生日優惠12月壽星食玩買43大着數　免費自助餐蛋糕、暢玩海洋公園

生日優惠2023！12月餐廳/玩樂/購物40+優惠！《香港01》好食玩飛記者整合12月生日壽星可享用生日飯、好去處及消費優惠，讓12月生日的朋友大飽口福同時玩得盡興。提供的優惠包含連鎖食肆、酒店自助餐、放題、燒烤場、釣蝦場及餅店等，部分餐廳更請壽星免費用餐、免費入場任玩主題樂園！即睇以下詳情！



生日免費食燒肉！（圖片來源：佐賀燒肉谷官方）

12月生日優惠【1】佐賀燒肉谷——壽星免費兼送和牛蛋糕

佐賀燒肉谷主打食日本九州佐賀縣直送的佐賀和牛放題，現推出生日「壽星免費」優惠，由即日起至12月15日期間，凡四人或以上惠顧「佐賀燒肉谷」100/120分鐘放題套餐，其中一位當月壽星仔女即享免費優惠，再額外送美國和牛蛋糕一份。優惠適用於星期一至日全日，全枱食客需惠顧同一套餐方可使用。

佐賀燒肉谷

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期(APM)5樓L5-1號舖（觀塘APM店）

地址：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3樓3229號舖（屯門市廣場）

地址：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下及1樓116號舖（旺角雅蘭中心II期）

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心1樓02號舖（荃灣大鴻輝中心）



12月生日優惠【2】香港百樂酒店——壽星免費食自助餐 同行親友85折

百樂酒店Park café推出生日優惠，凡至少4人一同惠顧於Park café享受「聖誕自助午/晚餐」，1位當月生日壽星即可享免費自助午/晚餐優惠，同行親友都有85折。

百樂酒店 Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168



12月生日優惠【3】九龍東皇冠假日酒店——生日送火焰雪山蛋糕

九龍東皇冠假日酒店旗下的自助餐廳正供應晚市生日優惠。壽星於晚市光顧自助餐廳，便可免費獲得火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞牌！雪山蛋糕每晚限量供應，謹記要在欲光顧之日的至少前一日預訂。

九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號 (港鐵將軍澳站C出口)

電話：3983 0388



延伸優惠：香港九龍東皇冠假日酒店｜自助午餐、晚餐、下午茶｜低至81折起 低至半價預訂

12月生日優惠【4】城景國際酒店——生日送半磅蛋糕

供應超過數十款環球美饌，主打生蠔、大蝦、花膠、鱸魚、扇貝等海鮮的城景國際酒店自助餐店——City Café提供生日福利。壽星於生日正日、之前或之後3天內惠顧「聖誕自助午餐」或「海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐」，可獲贈生日蛋糕（半磅）。要換取蛋糕，須於入座前2天向店方預訂。壽星須於換取蛋糕時出示身份證明文件。

除此之外，在餐廳出示城景國際官方網頁優惠，更可享有78折優惠，小童、長者與成人的優惠價分別由$288、$368及$398起。 另外，生日送蛋糕不適用於12月24至26日，12月31日。

城景國際酒店

地址：九龍油麻地窩打老道23號

電話：2783 3287



12月生日優惠【5】半島酒店——壽星免費歎晚餐、送蛋糕 全新聖誕禮品

半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐2位或以上，可獲贈生日蛋糕1個。惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。另外，半島精品店也推出全新聖誕系列精品，供大家即場入手禮物，為12月壽星送上心意。

如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

半島酒店

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號

電話：2696 6772



12月生日優惠【6】黃金海岸酒店——壽星免費食自助餐

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起2023年12月31日，生日壽星於生日月份與3位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享1位免費！如果升級為尊尚會員，還可額外獲得半磅生日蛋糕一個，留意節慶等特別日子並不適用於此優惠計劃。

屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳。（資料圖片）

黃金海岸酒店

地址：新界青山公路——掃管笏段1號

電話：24528448



12月生日優惠【7】香港港麗酒店——免費蛋糕/香檳雞尾酒

香港港麗酒店推出生日優惠！由即日起至2023年12月31日，於生日月份惠顧指定餐廳即可享有生日優惠，包括送免費生日蛋糕1個、食品及飲品8折優惠，每人再贈送1杯香檳雞尾酒一杯（2至3位客人惠顧）或精選美酒1瓶（4位或以上客人惠顧）。壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員App後憑生日電子優惠券，即可使用生日優惠。

（圖片來源：香港港麗酒店）

香港港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場

優惠日期：由即日起至2023年12月31日

*優惠不適用於意寧谷及懷歐敘周末早午餐。

*此優惠不適用於12月22日、12月24至26日、12月31日、公衆假期、煙花匯演夜及憑券入場之日子。



12月生日優惠【8】香港維港凱悅尚萃酒店——送蛋糕及氣泡酒

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳推出生日優惠，壽星於生日月份惠顧自助餐，即可獲贈750毫升Prosecco氣泡酒乙支（適用於 4 位或以上的成人同行惠顧）；另外，凡於生日當天惠顧的客人，更可額外獲贈1磅裝原個蛋糕1個（適用於6位或以上的成人同行惠顧）。

