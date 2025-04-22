燒味飯推介10間｜灣仔再興/陳皮燒鵝/古法炭燒/深水埗單雙拼$19起

香港平靚正燒味飯推介！燒味飯不但是香港人的平民美食，更是不少遊客為此遠道而來的香港名物。《香港01》「好食玩飛」記者整理出以下10間抵食燒味飯推介，餐廳涵蓋灣仔、旺角、深水埗及荃灣等地方，有於2023至2024年連續兩年入選《米芝蓮必比登》的天鴻燒鵝飯店，也有保留古法炭燒做法的新桂香燒臘，方便大家隨時覓食！



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平靚正大盒燒味雙併飯（資料圖片）

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燒味飯推介【1】灣仔 竺扶大班燒味——古井燒鵝、$44雙拼

位於灣仔三角街的竺扶大班燒味大受上班族歡迎，在午市時經常大排長龍。餐廳採用高質的古井燒鵝，以秘製陳皮醬醃製，鵝味濃郁之餘還夾帶陳皮的甘甜香醇。餐廳的招牌菜有銷魂叉燒皇拼切雞飯、燒鵝五寶飯及乳豬五寶飯，下午茶時段最平$44就有交易！

地址：灣仔三角街2-3號華欣閣地下3號舖

營業時間：星期一至日 09:30-20:30

查詢：28922789／97099886（Whatsapp 落單）



燒味飯推介【2】尖沙咀 棋子燒鵝——必試原隻燒鵝

棋子燒鵝位於尖沙咀金馬倫道，主打燒鵝、切雞、叉燒等燒味。餐廳必試招牌原隻燒鵝，手掌那麼大的燒鵝，表皮還有一層油光，光是賣相已令人垂涎欲滴，而且經荔枝柴煙燻後，還充滿淡淡甜香味。另外燒味飯還可額外加配鵝胸、煎蛋、炒蛋等選擇，飯量較大的朋友也不怕不夠吃！

地址：太子砵蘭街392號地舖

營業時間：星期一至日 11:00-20:00

查詢：28380299



燒味飯推介【3】柴灣 新桂香燒臘——古法炭火烤製叉燒

以古法炭火烤製的叉燒可說是買少見少！位於柴灣的新桂香燒臘是區內街坊熟知的餐廳，店外每日大排長龍，連陳奕迅、陳凱琳都是其捧場客！叉燒選用新鮮豬肉炮製，肉質保持鮮嫩多汁，夾帶玫瑰露和炭燒的香氣，仲帶有少少燶邊增加風味。

如果不怕肥，推介選擇半肥瘦的叉燒，不但肥瘦均勻，而且入口肥而不膩，還帶有甘香的甜味。另外，店舖內的油雞、燒肉同樣出色！

地址： 柴灣道345號金源洋樓C座地下17號舖

營業時間：星期一至日 08:00-19:00

查詢：25561183



燒味飯推介【4】灣仔 再興燒臘飯店——米芝蓮、CNN推介

再興燒臘飯店曾於2015年《米芝蓮指南香港澳門》獲選，就連美國CNN（有線電視新聞網）也將其形容為「叉燒的同義辭」，可說是揚名海外的燒味店。餐廳堅持在店中自設工場，燒味每日新鮮製造。招牌叉燒肉質嫩滑，夾帶蜜糖味，鹹甜比例平衡得恰到好處。另外，店內的「玻璃乳豬」亦是必試的臘味，不但豬皮香脆，而且油脂鎖在瘦肉內，口感非常豐富。

再興燒臘飯店

地址：灣仔軒尼詩道265-267號地下C座

營業時間：星期一至六 10:30-21:00（星期日休息）

查詢：25196639



燒味飯推介【5】上環龍邦燒味小廚——招牌厚切叉燒、燒鴨

龍邦燒味小廚茶餐廳是不少上環上班族經常光顧的燒味店，一到午飯時間便大排長龍。店舖主打厚切叉燒，肉質鬆軟，而且口感豐厚，還有香脆的燶邊增加風味。另外餐廳的燒鴨、乳豬也是熱門菜色，燒鴨皮脆肉香，肉質細膩彈牙，還沒有鴨腥味，配搭淋上燒鴨汁的白飯，非常惹味！

