iHerb優惠碼｜《香港01》獨家75折／指定補充品4折起｜登記懶人包

撰文：著數達人 程朗天
出版：更新：

iHerb優惠碼2024｜現代人越來越講求健康，保健品已漸成必需品。買開保健品的人對iHerb應該不陌生，益生菌、運動用品、美容品、有機食品，甚至日常雜貨，iHerb也一應俱存。想買保健品又未懂怎樣用iHerb的也不要緊，以下的懶人包，教你怎樣登記成員、使用優惠碼購物等資訊，還會定期分享優惠碼！

iHerb優惠碼｜最新折扣優惠（最後更新日期2024年2月29日）

iHerb x 《香港01》獨家優惠碼｜低至 75 折
只要消費滿 80 美元（約港幣$626）即可享75折；滿 60 美元（約港幣$470）可享 85 折
優惠期: 即日起 至 2024年3月7日 下午2點
優惠碼: HK01224


iHerb 迎新優惠｜低至 8 折
新客戶購買精選產品，輸入優惠碼，即享8折優惠
優惠期: 即日起 至 2024年12月31日
優惠碼: NEW20

品牌聯合促銷週｜低至 8 折
優惠期：每週特惠始於週四的凌晨2點，止於次週的週四凌晨2點。
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限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
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新品上市｜９折優惠
優惠期：即日起至另外通知
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iHerb優惠碼｜認識iHerb

iHerb是甚麼？它安全嗎?iHerb是一家大型的保健品線上購物平台，在美國也有合法登記的實體公司，因此相對其他網購平台更有信心保證。此外，iherb上品牌和產品種類繁多，普遍售價即使計算運費在內也較香港便宜，因此而受到歡迎。

iHerb優惠碼｜iHerb4個特色：

1. 安全可靠的品牌

超過30,000款歐美的營養補充品，欄目分明，更會有食材敏感、素食等標示，品牌都是市面上熱門、有保證的牌子。

2. 免運費優惠

只要滿300港元便免運費，以SF Express直送香港。

3. 定期試用品

定期推出試用品，試用品通常有最大的優惠折扣，如：1元購買。

4. 自動訂貨優惠

提供定期自動送貨享優惠，重複訂單更有95折優惠及免費送貨服務。

iHerb 元宵優惠低至75折

要使用優惠碼，先要成為會員，但怎樣做？即睇下文。

iHerb優惠碼｜創立戶口

1. 先在首頁右上角的位置，將地區轉換成「hk」，再滑向「Sign In」，點選「創建我的帳戶」。

2. 輸入基本資料，確認年滿18歲，創立帳戶後，收到確認電郵便是成功創戶。

iHerb優惠碼｜設立戶口與購物步驟　點入優惠碼？

1. 建立完戶口後，選取自己想買的貨品，記得選擇容量大小，便可以「加入購物車。」

2. 進入購物車介面，在右邊輸入折扣碼。

3. 送貨目的地選擇「香港」，系統會幫你計算運費，滿20美元（300港元）的訂單即可免運。

4. 選擇貨品後，就按「前往結帳」，填好送貨資料後，按「提交訂單」即可。

（全文完）

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