WM酒店快閃staycation優惠！人均$600起享免費升級房型

【WM Hotel】位於西貢的WM酒店推出快閃優惠！優惠期內，兩日一夜連雙人自助早餐只需$2200起，另可享酒店多款設施。而入住的客人更可於一個時間，享用免費升級房型。

WM酒店快閃優惠！人均$600起包雙人+自助早餐

西貢WM Hotel位於西貢海旁，鄰近西貢碼頭和海鮮街，每逢假日都吸引不少港人入住酒店。今次酒店再次與「01空間」合作，推出快閃staycation優惠，相信會再次引來市民搶購！由6月24日至8月31日，客人只需要$2200起就可以入住酒店的高級客房，至於豪華露台客房亦只需要$2,400起，優惠低至56折。另外，入住的客人亦可享有$1,000餐飲消費額，可於酒店Café@WM、M Thai和MSquare享受美味佳餚，人均消費只需$600起。

每日首2間可獲免費升級房型服務

另外，WM酒店於優惠期間更推出房型免費升級優惠，每日首2間入住高級客房及豪華露台客房的住客，可分別升級至豪華露台客房及尊貴海景露台客房。

-24小時住宿體驗

-$1000餐飲消費額，可用於Café@WM、M Thai和MSquare

-免費雙人自助早餐

-免費使用健身中心、頂層無邊際游泳池、 桑拿及蒸氣浴設施



入住WM Hotel，當然不少得參觀及使用酒店的設備，當中不能錯過是最標誌性的白色小教堂和無邊際泳池，白色小教堂是香港少數開放予無宗教信仰情侶舉行證婚的地方之一，平日亦吸引不少情侶打卡，而在頂層的無邊際泳池更可遠眺西貢海灣，是不少住客必到的打卡點。另外，入住的客人亦可享有$1,000餐飲消費額，可於酒店Café@WM、M Thai和MSquare享受美味佳餚。

WM酒店與01空間合作推出的快閃酒店staycation住宿優惠，將於明天（6月23日）早上10時正式開售，入住時間為6月25日至8月31日。

WM酒店

地址：西貢惠民路28號

電話：2196 6888

入住日期：2023年6月25日至8月31日

售賣日期：2023年6月23日至7月6日

預訂方法：01空間

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