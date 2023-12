生日優惠2023｜12月46+生日有着數！免費自助餐/迪士尼/燒肉/燒烤

生日優惠2023!12月餐廳/玩樂/購物40+優惠!《香港01》好食玩飛記者整合12月生日壽星可享用生日飯、好去處及消費優惠,讓12月生日的朋友大飽口福同時玩得盡興。提供的優惠包含連鎖食肆、酒店自助餐、放題、燒烤場、釣蝦場及餅店等,部分餐廳更請壽星免費用餐、免費入場任玩主題樂園!即睇以下詳情!



生日免費食燒肉!(圖片來源:佐賀燒肉谷官方)

12月生日優惠【1】佐賀燒肉谷——壽星免費兼送和牛蛋糕

佐賀燒肉谷主打食日本九州佐賀縣直送的佐賀和牛放題,現推出生日「壽星免費」優惠,由即日起至12月15日期間,凡四人或以上惠顧「佐賀燒肉谷」100/120分鐘放題套餐,其中一位當月壽星仔女即享免費優惠,再額外送美國和牛蛋糕一份。優惠適用於星期一至日全日,全枱食客需惠顧同一套餐方可使用。

佐賀燒肉谷

地址:觀塘觀塘道418號創紀之城五期(APM)5樓L5-1號舖(觀塘APM店)

地址:屯門屯盛街1號屯門市廣場一期3樓3229號舖(屯門市廣場)

地址:旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下及1樓116號舖(旺角雅蘭中心II期)

地址:荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心1樓02號舖(荃灣大鴻輝中心)



12月生日優惠【2】香港百樂酒店——壽星免費食自助餐 同行親友85折

百樂酒店Park café推出生日優惠,凡至少4人一同惠顧於Park café享受「聖誕自助午/晚餐」,1位當月生日壽星即可享免費自助午/晚餐優惠,同行親友都有85折。

百樂酒店 Park café

地址:尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話:2731 2168



12月生日優惠【3】九龍東皇冠假日酒店——生日送火焰雪山蛋糕

九龍東皇冠假日酒店旗下的自助餐廳正供應晚市生日優惠。壽星於晚市光顧自助餐廳,便可免費獲得火焰朱古力球雪山蛋糕,更可以自訂朱古力賀詞牌!雪山蛋糕每晚限量供應,謹記要在欲光顧之日的至少前一日預訂。

九龍東皇冠假日酒店

地址:將軍澳唐德街3號 (港鐵將軍澳站C出口)

電話:3983 0388



12月生日優惠【4】城景國際酒店——生日送半磅蛋糕

供應超過數十款環球美饌,主打生蠔、大蝦、花膠、鱸魚、扇貝等海鮮的城景國際酒店自助餐店——City Café提供生日福利。壽星於生日正日、之前或之後3天內惠顧「聖誕自助午餐」或「海鮮薈萃‧聖誕自助晚餐」,可獲贈生日蛋糕(半磅)。要換取蛋糕,須於入座前2天向店方預訂。壽星須於換取蛋糕時出示身份證明文件。

現凡出示城景國際官方網頁優惠,或透過官方網頁預訂,可以低至成人每位淨價$548起享用自助晚餐,年滿60歲長者更低至每位$518,5歲以下小童免費。現凡預訂並繳付全數,尊享額外9折優惠。

城景國際酒店

地址:九龍油麻地窩打老道23號

電話:2783 3287



12月生日優惠【5】半島酒店——壽星免費歎晚餐、送蛋糕 全新聖誕禮品

半島酒店推出生日優惠,當月生日壽星可享有「快樂生辰獎賞」生日優惠,於生日當日惠顧大堂茶座晚餐2位或以上,可獲贈生日蛋糕1個。惠顧大堂茶座晚餐四位或以上,即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。另外,半島精品店也推出全新聖誕系列精品,供大家即場入手禮物,為12月壽星送上心意。

