑。

灣仔美食【8】泰麵

地址：灣仔石水渠街68號地下

電話：2234 0001

營業時間：（星期日至四）12:00-15:00，18:00-22:00（星期五及六）12:00-15:00，18:00-23:00



灣仔美食【9】新景園咖喱小廚 —— 招牌咖哩豬扒飯

新景園咖喱小廚以招牌咖喱豬扒飯、乾炒牛河、各款鑊氣小炒及粉麵聞名，不少網民表示都自家製咖喱味道驚喜，豬扒份量十足，外皮炸得鬆脆，內裡肉質嫩滑，而且啖啖肉汁，網民表示整體不會十分油膩。

灣仔美食【9】新景園咖喱小廚

地址：灣仔春園街20號地舖

電話：2574 9172

營業時間：11:00-14:30，18:30-20:30

*逢星期日休息。



灣仔美食【10】高質粉麵鋪 —— 必食胡椒豬雜湯、豬油撈麵

位於灣仔的粉麵店每天大排長龍，人氣非常高！主打豬雜白胡椒湯、豬油撈麵、冰鎮墨魚頭以及花雕醉雞，看似普通的潮州菜式，憑著新鮮食材及用心烹調技巧，成為灣仔區平民美食。

（圖片授權：IG@foodstalkers_hk）

灣仔美食【11】麺屋こころ Kokoro Tokyo Mazesoba

來自日本的「麺屋こころ」（Kokoro Tokyo Mazesoba）在2021年登陸灣仔，主打招牌日式撈麵，在自家製的麵條上加入溫泉蛋、辣肉燥、慢煮叉燒等多款配料，非常足料！香港店不時更會推出期間限定口味，想試試拉麵或者沾麵以外的日本料理，不妨一試！

灣仔美食【11】麺屋こころ Kokoro Tokyo Mazesoba

地址：灣仔軒尼詩道68號新禧大廈地下1C號舖

電話：3751 6966

營業時間：11:30-22:00



東鐵線過海段通車後，會展站亦同步啟用，如果想在會展站附近醫肚同樣有不少選擇！

會展站美食【1】JAJA

新派素食餐廳「JAJA」位於灣仔藝術中心，坐擁維港無敵海景，整間餐廳以粉紅色及粉紫色為主調，採用木系桌椅加上花海佈置及雲朵燈飾，極具少女心！餐廳主打意大利及西式Fusion素菜，必試酥炸卡芒貝爾芝士麵包條、糙米壽司拼盤及設計精緻又夢幻的奶昔特飲！

地址及更多詳情：灣仔新開少女粉紅主題素食餐廳 維港海景歎熱氣球下午茶

會展站美食【2】Pier 1929

灣仔人氣海景餐廳Pier 1929除了坐擁270度維港景色，餐廳中庭設有一條浪漫花海隧道，吸引很多人慕名前往打卡影靚相！餐廳不時都會推出特色主題的下午茶套餐，最近又推出歐陸日式半自助午餐（$588/位，2位起），歎到多款美食包括滋味前菜、精選海鮮、日式刺身及舟色主菜。另設有生日優惠，凡於生日月份在餐廳拍照打卡即送半打生蠔！

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會展站美食｜Pier 1929

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

電話： 3188 9677



會展站美食【3】明閣

明閣主打高級粵菜，由名廚曾超敬師傳主理。除了各款得獎菜式，如果想飲茶歎一盎兩件，明閣現推出午市點心嚐味套餐，可以試勻明閣招牌點心，包括原隻帶子滑燒賣、金銀蛋鮮蝦菜苗餃、雪山竹炭叉燒包等，再以甜品黑糖桃膠薑汁3.6牛乳作結，滿足一家大細的喜好。

會展站美食｜明閣

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心2樓

電話：2878 1212



會展站美食【4】貊炙

貊炙MAEK JEOK為香港首間韓式扒房，主打28日西式熟成肉扒，並於餐廳內自設熟成櫃，提供多款特色韓國料理及韓式燒肉，可以選擇韓國五花肉、韓牛西冷、美國USDA Prime肉眼等。另外特設廚師發辦，試勻特色前菜、生菜包、白切肉及甜品等，

會展站美食｜貊炙

地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓104, 104A, 105A 及 106-108號舖

電話：2609 0599



會展站美食【5】Grill Tajimaya

日式洋食屋Grill Tajimaya主打即叫即製鐵板手工漢堡扒，招牌黑毛和牛漢堡扒套餐採用時令和牛及豚肉混合製成，上面淋上味道香濃的Taleggio軟芝士，上枱前會先用錫紙保溫，入口軟稔，肉汁豐富！

會展站美食｜Grill Tajimaya

地址：灣仔港灣道30號 新鴻基中心2樓2A-1鋪

電話：2838 9971



會展站美食【6】Latter Café

去年開業的Latter Café以韓系奶油色為設計主調，室內不時會有花藝佈置，隨時可以拍出文青風打卡靚相！餐廳主打多款特色咖啡，甜品有鬆餅、卷蛋及貝果，鹹點則有All Day Breakfast全日早餐及意粉等。適合與三五知己聚會閒聊，Chill住歎享受午後時光！

會展站美食｜Latter Café

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

