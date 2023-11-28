生日優惠12月壽星食玩買43大着數 免費自助餐蛋糕、暢玩海洋公園
生日優惠2023！12月餐廳/玩樂/購物40+優惠！《香港01》好食玩飛記者整合12月生日壽星可享用生日飯、好去處及消費優惠，讓12月生日的朋友大飽口福同時玩得盡興。提供的優惠包含連鎖食肆、酒店自助餐、放題、燒烤場、釣蝦場及餅店等，部分餐廳更請壽星免費用餐、免費入場任玩主題樂園！即睇以下詳情！
12月生日優惠【1】佐賀燒肉谷——壽星免費兼送和牛蛋糕
佐賀燒肉谷主打食日本九州佐賀縣直送的佐賀和牛放題，現推出生日「壽星免費」優惠，由即日起至12月15日期間，凡四人或以上惠顧「佐賀燒肉谷」100/120分鐘放題套餐，其中一位當月壽星仔女即享免費優惠，再額外送美國和牛蛋糕一份。優惠適用於星期一至日全日，全枱食客需惠顧同一套餐方可使用。
佐賀燒肉谷
地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期(APM)5樓L5-1號舖（觀塘APM店）
地址：屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3樓3229號舖（屯門市廣場）
地址：旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下及1樓116號舖（旺角雅蘭中心II期）
地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心1樓02號舖（荃灣大鴻輝中心）
12月生日優惠【2】香港百樂酒店——壽星免費食自助餐 同行親友85折
百樂酒店Park café推出生日優惠，凡至少4人一同惠顧於Park café享受「聖誕自助午/晚餐」，1位當月生日壽星即可享免費自助午/晚餐優惠，同行親友都有85折。
百樂酒店 Park café
地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓
電話：2731 2168
12月生日優惠【3】九龍東皇冠假日酒店——生日送火焰雪山蛋糕
九龍東皇冠假日酒店旗下的自助餐廳正供應晚市生日優惠。壽星於晚市光顧自助餐廳，便可免費獲得火焰朱古力球雪山蛋糕，更可以自訂朱古力賀詞牌！雪山蛋糕每晚限量供應，謹記要在欲光顧之日的至少前一日預訂。
九龍東皇冠假日酒店
地址：將軍澳唐德街3號 (港鐵將軍澳站C出口)
電話：3983 0388
延伸優惠：香港九龍東皇冠假日酒店｜自助午餐、晚餐、下午茶｜低至81折起 低至半價預訂
12月生日優惠【4】城景國際酒店——生日送半磅蛋糕
供應超過數十款環球美饌，主打生蠔、大蝦、花膠、鱸魚、扇貝等海鮮的城景國際酒店自助餐店——City Café提供生日福利。壽星於生日正日、之前或之後3天內惠顧「聖誕自助午餐」或「海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐」，可獲贈生日蛋糕（半磅）。要換取蛋糕，須於入座前2天向店方預訂。壽星須於換取蛋糕時出示身份證明文件。
除此之外，在餐廳出示城景國際官方網頁優惠，更可享有78折優惠，小童、長者與成人的優惠價分別由$288、$368及$398起。 另外，生日送蛋糕不適用於12月24至26日，12月31日。
城景國際酒店
地址：九龍油麻地窩打老道23號
電話：2783 3287
12月生日優惠【5】半島酒店——壽星免費歎晚餐、送蛋糕 全新聖誕禮品
半島酒店推出生日優惠，當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠，於生日當日惠顧大堂茶座晚餐2位或以上，可獲贈生日蛋糕1個。惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。另外，半島精品店也推出全新聖誕系列精品，供大家即場入手禮物，為12月壽星送上心意。
如果想使用半島酒店生日優惠，記得要在3日前向餐廳預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。
半島酒店
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號
電話：2696 6772
12月生日優惠【6】黃金海岸酒店——壽星免費食自助餐
黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起2023年12月31日，生日壽星於生日月份與3位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享1位免費！如果升級為尊尚會員，還可額外獲得半磅生日蛋糕一個，留意節慶等特別日子並不適用於此優惠計劃。
黃金海岸酒店
地址：新界青山公路——掃管笏段1號
電話：24528448
12月生日優惠【7】香港港麗酒店——免費蛋糕/香檳雞尾酒
香港港麗酒店推出生日優惠！由即日起至2023年12月31日，於生日月份惠顧指定餐廳即可享有生日優惠，包括送免費生日蛋糕1個、食品及飲品8折優惠，每人再贈送1杯香檳雞尾酒一杯（2至3位客人惠顧）或精選美酒1瓶（4位或以上客人惠顧）。壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員App後憑生日電子優惠券，即可使用生日優惠。
香港港麗酒店
地址：香港金鐘道88號太古廣場