如果想使用半島酒店生日優惠,記得要在3日前向餐廳預訂,用餐時需出示出生日期證明,如要取消訂座要最少1日前通知。

半島酒店

地址:九龍尖沙咀梳士巴利道22號

電話:2696 6772



12月生日優惠【6】黃金海岸酒店——壽星免費食自助餐

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳推出生日優惠!由即日起2023年12月31日,生日壽星於生日月份與3位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐,即可享1位免費!如果升級為尊尚會員,還可額外獲得半磅生日蛋糕一個,留意節慶等特別日子並不適用於此優惠計劃。

屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳。(資料圖片)

黃金海岸酒店

地址:新界青山公路——掃管笏段1號

電話:24528448



12月生日優惠【7】香港港麗酒店——免費蛋糕/香檳雞尾酒

香港港麗酒店推出生日優惠!由即日起至2023年12月31日,於生日月份惠顧指定餐廳即可享有生日優惠,包括送免費生日蛋糕1個、食品及飲品8折優惠,每人再贈送1杯香檳雞尾酒一杯(2至3位客人惠顧)或精選美酒1瓶(4位或以上客人惠顧)。壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員,下載會員App後憑生日電子優惠券,即可使用生日優惠。

(圖片來源:香港港麗酒店)

香港港麗酒店

地址:香港金鐘道88號太古廣場

優惠日期:由即日起至2023年12月31日

*優惠不適用於意寧谷及懷歐敘周末早午餐。

*此優惠不適用於12月22日、12月24至26日、12月31日、公衆假期、煙花匯演夜及憑券入場之日子。



12月生日優惠【8】香港維港凱悅尚萃酒店——送蛋糕及氣泡酒

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳推出生日優惠,壽星於生日月份惠顧自助餐,即可獲贈750毫升Prosecco氣泡酒乙支(適用於 4 位或以上的成人同行惠顧);另外,凡於生日當天惠顧的客人,更可額外獲贈1磅裝原個蛋糕1個(適用於6位或以上的成人同行惠顧)。

香港維港凱悅尚萃酒店

地址:香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳

日期:即日起至2023年12月31日



12月生日優惠【9】恆豐酒店——壽星半價自助晚餐兼送甜品

恆豐酒店紅煙窗餐廳推出「海鮮盛宴 · 情迷龍蝦之夜」自助晚餐,供應波士頓龍蝦、香草龍蝦仔、紐西蘭生蠔等,兩位成人或以上惠顧,生日壽星正日以及前後3天均可享有半價優惠及生日甜品1客。

恆豐酒店

日期:即日起至另行通知

地址:香港九龍尖沙咀彌敦道222號

供應時間:星期一至日晚上6時至9時

查詢:2732 4611



*須提前訂座並註明享用生日優惠

*請於入座前出示有效之香港身份證正本以享優惠



12月生日優惠【10】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕

The Mira亦有推出生日優惠,生日壽星凡於生日一星期內,與朋友同行惠顧WHISK或Yamm晚餐,可獲贈汽酒及生日蛋糕1個。

The Mira

優惠日期:即日起至另行通知(適用於惠顧星期一至日之晚餐,包括公眾假期)

地址:香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 5樓

查詢:2315 5999



*必須最少1日前預訂,優惠須視乎供應情況而定。

*訂座時說明「Birthday Celebration」,以享優惠。

*優惠不可與其他特別菜譜及信用卡生日優惠同時使用。



12月生日優惠【11】中庭——壽星免費 所有人獲贈壽包一個

位於灣仔會展中心中的中菜館——中庭推出「生日賞你食」優惠。壽星與其餘3位或以上的同行者一起於壽星的生日月份享用晚餐,並消費滿港幣1,000元(不包括茶芥及加一服務費),壽星可獲免費,所有人更可獲贈壽包一個。

中庭(圖片來源:中庭官網)

中庭

地址:香港島灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

電話:2582 7332



12月生日優惠【12】富臨飯店——送免費生日壽桃

壽星於生日月份惠顧主打鮑魚的富臨飯店,可獲得免費生日壽桃。

(圖片來源:富臨飯店)

