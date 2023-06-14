富臨集團｜晚飯兩大優惠2選1　走地雞/海皇冬瓜盅最多6位用$28

富臨推出2大晚市優惠，頭抽走地雞及鮮蓮海皇冬瓜盅只售$28，是晚市最抵心水菜餚。



富臨晚市名菜低至$28

頭抽走地雞（原價$168/隻）及鮮蓮海皇冬瓜盅（原價$168/盅），現售$28。2-6位可享用1隻/盅；7位或以上最多可享用2 /盅。優惠更可與四大孖寶同時享用（其中一款），供應時間為18:00-21:00。

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（官方圖片）

富臨皇宮分店：

柴灣︰柴灣康民街 118號康翠台商業中心6字樓（查詢︰2889 2200）黃大仙︰黃大仙龍翔道 120號新光中心 3樓（查詢︰ 2320 9080）欣榮︰土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園1樓（查詢︰2768 8618）美孚︰美孚新邨百老匯街 85號C 地下（查詢︰ 2368 3738）天盛︰天水圍天盛苑天盛商場1樓L116號舖（查詢︰2377 9978）石門︰新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期2樓201號舖（查詢︰ 2516 9072）

晚市走地雞/冬瓜盅$28 詳情

推廣地點：富臨集團旗下指定分店

優惠日期：即日起

優惠時段：晚市18:00 - 21:00