上環龍邦燒味小廚

地址：上環文咸東街38號地下B號舖

營業時間：星期一至日 07:00-23:00

查詢：23423189



燒味飯推介【6】元朗 天鴻燒鵝飯店——米芝蓮必比登、燒鵝髀1點前賣光！

曾於2023至2024年連續兩年獲得《米芝蓮必比登》推介的天鴻燒鵝飯店，燒鵝以肉質嫩滑的黑鬃鵝製造，而且店家堅持燒鵝每日由養殖場送到店中即醃即燒，保持食物新鮮美味。而店舖的招牌燒鵝髀多數在下午1點前就會售罄，可見其驚人的歡迎程度！

天鴻燒鵝飯店

地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D號舖

營業時間：星期一至二 11:00-13:00／16:30-18:30；星期四至日 11:00-13:00／16:30-18:30

查詢：24748849



燒味飯推介【7】太子 永合隆飯店——50年歷史老字號

永合隆飯店是一間超過50年歷史的老字號，多年來有不少名人，例如周潤發、盧海鵬和馮素波也來光顧過。餐廳的招牌菜燒乳豬，以傳統的炭燒做法製成，乳豬外皮燒至金黃色，令人充滿食慾，而且口感酥脆，豬肉肉質鬆軟，每一啖都夾帶炭香味，另外脆皮燒肉也是店內的熱門菜色。

永合隆飯店

地址：太子砵蘭街392號地舖

營業時間：星期一至日 11:00-20:00

查詢：23808511



燒味飯推介【8】銅鑼灣 甘棠燒鵝——鏞記酒家主廚主理

甘棠燒鵝由「鏞記酒家」已故創辦人甘健成的堂弟甘焯霖主理，主廚則是曾於鏞記工作超過40年的燒味部主管馮浩棠。燒鵝採用肉質鮮美的黑鬃鵝，配搭餐廳的秘製醬汁，令鵝肉更具鮮味。除燒鵝外，店內的叉燒也是招牌菜。叉燒選用脢肉最頭一段部位，不但肉質軟腍，而且夾帶甘香的油脂，以及焦脆的燶邊，值得一試！

甘棠燒鵝

地址：銅鑼灣加路連山道88號南華體育會1樓

營業時間：星期一至日 11:00 - 22:00

查詢：35802938



燒味飯推介【9】深水埗／荃灣／元朗朗益燒味工房——$19燒味雙併

深水埗抵食燒味！深水埗超級平的燒味店，在下午2時至晚上8時的時段，單拼或雙拼$19有交易。每款有5-6塊，十分足料，而且味道不馬虎。油雞不但啖啖肉，更是嫩滑入味。此外，朗益在深水埗、元朗及荃灣都有分店，對在該區的學生或打工仔來說，簡直是窮人恩物！

朗益燒味工房

地址︰深水埗北河街54號地舖

查詢︰24749188



地址︰荃灣川龍街121號地舖

查詢︰24749188



地址︰元朗合財街鉅發大廈1號鋪

查詢：24749188



燒味飯推介【10】旺角／佐敦／尖沙咀／灣仔 榕哥陳皮燒鵝——獨創榕哥陳皮燒鵝

榕哥陳皮燒鵝位於灣仔，近年備受小紅書熱捧。老闆榕哥曾在多間馳名的食府擔任燒味行政總廚，創作出榕哥陳皮燒鵝及金獎傳統叉燒兩道香港燒味名菜。店家的燒鵝採用五斤半或以上的黑棕雌鵝，並用上老陳皮等十多種上等材料腌製，肉質鮮嫩，還夾帶陳皮香氣！

榕哥陳皮燒鵝

地址：旺角砵蘭街50-52號地舖／佐敦南京街3-5號懷高大廈地舖／尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈地下B號舖／灣仔駱克道129-131號冠美樓地舖

營業時間：星期一至日 07:00-00:00



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