地址:香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓

電話:2869 8282

優惠日期:即日至2023年12月31日



12月生日優惠【13】Latter Cafe——全單9折優惠

灣仔咖啡室Latter Cafe有專屬優惠予壽星使用!12月壽星於結帳時出時向店員出示證明文件,再於Instagrame發出標註「@lattercafehk」的限時動態,便可得到全單9折優惠。

Latter Cafe

地址:灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

營業時間:08:00 - 18:00

電話:2731 2168



12月生日優惠【14】歷山餐廳——4人同行1人半價

生日不妨去有港版「凡爾賽宮」之稱的歷山餐廳中食飯打卡,現餐廳推「閃爍聖誕及新年美饌嘉年華」自助餐,可歎慢烤火雞配金巴利汁、葡萄牙海鮮飯、傳統聖誕樹頭蛋糕、芒果拿破崙、火焰雪山及其他賣相精緻的聖誕特色甜品。現於12月15日或之前透過酒店eShop預訂節日半自助餐 / 自助餐並繳付全費,可享8折早鳥優惠,生日也可同時享4人同行1人半價,著數多多。

延伸優惠:Cafe A 歷山酒店|金秋「蟹」逅 ・ 和牛聖誕自助餐|7折低至半價預訂

歷山餐廳(圖片來源:歷山酒店官方提供)

歷山餐廳

地址:北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層

營業時間:12:00-22:00

電話:3893 2868



12月生日優惠【15】Nina Patisserie—— 生日贈拿破崙蛋糕

如心酒店集團推出生日優惠,已登記成為CCG Hearts如心賞會員的朋友,可於生日月份獲贈旗下時尚甜點品牌——Nina Patisserie的蛋糕或折扣。突破級會員於生日月份可獲贈指定口味Nina Patisserie 拿破崙蛋糕 (12cm)一個;而熱心級或以上之會員於生日月份購買指定蛋糕。

(圖片來源:KLOOK)

優惠不適用於網上商店及不可與電子優惠券同時使用,需要前往如心酒店集團的指定店舖選購。

Nina Patisserie

優惠適用店舖及能提取蛋糕之店舖可參閱 https://ninapatisserie.com/zh/homepage



12月生日優惠【16】LIFETASTIC——免費生日件裝蛋糕

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月內凡作任何消費可享免費件裝蛋糕1件,而「金會員」可獲免費原個小型蛋糕1個。要注意,要在領取前至少3天預訂。

(圖片來源:LIFETASTIC)

LIFETASTIC

分店地址及電話可參閱 https://www.lifetastichk.com/findUs.php



12月生日優惠【17】The Tiffany Blue Box Cafe——免費迷你生日蛋糕

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠!於生日月內訂座凡兩位或以上於 The Tiffany Blue Box Cafe 惠顧各一份全日供應菜單上的三道菜套餐,即可免費享用一份迷你 Blue Box Cake,以及到全港最大Tiffany & Co. 旗艦店體驗導覽。需於至少48小時前訂座,並註明享用生日優惠。

The Tiffany Blue Box Cafe

地址:尖沙咀北京道一號207-208號店

日期:即日起至另行通知

*優惠不適用於元旦、情人節、母親節、平安夜、聖誕節、聖誕節翌日及除夕。

*優惠不適用於下午2時至6時之預訂。



12月生日優惠【18】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店,店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌,讓大家的生日體驗更甜美。

插上「Duffy與好友」生日小牌的雪糕(圖片來源:香港迪士尼樂園度假區)

小鎮雪糕店

地址:竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話:3550 3388



12月生日優惠【19】蝦立方——壽星免費釣蝦3小時

位於新蒲崗的室內釣蝦場「蝦立方」,佔地近4,000呎,空間感十足,可以釣淡水大頭蝦,在購買鐘數內釣到多少,就可以帶走多少!場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務,即釣即歎大頭蝦,夠晒過癮!壽星生日前後3日2人同行前往,可享免費釣蝦3小時優惠。