優惠日期：由即日起至2023年12月31日
*優惠不適用於意寧谷及懷歐敘周末早午餐。
*此優惠不適用於12月22日、12月24至26日、12月31日、公衆假期、煙花匯演夜及憑券入場之日子。
12月生日優惠【8】香港維港凱悅尚萃酒店——送蛋糕及氣泡酒
香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳推出生日優惠，壽星於生日月份惠顧自助餐，即可獲贈750毫升Prosecco氣泡酒乙支（適用於 4 位或以上的成人同行惠顧）；另外，凡於生日當天惠顧的客人，更可額外獲贈1磅裝原個蛋糕1個（適用於6位或以上的成人同行惠顧）。
香港維港凱悅尚萃酒店
地址：香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳
日期：即日起至2023年12月31日
12月生日優惠【9】恆豐酒店——壽星半價自助晚餐兼送甜品
恆豐酒店紅煙窗餐廳推出「海鮮盛宴 · 情迷龍蝦之夜」自助晚餐，供應波士頓龍蝦、香草龍蝦仔、紐西蘭生蠔等，兩位成人或以上惠顧，生日壽星正日以及前後3天均可享有半價優惠及生日甜品1客。
恆豐酒店
日期：即日起至另行通知
地址：香港九龍尖沙咀彌敦道222號
供應時間：星期一至日晚上6時至9時
查詢：2732 4611
*須提前訂座並註明享用生日優惠
*請於入座前出示有效之香港身份證正本以享優惠
12月生日優惠【10】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕
The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日一星期內，與朋友同行惠顧WHISK或Yamm晚餐，可獲贈汽酒及生日蛋糕1個。
延伸優惠：美麗華酒店 The Mira｜松露盛薈自助餐｜74折低至半價預訂
The Mira
優惠日期：即日起至另行通知（適用於惠顧星期一至日之晚餐，包括公眾假期）
地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 5樓
查詢：2315 5999
*必須最少1日前預訂，優惠須視乎供應情況而定。
*訂座時說明「Birthday Celebration」，以享優惠。
*優惠不可與其他特別菜譜及信用卡生日優惠同時使用。
12月生日優惠【11】中庭——壽星免費 所有人獲贈壽包一個
位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。壽星與其餘3位或以上的同行者一起於壽星的生日月份享用晚餐，並消費滿港幣1,000元（不包括茶芥及加一服務費），壽星可獲免費，所有人更可獲贈壽包一個。
中庭
地址：香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓
電話：2582 7332
12月生日優惠【12】富臨飯店——送免費生日壽桃
壽星於生日月份惠顧主打鮑魚的富臨飯店，可獲得免費生日壽桃。
地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓
電話：2869 8282
優惠日期：即日至2023年12月31日
12月生日優惠【13】Latter Cafe——全單9折優惠
灣仔咖啡室Latter Cafe有專屬優惠予壽星使用！12月壽星於結帳時出時向店員出示證明文件，再於Instagrame發出標註「@lattercafehk」的限時動態，便可得到全單9折優惠。
Latter Cafe
地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖
營業時間：08:00 - 18:00
電話：2731 2168
12月生日優惠【14】歷山餐廳——4人同行1人半價
生日不妨去有港版「凡爾賽宮」之稱的歷山餐廳中食飯打卡，現餐廳推「閃爍聖誕及新年美饌嘉年華」自助餐，可歎慢烤火雞配金巴利汁、葡萄牙海鮮飯、傳統聖誕樹頭蛋糕、芒果拿破崙、火焰雪山及其他賣相精緻的聖誕特色甜品。現於12月15日或之前透過酒店eShop預訂節日半自助餐 / 自助餐並繳付全費，可享8折早鳥優惠，生日也可同時享4人同行1人半價，著數多多。
延伸優惠：Cafe A 歷山酒店｜金秋「蟹」逅 ･ 和牛聖誕自助餐｜7折低至半價預訂
歷山餐廳
地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層
營業時間：12:00-22:00
電話：3893 2868
12月生日優惠【15】Nina Patisserie—— 生日贈拿破崙蛋糕
如心酒店集團推出生日優惠，已登記成為CCG Hearts如心賞會員的朋友，可於生日月份獲贈旗下時尚甜點品牌——Nina Patisserie的蛋糕或折扣。突破級會員於生日月份可獲贈指定口味Nina Patisserie 拿破崙蛋糕 （12cm）一個；而熱心級或以上之會員於生日月份購買指定蛋糕。
優惠不適用於網上商店及不可與電子優惠券同時使用，需要前往如心酒店集團的指定店舖選購。
Nina Patisserie
優惠適用店舖及能提取蛋糕之店舖可參閱 https://ninapatisserie.com/zh/homepage
12月生日優惠【16】LIFETASTIC——免費生日件裝蛋糕
LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月內凡作任何消費可享免費件裝蛋糕1件，而「金會員」可獲免費原個小型蛋糕1個。要注意，要在領取前至少3天預訂。
LIFETASTIC