香港維港凱悅尚萃酒店

地址：香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳

日期：即日起至2023年12月31日



12月生日優惠【9】恆豐酒店——壽星半價自助晚餐兼送甜品

恆豐酒店紅煙窗餐廳推出「海鮮盛宴 · 情迷龍蝦之夜」自助晚餐，供應波士頓龍蝦、香草龍蝦仔、紐西蘭生蠔等，兩位成人或以上惠顧，生日壽星正日以及前後3天均可享有半價優惠及生日甜品1客。

恆豐酒店

日期：即日起至另行通知

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道222號

供應時間：星期一至日晚上6時至9時

查詢：2732 4611



*須提前訂座並註明享用生日優惠

*請於入座前出示有效之香港身份證正本以享優惠



12月生日優惠【10】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕

The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日一星期內，與朋友同行惠顧WHISK或Yamm晚餐，可獲贈汽酒及生日蛋糕1個。

延伸優惠：美麗華酒店 The Mira｜松露盛薈自助餐｜74折低至半價預訂

The Mira

優惠日期：即日起至另行通知（適用於惠顧星期一至日之晚餐，包括公眾假期）

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 5樓

查詢：2315 5999



*必須最少1日前預訂，優惠須視乎供應情況而定。

*訂座時說明「Birthday Celebration」，以享優惠。

*優惠不可與其他特別菜譜及信用卡生日優惠同時使用。



12月生日優惠【11】中庭——壽星免費 所有人獲贈壽包一個

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。壽星與其餘3位或以上的同行者一起於壽星的生日月份享用晚餐，並消費滿港幣1,000元（不包括茶芥及加一服務費），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽包一個。

中庭（圖片來源：中庭官網）

中庭

地址：香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

電話：2582 7332



12月生日優惠【12】富臨飯店——送免費生日壽桃

壽星於生日月份惠顧主打鮑魚的富臨飯店，可獲得免費生日壽桃。

（圖片來源：富臨飯店）

地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓

電話：2869 8282

優惠日期：即日至2023年12月31日



12月生日優惠【13】Latter Cafe——全單9折優惠

灣仔咖啡室Latter Cafe有專屬優惠予壽星使用！12月壽星於結帳時出時向店員出示證明文件，再於Instagrame發出標註「@lattercafehk」的限時動態，便可得到全單9折優惠。

Latter Cafe

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

營業時間：08:00 - 18:00

電話：2731 2168



12月生日優惠【14】歷山餐廳——4人同行1人半價

生日不妨去有港版「凡爾賽宮」之稱的歷山餐廳中食飯打卡，現餐廳推「閃爍聖誕及新年美饌嘉年華」自助餐，可歎慢烤火雞配金巴利汁、葡萄牙海鮮飯、傳統聖誕樹頭蛋糕、芒果拿破崙、火焰雪山及其他賣相精緻的聖誕特色甜品。現於12月15日或之前透過酒店eShop預訂節日半自助餐 / 自助餐並繳付全費，可享8折早鳥優惠，生日也可同時享4人同行1人半價，著數多多。

延伸優惠：Cafe A 歷山酒店｜金秋「蟹」逅 ･ 和牛聖誕自助餐｜7折低至半價預訂

歷山餐廳（圖片來源：歷山酒店官方提供）

歷山餐廳

地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層

營業時間：12:00-22:00

電話：3893 2868



12月生日優惠【15】Nina Patisserie—— 生日贈拿破崙蛋糕

如心酒店集團推出生日優惠，已登記成為CCG Hearts如心賞會員的朋友，可於生日月份獲贈旗下時尚甜點品牌——Nina Patisserie的蛋糕或折扣。突破級會員於生日月份可獲贈指定口味Nina Patisserie 拿破崙蛋糕 （12cm）一個；而熱心級或以上之會員於生日月份購買指定蛋糕。

（圖片來源：KLOOK）

優惠不適用於網上商店及不可與電子優惠券同時使用，需要前往如心酒店集團的指定店舖選購。

Nina Patisserie

優惠適用店舖及能提取蛋糕之店舖可參閱 https://ninapatisserie.com/zh/homepage



12月生日優惠【16】LIFETASTIC——免費生日件裝蛋糕

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月內凡作任何消費可享免費件裝蛋糕1件，而「金會員」可獲免費原個小型蛋糕1個。要注意，要在領取前至少3天預訂。