蝦立方

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

電話 : 3565 4233

時間 : 星期一至日中午12時至凌晨2時(逢星期二休息)(最後入場午夜12時)



12月生日優惠【20】牛氣——壽星獲牛肉蛋糕

牛氣向壽星供應「牛肉蛋糕」。壽星於生日內一周內惠顧牛氣晚市,會獲贈以牛肉堆砌,如蛋糕形狀的「牛肉蛋糕」。謹記壽星須在到訪之日前最少一日致電店方訂檯,方可獲贈「牛肉蛋糕」。

(圖片來源:牛氣)

牛氣Nabe Urawa

分店地址及電話 https://www.tastegourmet.co/zh_HK/restaurant/6/Nabe-Urawa



12月生日優惠【21】八歌仙——壽星免費食燒肉、贈蛋糕及即影即有

八歌仙主打日本和牛燒肉和Shabu Shabu兩食,現推出生日優惠,當月壽星前往八歌仙慶祝生日,4人同行1人可以免費食燒肉,再送生日蛋糕1件及即影即有1張!生日優惠限晚市M9+澳洲和牛燒肉放題或A5鹿兒島日本和牛燒肉放題,平日星期一至四都適用,需於一天前訂座及入座前要出示生日證明。

八歌仙

地址:旺角登打士街56號家樂坊8樓802號鋪

電話:2328 7303

*此優惠不能與其他優惠同時使用

*加一服務費以原價計算

*優惠適用於當月生日的顧客

*入座前請向職員出示生日證明



12月生日優惠【22】平昌 BBQ Mongkok——壽星75折優惠

如果鍾意一大班人歎韓燒,生日壽星都有優惠!壽星於生日當天或前後3天,讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁,並於結帳時出示身份證,壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費!

(平昌 BBQ Mongkok@Facebook)

平昌 BBQ Mongkok

地址:香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心(CTMA)13樓

電話:2612 1682

優惠日期:即日起至另行通知



12月生日優惠【23】 Suage北海道湯咖哩——生日全單8折

成為Suage北海道湯咖哩的會員後,於生日正日、之前或之後7日光顧餐廳,便得到全單8折的生日優惠。

(圖片來源:FB@我は何しに香港へ?)

Suage北海道湯咖哩

地址:九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4A層1號舖

電話:2622 2388



12月生日優惠【24】大欖燒烤——壽星免費 啤酒塔9折及海鮮拼盤95折

大欖燒烤推出生日多人同行優惠。凡於生日正日、前或之後1天與5位朋友同行光顧「港式燒烤」。在出示身分證明文件後,壽星便能獲免費招待。此外,同行朋友亦可同時得到啤酒塔9折及海鮮拼盤95折優惠。優惠只適用於星期一至五,不適用於星期六、日、公眾假期及指定日子,需在使用前一天先預訂。

(圖片來源:大欖燒烤)

此外,於生日正日、前或後7天內惠顧,除上述優惠,更可以獲得無酒精香檳或莎莉蛋糕,作慶祝之用。

大欖燒烤

地址:大欖大欖涌村385地段

營業時間:14:00 - 22:00 (星期一至五);13:00 - 22:00(星期六、日及公眾假期)

電話:2613 1811



12月生日優惠【25】龍鼓灘海邊BBQ——壽星免費

位置屯門海邊,空曠開揚,主打任食BBQ套餐的龍鼓灘海邊BBQ,除了普通座位,另設有海景位及冷氣VIP房!壽星於生日當天或前7天內惠顧,即可免收入場費,無限時歎到多款燒烤美食。另外,壽星可享代雪蛋糕服務及免費額外蛋糕餐具。

(圖片來源︰龍鼓灘海邊BBQ@Facebook)