分店地址及電話可參閱 https://www.lifetastichk.com/findUs.php
12月生日優惠【17】The Tiffany Blue Box Cafe——免費迷你生日蛋糕
The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠！於生日月內訂座凡兩位或以上於 The Tiffany Blue Box Cafe 惠顧各一份全日供應菜單上的三道菜套餐，即可免費享用一份迷你 Blue Box Cake，以及到全港最大Tiffany & Co. 旗艦店體驗導覽。需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。
The Tiffany Blue Box Cafe
地址：尖沙咀北京道一號207-208號店
日期：即日起至另行通知
*優惠不適用於元旦、情人節、母親節、平安夜、聖誕節、聖誕節翌日及除夕。
*優惠不適用於下午2時至6時之預訂。
12月生日優惠【18】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌
於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。
小鎮雪糕店
地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖
電話：3550 3388
延伸優惠：香港迪士尼樂園酒店住宿優惠 包自助早餐｜獨家98折｜ 立即預訂
12月生日優惠【19】蝦立方——壽星免費釣蝦3小時
位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」，佔地近4,000呎，空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！壽星生日前後3日2人同行前往，可享免費釣蝦3小時優惠。
蝦立方
地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室
電話 : 3565 4233
時間 : 星期一至日中午12時至凌晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）
12月生日優惠【20】牛氣——壽星獲牛肉蛋糕
牛氣向壽星供應「牛肉蛋糕」。壽星於生日內一周內惠顧牛氣晚市，會獲贈以牛肉堆砌，如蛋糕形狀的「牛肉蛋糕」。謹記壽星須在到訪之日前最少一日致電店方訂檯，方可獲贈「牛肉蛋糕」。
牛氣Nabe Urawa
分店地址及電話 https://www.tastegourmet.co/zh_HK/restaurant/6/Nabe-Urawa
12月生日優惠【21】八歌仙——壽星免費食燒肉、贈蛋糕及即影即有
八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食，現推出生日優惠，當月壽星前往八歌仙慶祝生日，4人同行1人可以免費食燒肉，再送生日蛋糕1件及即影即有1張！生日優惠限晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題，平日星期一至四都適用，需於一天前訂座及入座前要出示生日證明。
八歌仙
地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號鋪
電話：2328 7303
*此優惠不能與其他優惠同時使用
*加一服務費以原價計算
*優惠適用於當月生日的顧客
*入座前請向職員出示生日證明
12月生日優惠【22】平昌 BBQ Mongkok——壽星75折優惠
如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！
平昌 BBQ Mongkok
地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓
電話：2612 1682
優惠日期：即日起至另行通知
12月生日優惠【23】 Suage北海道湯咖哩——生日全單8折
成為Suage北海道湯咖哩的會員後，於生日正日、之前或之後7日光顧餐廳，便得到全單8折的生日優惠。
Suage北海道湯咖哩
地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖
電話：2622 2388
12月生日優惠【24】大欖燒烤——壽星免費 啤酒塔9折及海鮮拼盤95折
大欖燒烤推出生日多人同行優惠。凡於生日正日、前或之後1天與5位朋友同行光顧「港式燒烤」。在出示身分證明文件後，壽星便能獲免費招待。此外，同行朋友亦可同時得到啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠。優惠只適用於星期一至五，不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子，需在使用前一天先預訂。
此外，於生日正日、前或後7天內惠顧，除上述優惠，更可以獲得無酒精香檳或莎莉蛋糕，作慶祝之用。
大欖燒烤
地址：大欖大欖涌村385地段
營業時間：14:00 - 22:00 （星期一至五）；13:00 - 22:00（星期六、日及公眾假期）
電話：2613 1811
12月生日優惠【25】龍鼓灘海邊BBQ——壽星免費
位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐的龍鼓灘海邊BBQ，除了普通座位，另設有海景位及冷氣VIP房！壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，無限時歎到多款燒烤美食。另外，壽星可享代雪蛋糕服務及免費額外蛋糕餐具。