（圖片來源：LIFETASTIC）

LIFETASTIC

分店地址及電話可參閱 https://www.lifetastichk.com/findUs.php



12月生日優惠【17】The Tiffany Blue Box Cafe——免費迷你生日蛋糕

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠！於生日月內訂座凡兩位或以上於 The Tiffany Blue Box Cafe 惠顧各一份全日供應菜單上的三道菜套餐，即可免費享用一份迷你 Blue Box Cake，以及到全港最大Tiffany & Co. 旗艦店體驗導覽。需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道一號207-208號店

日期：即日起至另行通知

*優惠不適用於元旦、情人節、母親節、平安夜、聖誕節、聖誕節翌日及除夕。

*優惠不適用於下午2時至6時之預訂。



12月生日優惠【18】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。

插上「Duffy與好友」生日小牌的雪糕（圖片來源：香港迪士尼樂園度假區）

小鎮雪糕店

地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



延伸優惠：香港迪士尼樂園酒店住宿優惠 包自助早餐｜獨家98折｜ 立即預訂

12月生日優惠【19】蝦立方——壽星免費釣蝦3小時

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日2人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。

蝦立方

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

電話 : 3565 4233

時間 : 星期一至日中午12時至凌晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）



12月生日優惠【20】牛氣——壽星獲牛肉蛋糕

牛氣向壽星供應「牛肉蛋糕」。壽星於生日內一周內惠顧牛氣晚市，會獲贈以牛肉堆砌，如蛋糕形狀的「牛肉蛋糕」。謹記壽星須在到訪之日前最少一日致電店方訂檯，方可獲贈「牛肉蛋糕」。

（圖片來源：牛氣）

牛氣Nabe Urawa

分店地址及電話 https://www.tastegourmet.co/zh_HK/restaurant/6/Nabe-Urawa



12月生日優惠【21】八歌仙——壽星免費食燒肉、贈蛋糕及即影即有

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出生日優惠，當月壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉，再送生日蛋糕1件及即影即有1張！生日優惠限晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題，平日星期一至四都適用，需於一天前訂座及入座前要出示生日證明。

八歌仙

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號鋪

電話：2328 7303

*此優惠不能與其他優惠同時使用

*加一服務費以原價計算

*優惠適用於當月生日的顧客

*入座前請向職員出示生日證明



12月生日優惠【22】平昌 BBQ Mongkok——壽星75折優惠

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

（平昌 BBQ Mongkok@Facebook）

平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓

電話：2612 1682

優惠日期：即日起至另行通知



12月生日優惠【23】 Suage北海道湯咖哩——生日全單8折

成為Suage北海道湯咖哩的會員後，於生日正日、之前或之後7日光顧餐廳，便得到全單8折的生日優惠。

（圖片來源：FB@我は何しに香港へ？）

Suage北海道湯咖哩

地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖

電話：2622 2388



12月生日優惠【24】大欖燒烤——壽星免費 啤酒塔9折及海鮮拼盤95折

大欖燒烤推出生日多人同行優惠。凡於生日正日、前或之後1天與5位朋友同行光顧「港式燒烤」。在出示身分證明文件後，壽星便能獲免費招待。此外，同行朋友亦可同時得到啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠。優惠只適用於星期一至五，不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子，需在使用前一天先預訂。

（圖片來源：大欖燒烤）

此外，於生日正日、前或後7天內惠顧，除上述優惠，更可以獲得無酒精香檳或莎莉蛋糕，作慶祝之用。

大欖燒烤

地址：大欖大欖涌村385地段

營業時間：14:00 - 22:00 （星期一至五）；13:00 - 22:00（星期六、日及公眾假期）

電話：2613 1811



12月生日優惠【25】龍鼓灘海邊BBQ——壽星免費

位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐的龍鼓灘海邊BBQ，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食。另外，壽星可享代雪蛋糕服務及免費額外蛋糕餐具。

（圖片來源︰龍鼓灘海邊BBQ@Facebook）

生日優惠必須於3日前預訂，每組客人可享有的壽星優惠數量不限，惟扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘村136地段

電話：5601 1002



12月生日優惠【26】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

（圖片來源：DON DON DONKI）

DON DON DONKI

地點：全線Don Don Donki分店

日期：即日起至另行通知



12月生日優惠【27】Uniqlo——$50生日優惠券

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。

（圖片來源：Mira Place）

11月生日優惠【2】Uniqlo 獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！

詳情按此

12月生日優惠【28】Adidas——生日送$50-$200優惠券

Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

Adidas 詳情按此

地點：Adidas網店

日期：由即日起至優惠結束

12月生日優惠【29】MUJI 無印良品——生日額外100里數

完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家，只有於生日前完成登記才可享有優惠。

（無印良品提供）

MUJI 無印良品

地點：MUJI 無印良品 APP

日期：即日起至另行通知

詳情：https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html



12月生日優惠【30】Nike——生日送$100優惠券

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

Nike 詳情按此

地點：Nike網店

日期：即日起至另行通知

12月生日優惠【30】AEON——全日95折購物折扣

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

AEON

地點：全線AEON

日期：即日起至另行通知

詳情：https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card



12月生日優惠【31】豐澤——生日享$50優惠折扣

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，並輸入優惠碼「12465059」，即可享$50折扣優惠！