生日優惠必須於3日前預訂,每組客人可享有的壽星優惠數量不限,惟扣除壽星費用後,其餘收費如常計算。壽星需出示身份證明文件作實。

龍鼓灘海邊BBQ

地址:屯門龍鼓灘村136地段

電話:5601 1002



12月生日優惠【26】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物,包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員,才可享有生日優惠。

(圖片來源:DON DON DONKI)

DON DON DONKI

地點:全線Don Don Donki分店

日期:即日起至另行通知



12月生日優惠【27】Uniqlo——$50生日優惠券

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠,下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」,購物滿 $500即可使用。

(圖片來源:Mira Place)

11月生日優惠【2】Uniqlo 獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上!

詳情按此

12月生日優惠【28】Adidas——生日送$50-$200優惠券

Adidas亦有推生日優惠,登記成為Adidas「adiClub」會員,連續12個月內消費滿$1000即可升級成為銅卡會員,可於生日月份收到$50優惠券;連續12個月內消費滿$4000即可升級成為銀卡會員,於生日月份可收到$100優惠券;連續12個月內消費滿$8000即可升級成為金卡會員,於生日月份可收到$200優惠券。

Adidas 詳情按此

地點:Adidas網店

日期:由即日起至優惠結束

12月生日優惠【29】MUJI 無印良品——生日額外100里數

完成登記MUJI passport,生日翌月首日便可獲得額外100里數。不過要提提大家,只有於生日前完成登記才可享有優惠。

(無印良品提供)

MUJI 無印良品

地點:MUJI 無印良品 APP

日期:即日起至另行通知

詳情:https://www.muji.com/hk/passport/muji_passport/birthday.html



12月生日優惠【30】Nike——生日送$100優惠券

只需於Nike官方網站免費登記成為會員,生日壽星就可在生日正日獲得$100折扣優惠碼。

Nike 詳情按此

地點:Nike網店

日期:即日起至另行通知

12月生日優惠【31】AEON——全日95折購物折扣

只需付年費$20成為AEON會員,即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張,並於生日月份內任選其中一天,無限次享有95折購物折扣優惠。

(圖片來源:AEON)

AEON

地點:全線AEON

日期:即日起至另行通知

詳情:https://www.aeonstores.com.hk/aeon_member_card



12月生日優惠【32】豐澤——生日享$50優惠折扣

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員,生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500,並輸入優惠碼「12465059」,即可享$50折扣優惠!

(圖片來源:豐澤)

豐澤

地點:豐澤網店

詳情:https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/moneyback-birthday



12月生日優惠【33】友和——生日享$50優惠折扣

成為友和YOHO電器會員,生日月份會經電郵收到生日電子優惠券,凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。如果想使用生日優惠,記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。

(圖片來源:友和)

友和

地點:友和全線分店

日期:即日起至另行通知

詳情:https://www.yohohongkong.com/zh-hk/post/692



12月生日優惠【34】誠品書店——生日享8-85優惠折扣

鍾意看書的文青留意,下載誠品App,登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券!金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250,可享85折優惠及各大商戶購物優惠;黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250,享8折優惠。

(資料圖片)

誠品書店

地點:誠品書店全線分店

日期:即日起至另行通知

詳情:https://meet.eslite.com/tw/tc/member/memberbenefits



12月生日優惠【35】彌明生活百貨——生日獲贈$50購物禮券及$100即時購物獎賞

彌明生活百貨設生日優惠!登上MI MING MART 網上專門店購物,或來MI MING MART專門店申請,即可成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞;而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。

(圖片來源:彌明生活百貨Facebook)

彌明生活百貨

日期:即日起至另行通知

地點:彌明生活百貨

詳情:https://www.mimingmart.com/go-clean-membership/



12月生日優惠【36】香港迪士尼樂園酒店——指定房間優惠或套票

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票,與壽星於生日正日入住,標準客房連指定晚餐或自助晚餐(兩位)只需港幣$2,454起 ,生日賓客免費獲贈1日門票一張(價值港幣$759),香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