生日優惠必須於3日前預訂，每組客人可享有的壽星優惠數量不限，惟扣除壽星費用後，其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。
龍鼓灘海邊BBQ
地址：屯門龍鼓灘村136地段
電話：5601 1002
12月生日優惠【26】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物
Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。
DON DON DONKI
地點：全線Don Don Donki分店
日期：即日起至另行通知
12月生日優惠【27】Uniqlo——$50生日優惠券
連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500即可使用。
11月生日優惠【2】Uniqlo 獲取方法
Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式
Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記
Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！
詳情按此
12月生日優惠【28】Adidas——生日送$50-$200優惠券
Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。
Adidas 詳情按此
地點：Adidas網店
日期：由即日起至優惠結束
12月生日優惠【29】MUJI 無印良品——生日額外100里數
完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家，只有於生日前完成登記才可享有優惠。
MUJI 無印良品
地點：MUJI 無印良品 APP
日期：即日起至另行通知
詳情：https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html
12月生日優惠【30】Nike——生日送$100優惠券
只需於Nike官方網站免費登記成為會員，生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。
Nike 詳情按此
地點：Nike網店
日期：即日起至另行通知
12月生日優惠【30】AEON——全日95折購物折扣
只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。
AEON
地點：全線AEON
日期：即日起至另行通知
詳情：https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card
12月生日優惠【31】豐澤——生日享$50優惠折扣
透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，並輸入優惠碼「12465059」，即可享$50折扣優惠！
豐澤
地點：豐澤網店
詳情：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday
12月生日優惠【32】友和——生日享$50優惠折扣
成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。
友和
地點：友和全線分店
日期：即日起至另行通知
詳情：https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/692
12月生日優惠【33】誠品書店——生日享8-85優惠折扣
鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250，享8折優惠。
誠品書店
地點：誠品書店全線分店
日期：即日起至另行通知
詳情：https://meet.eslite.com/tw/tc/member/memberbenefits
12月生日優惠【34】彌明生活百貨——生日獲贈$50購物禮券及$100即時購物獎賞
彌明生活百貨設生日優惠！登上MI MING MART 網上專門店購物，或來MI MING MART專門店申請，即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞；而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。
彌明生活百貨
日期：即日起至另行通知
地點：彌明生活百貨
詳情：https://www.mimingmart.com/go-clean-membership/
12月生日優惠【35】香港迪士尼樂園酒店——指定房間優惠或套票
預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$2,454起 ，生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值港幣$759），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。
延伸優惠：Disneyland 香港迪士尼樂園入場門票 - 限時86折！輸入推廣瑪【DISNEY86】享低至官方原價86折優惠｜ 低至半價預訂
香港迪士尼樂園酒店
日期：即日起至另行通知