（圖片來源：豐澤）

豐澤

地點：豐澤網店

詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday



12月生日優惠【32】友和——生日享$50優惠折扣

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。

（圖片來源：友和）

友和

地點：友和全線分店

日期：即日起至另行通知

詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/692



12月生日優惠【33】誠品書店——生日享8-85優惠折扣

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250，享8折優惠。

（資料圖片）

誠品書店

地點：誠品書店全線分店

日期：即日起至另行通知

詳情：https://meet.eslite.com/tw/tc/member/memberbenefits



12月生日優惠【34】彌明生活百貨——生日獲贈$50購物禮券及$100即時購物獎賞

彌明生活百貨設生日優惠！登上MI MING MART 網上專門店購物，或來MI MING MART專門店申請，即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞；而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。

（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

彌明生活百貨

日期：即日起至另行通知

地點：彌明生活百貨

詳情：https://www.mimingmart.com/go-clean-membership/



12月生日優惠【35】香港迪士尼樂園酒店——指定房間優惠或套票

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$2,454起 ，生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值港幣$759），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

延伸優惠：Disneyland 香港迪士尼樂園入場門票 - 限時86折！輸入推廣瑪【DISNEY86】享低至官方原價86折優惠｜ 低至半價預訂

香港迪士尼樂園度假區（資料圖片）

香港迪士尼樂園酒店

日期：即日起至另行通知

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



12月生日優惠【36】海洋公園——壽星免費入場玩

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。

（資料圖片）

海洋公園

日期：即日起至另行通知

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



12月生日優惠【37】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車

昂坪纜車於即日起至2023年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（昂坪360 Ngong Ping 360圖片）

昂坪360

優惠日期：即日起至2023年12月31日

詳情：https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/birthday-offer-for-local-residents



延伸優惠：昂坪360纜車來回車票｜水晶、標準車廂低至半價換購

12月生日優惠【38】天際100——壽星免費 同行朋友5折購買門票

由即日起2023年12月31日，天際100（Sky100）推出港人專享生日優惠，生日月份內帶同1位朋友（最多3位）以5折優惠購買門票，即可免費換領門票入場。票價方面，成人標準門票為$99，小童或長者為$64元。此外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品，亦可享8折優惠。

（Sky100 - Hong Kong's Observation Deck）

天際100

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

優惠日期：即日起至2023年12月31日



12月生日優惠【39】香港杜莎夫人蠟像館——壽星免費入場

香港杜莎夫人蠟像館繼續推出生日優惠，由即日起至2023年12月31日，生日壽星可於生日當天、生日前後7天，與至少1名現場購買尊尚套票（售價為港幣$329）的親友一同進場，即可享免費入場優惠。

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

優惠日期：即日起至2023年12月31日

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。



延伸優惠：香港杜莎夫人蠟像館門票+數碼相片優惠套票｜低至69折｜ 低至半價預訂

12月生日優惠【40】大富翁夢想世界——壽星免費入場

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票，而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。

（KKday 圖片）

大富翁夢想世界

地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

開放時間：星期一至日上午10:00至下午8:00（最後入場為下午7:00）

優惠日期：即日起至2023年12月31日（不適用日子為9月30日、10月1至2日及23日、12月25至26日）



延伸優惠：香港大富翁夢想世界｜獨家優惠｜入場門票低至半價預訂

12月生日優惠【41】高先電影院——壽星免費睇戲

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

（圖片來源：高先電影院官方Facebook）

高先電影院

地址：堅尼地城吉席街2號

優惠日期：即日起至另行通知



12月生日優惠【42】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

（圖片來源：Cinema City）

Cinema City

地址：Cinema City全線戲院

優惠日期：即日起至另行通知



12月生日優惠【42】嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。

（圖片來源：嘉禾院線）

嘉禾院線

地點：嘉禾院線全線戲院

日期：即日至另行通知



12月生日優惠【42】香港麗思卡爾頓酒店——免費香檳 優惠價享水療按摩

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

日期：即日至另行通知



12月生日優惠【43】AME Stadium——3人同行壽星免費

12月生日的壽星可以於12月期間參觀K11的AME Stadium，能以「2人同行7折」（人均約$336）或「3人同行壽星免費」（人均約$320）的優惠價入場，體驗攀石、籃球、單車、獨木舟等運動項目。

AME Stadium（圖片來源：AME Stadium）

AME Stadium

地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓223室

日期：即日至2023年12月31日



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