香港迪士尼樂園度假區(資料圖片)

香港迪士尼樂園酒店

日期:即日起至另行通知

地址:大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



12月生日優惠【37】海洋公園——壽星免費入場玩

海洋公園推出生日免費入場優惠,壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩,只需於海洋公園網站成功預約入場,並於票務部出示網上預約確認,以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書,就可以免費入場。

(資料圖片)

海洋公園

日期:即日起至另行通知

地址:香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



12月生日優惠【38】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車

昂坪纜車於即日起至2023年12月31日推出港人限定生日優惠,香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車(標準車廂),同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

(昂坪360 Ngong Ping 360圖片)

昂坪360

優惠日期:即日起至2023年12月31日

詳情:https://www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/birthday-offer-for-local-residents



12月生日優惠【39】天際100——壽星免費 同行朋友5折購買門票

由即日起2023年12月31日,天際100(Sky100)推出港人專享生日優惠,生日月份內帶同1位朋友(最多3位)以5折優惠購買門票,即可免費換領門票入場。票價方面,成人標準門票為$99,小童或長者為$64元。此外,壽星於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單上的食品或禮品店指定正價產品,亦可享8折優惠。

(Sky100 - Hong Kong's Observation Deck)

天際100

地址:香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

優惠日期:即日起至2023年12月31日



12月生日優惠【40】香港杜莎夫人蠟像館——壽星免費入場

香港杜莎夫人蠟像館繼續推出生日優惠,由即日起至2023年12月31日,生日壽星可於生日當天、生日前後7天,與至少1名現場購買尊尚套票(售價為港幣$329)的親友一同進場,即可享免費入場優惠。

香港杜莎夫人蠟像館

地址:香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

優惠日期:即日起至2023年12月31日

*優惠只適用於持有香港永久居民身份證或香港臨時居民身份證人士,證明文件影印本無效。



12月生日優惠【41】大富翁夢想世界——壽星免費入場

位於山頂的大富翁夢想世界是全球首間大富翁的主題館,生日壽星與最少1位同行親友,入場前只需讚好官方Facebook專頁,即可以生日同行8折優惠購買成人門票,而生日壽星更可以憑香港身份證件,獲贈生日免費門票1張。

(KKday 圖片)

大富翁夢想世界

地點:香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

開放時間:星期一至日上午10:00至下午8:00(最後入場為下午7:00)

優惠日期:即日起至2023年12月31日(不適用日子為9月30日、10月1至2日及23日、12月25至26日)



12月生日優惠【42】高先電影院——壽星免費睇戲

高先電影院推出會員限定生日優惠!成為院線會員後,在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

(圖片來源:高先電影院官方Facebook)

高先電影院

地址:堅尼地城吉席街2號

優惠日期:即日起至另行通知



12月生日優惠【43】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲

只要成為Cinema City VIP會員,生日月份將獲贈1,000分,積分可用作免費換領戲飛一張。

(圖片來源:Cinema City)

Cinema City

地址:Cinema City全線戲院

優惠日期:即日起至另行通知



12月生日優惠【44】嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分,積分可換領電影禮券,讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。

(圖片來源:嘉禾院線)

嘉禾院線

地點:嘉禾院線全線戲院

日期:即日至另行通知



12月生日優惠【45】香港麗思卡爾頓酒店——免費香檳 優惠價享水療按摩

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇,生日壽星只要$2,450(未包加一服務費),即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩,以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外,生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

地址:香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

日期:即日至另行通知



12月生日優惠【46】AME Stadium——3人同行壽星免費

12月生日的壽星可以於12月期間參觀K11的AME Stadium,能以「2人同行7折」(人均約$336)或「3人同行壽星免費」(人均約$320)的優惠價入場,體驗攀石、籃球、單車、獨木舟等運動項目。

AME Stadium(圖片來源:AME Stadium)

AME Stadium

地點:尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓223室

日期:即日至2023年12月31日