地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區
12月生日優惠【36】海洋公園——壽星免費入場玩
海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。
海洋公園
日期：即日起至另行通知
地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號
12月生日優惠【37】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車
昂坪纜車於即日起至2023年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。
昂坪360
優惠日期：即日起至2023年12月31日
詳情：https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/birthday-offer-for-local-residents
延伸優惠：昂坪360纜車來回車票｜水晶、標準車廂低至半價換購
12月生日優惠【38】天際100——壽星免費 同行朋友5折購買門票
由即日起2023年12月31日，天際100（Sky100）推出港人專享生日優惠，生日月份內帶同1位朋友（最多3位）以5折優惠購買門票，即可免費換領門票入場。票價方面，成人標準門票為$99，小童或長者為$64元。此外，壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品，亦可享8折優惠。
天際100
地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
優惠日期：即日起至2023年12月31日
12月生日優惠【39】香港杜莎夫人蠟像館——壽星免費入場
香港杜莎夫人蠟像館繼續推出生日優惠，由即日起至2023年12月31日，生日壽星可於生日當天、生日前後7天，與至少1名現場購買尊尚套票（售價為港幣$329）的親友一同進場，即可享免費入場優惠。
香港杜莎夫人蠟像館
地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖
優惠日期：即日起至2023年12月31日
*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士，證明文件影印本無效。
延伸優惠：香港杜莎夫人蠟像館門票+數碼相片優惠套票｜低至69折｜ 低至半價預訂
12月生日優惠【40】大富翁夢想世界——壽星免費入場
位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館，生日壽星與最少1位同行親友，入場前只需讚好官方Facebook專頁，即可以生日同行8折優惠購買成人門票，而生日壽星更可以憑香港身份證件，獲贈生日免費門票1張。
大富翁夢想世界
地點：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖
開放時間：星期一至日上午10:00至下午8:00（最後入場為下午7:00）
優惠日期：即日起至2023年12月31日（不適用日子為9月30日、10月1至2日及23日、12月25至26日）
延伸優惠：香港大富翁夢想世界｜獨家優惠｜入場門票低至半價預訂
12月生日優惠【41】高先電影院——壽星免費睇戲
高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。
高先電影院
地址：堅尼地城吉席街2號
優惠日期：即日起至另行通知
12月生日優惠【42】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲
只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。
Cinema City
地址：Cinema City全線戲院
優惠日期：即日起至另行通知
12月生日優惠【42】嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲
嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。
嘉禾院線
地點：嘉禾院線全線戲院
日期：即日至另行通知
12月生日優惠【42】香港麗思卡爾頓酒店——免費香檳 優惠價享水療按摩
香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,450（未包加一服務費），即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。
香港麗思卡爾頓酒店
地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓
日期：即日至另行通知
12月生日優惠【43】AME Stadium——3人同行壽星免費
12月生日的壽星可以於12月期間參觀K11的AME Stadium，能以「2人同行7折」（人均約$336）或「3人同行壽星免費」（人均約$320）的優惠價入場，體驗攀石、籃球、單車、獨木舟等運動項目。
AME Stadium
地點：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓223室
日期：即日至2023年12月31日
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